Ái nữ xưởng hạt điều Tây Ninh xuất hiện tại sự kiện ở TP.HCM sau 3 tháng chia tay chồng Campuchia

Show diễn thời trang mới đây của NTK Chung Thanh Phong trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi quy tụ đông đảo dàn hoa hậu, người đẹp, KOL và các gương mặt nổi tiếng.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc trong showbiz, sự xuất hiện của Duyên Nguyễn - cô gái từng được cư dân mạng gọi là "cô dâu 35 tỷ" ở Tây Ninh cùng em gái Bích Ngọc cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, loạt hình ảnh được ghi lại bằng camera thường khiến nhan sắc đời thực của hai chị em trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả.

Duyên Nguyễn (tóc búi) và em gái Bích Ngọc. Nguồn: Hanashowbiz, hóng rồi hú.

Tên thảm đỏ, Duyên Nguyễn và em gái Bích Ngọc cùng lựa chọn tông đen đồng điệu. Duyên Nguyễn diện váy body cổ yếm ôm sát, khoe vóc dáng nhỏ nhắn, kết hợp kiểu tóc búi làm tôn lên nhan sắc thanh tú, cuốn hút. Trong khi đó, Bích Ngọc chọn thiết kế quây ngực với điểm nhấn nơ trước ngực, để tóc xoăn dài rẽ lệch, tạo hình trưởng thành và sắc sảo hơn.

Qua ống kính camera thường, cả hai đều ghi điểm với làn da sáng, gương mặt nhỏ và đường nét khá giống nhau. Không ít người cho rằng cả hai chị em Duyên Nguyễn đều sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, xinh xắn “một chín một mười”, rất khó để so sánh. Ngoài ra, netizen cũng bày tỏ khoảnh khắc lọt “cam thường” của cặp chị em này cũng không hề bị dìm visual, vẫn tương tự như loạt hình tự đăng trên mạng.

Cặp chị em thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện cùng nhau. Nguồn. FBNV.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình và thần thái, một số ý kiến cho rằng layout makeup tại sự kiện lần này chưa thực sự tôn lên đường nét của Duyên Nguyễn. Nhiều ý kiến nhận xét phong cách này khiến tổng thể gương mặt có phần cứng hơn so với hình ảnh đời thường vốn được đánh giá là trẻ trung, trong trẻo.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Hai chị em nhà này xinh quá, lên đồ khác hẳn ngày thường”. - “Duyên xinh quá nhưng bạn này chụp hình ít khi cười ghê”. - “Camera thường mà hai chị em làm cỡ này. Sắc vóc đẹp miễn bàn nha”. - “Nhưng cảm giác tone trang điểm này không quá phù hợp. Duyên với Ngọc hợp trang điểm tự nhiên hơn”. - “Không biết do góc quay hay makeup nhưng một số khoảnh khắc nhìn 2 bạn nhìn bị ‘xu’ nhẹ”. - “Tui thấy như này cũng xinh rồi nhưng nếu đổi kiểu tóc, makeup thì sẽ đẹp hơn nữa”.

Ngoài ra, cũng không ít người tò mò lý do vì sao cặp chị em Tây Ninh lại xuất hiện trên thảm đỏ của show diễn này. Bởi trước đó cả hai khá kín tiếng, chủ yếu tập trung vào cuộc sống kinh doanh cá nhân, cũng không thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang.

Song, nhiều người theo dõi của Duyên Nguyễn cho hay cô nàng vốn là khách hàng thân thiết của nhà thiết kế nên việc được mời tham dự tại các fashion show là điều không quá xa lạ.

Duyên Nguyễn sinh năm 2005, quê Tây Ninh, hoạt động kinh doanh online và sở hữu lượng người theo dõi khá lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Dù trẻ tuổi nhưng Duyên Nguyễn đã là giám đốc điều hành xưởng sản xuất hạt điều của gia đình trị giá lên đến 1 triệu USD (tương đương khoảng 27 tỷ đồng).

Một số hình ảnh Duyên Nguyễn dạo này. Nguồn: FBNV.

Đầu năm nay, cô gây sốt với đám cưới hoành tráng cùng Long Hour - một thiếu gia người Campuchia. Hôn lễ của cả hai khiến dân mạng trầm trồ vì loạt sính lễ và quà cưới giá trị. Trong ngày trọng đại, cô dâu xuất hiện với bó hoa Swarovski trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Gia đình nhà gái trao tặng sổ đỏ 27 tỷ đồng, kèm theo 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng) tiền mặt. Nhà trai cũng không kém cạnh với sính lễ hàng tỉ đồng và nhiều quà tặng giá trị.

Tuy nhiên đến tháng 4 năm nay, sau 3 tháng kết hôn, Duyên Nguyễn xác nhận cả hai đã “đường ai nấy đi”. Trong phiên livestream chia sẻ của mình, Duyên cho biết lý do khiến cả hai dừng lại là bởi bất đồng quan điểm về công việc, ngôn ngữ,... Cô cũng cho biết lúc yêu và khi kết hôn lại là một câu chuyện khác.

Duyên Nguyễn là cô dâu Tây Ninh nổi tiếng. Song hiện tại cô đã "đường ai nấy đi" với chồng Campuchia.

Hiện tại, Duyên Nguyễn chủ yếu tập trung vào công việc kinh doanh của mình và không nhắc thêm đến chuyện tình cảm.