Trấn Thành tuyên bố cấm cửa 1 sao nam đóng phim của mình, lý do vì không kiêng nể đàn anh trong nghề

Mới đây, một đoạn clip viral trên nền tảng Threads với sự xuất hiện của Trấn Thành, Quốc Anh và Steven Nguyễn. 3 nghệ sĩ cùng dàn cast Running Man đang ngồi nghỉ ngơi sau khi kết thúc ghi hình. Tại đây, Trấn Thành hài hước "trách" Quốc Anh vì dù chính anh là người mời nam diễn viên tham gia hai dự án điện ảnh, Quốc Anh lại là người lao vào xé bảng tên mình đầu tiên. Nam đạo diễn đùa rằng: "Vậy chắc Thỏ Ơi!! là phim cuối của em rồi. Sao anh mời em đóng 2 phim mà em giật (bảng tên) anh".

Trấn Thành tuyên bố không mời Quốc Anh đóng phim nữa

Khi có người trong đoàn trêu là bộ phim sắp tới sẽ được xây dựng theo thể loại hành động thì liệu Quốc Anh có được casting góp mặt không, Trấn Thành liền tuyên bố một câu chắc nịch. "Khó mời! Không kiêng nể đàn anh trong nghề thì khó mời" , nam nghệ sĩ hờn dỗi cậu em trai.

Steven Nguyễn cũng bị Trấn Thành "điểm danh" vì không ngần ngại ra tay với đàn anh. Đáp lại, Steven giải thích rằng lúc quay cảnh hỗn chiến, anh chỉ nhìn thấy người mặc áo xanh nên lao vào theo phản xạ, hoàn toàn không biết đó là Trấn Thành. Nghe vậy, Trấn Thành tiếp tục pha trò rằng chính mình là người bị đánh nên đến giờ cũng chẳng biết ai là người đã "ra đòn".

Đoạn tương tác nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội. Phần lớn khán giả đều nhận ra đây chỉ là màn tung hứng quen thuộc giữa Trấn Thành với các đàn em sau khi ghi hình. Nhiều người thích thú trước biểu cảm "sưng xỉa" của nam nghệ sĩ khi liên tục bị Quốc Anh và Steven Nguyễn nhắm tới trong phần xé bảng tên, trong khi số khác cho rằng phản ứng của Quốc Anh khá duyên vì vừa ra sức thanh minh, vừa hài hước hứa sẽ "ẵm" đàn anh để chuộc lỗi.

Một số bình luận của netizen:

- Quốc Anh ra nịnh Xìn đi thì Xìn mới cho đóng phim Tết nữa.

- Nhìn Quốc Anh nghiêm túc vậy chắc nghĩ Xìn nói thật đó.

- 2 ổng cũng tung hứng Trấn Thành lắm.

- Cộng 2 cái tên vào danh sách đen của Running Man haha.

- 3 anh em nói chuyện cưng dễ sợ.

Thực tế, Trấn Thành và Quốc Anh đã có nhiều lần hợp tác trên màn ảnh rộng. Bén duyên với điện ảnh từ năm 2019, Quốc Anh có ngay cơ hội đảm nhận vai chính trong bộ phim Tết Trạng Quỳnh của đạo diễn Đức Thịnh. Vào vai nhân vật Trạng Quỳnh, anh trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu thử sức ở một dự án điện ảnh lớn, đóng cùng những tên tuổi như Trấn Thành và Nhã Phương. Dù thời điểm đó còn là gương mặt mới và diễn xuất vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, bộ phim vẫn tạo được hiệu ứng phòng vé mạnh mẽ với doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp Quốc Anh nhanh chóng được biết đến như một trong những nam diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt.

Quốc Anh tiếp tục có bước tiến quan trọng khi góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn. Đặc biệt, sự xuất hiện trong Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành dịp Tết 2025 giúp nam diễn viên tiếp cận lượng khán giả rộng lớn hơn. Trong phim, anh đảm nhận vai Quân, bạn trai của Quỳnh Anh (Tiểu Vy), một chàng trai trẻ đứng giữa những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và gia đình. Đây là lần đầu Quốc Anh làm việc với Trấn Thành trên cương vị đạo diễn, đồng thời cũng là dự án thương mại có quy mô lớn nhất anh từng tham gia với doanh thu 332 tỷ.

Sau thành công của Bộ Tứ Báo Thủ, Quốc Anh tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ Trấn Thành khi được giao một vai quan trọng trong Thỏ Ơi!! (2026). Nếu trước đó anh chủ yếu gắn với hình tượng "nam thần" trẻ trung thì ở bộ phim này, Quốc Anh cho thấy sự trưởng thành khi hóa thân thành Ngọc Sơn - người chồng hiền lành, nhiều nội tâm của nhân vật Hải Lan. Thỏ ơi!! tiếp tục gây sốt phòng vé, gần chạm mốc 450 tỷ đồng doanh thu, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp Quốc Anh góp mặt trong một bom tấn do Trấn Thành đạo diễn.