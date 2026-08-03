Vì sao khách Tây đi luôn vác balo khổng lồ chứ nhất quyết không dùng vali?

Đó là dòng chia sẻ đang được lan truyền trên Threads trong những ngày gần đây, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Điều thú vị là rất nhiều người đều có chung một phản ứng: "Đúng thật, trước giờ mình chưa để ý". Chỉ đến khi đọc những bài đăng ấy, không ít cư dân mạng mới nhận ra ở hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng như Hà Nội, TP.HCM, Hội An, Huế hay Sa Pa, đặc biệt là tại các sân bay, hình ảnh những du khách phương Tây mang trên lưng chiếc balo lớn gần bằng nửa người xuất hiện nhiều hơn họ vẫn nghĩ.

Nếu quan sát kỹ, có thể thấy sự khác biệt này khá rõ. Trong khi người Việt và phần lớn du khách châu Á thường mang theo vali kéo hoặc một chiếc balo vừa đủ cho chuyến đi vài ngày, nhiều du khách châu Âu lại xuất hiện với những chiếc balo trekking cỡ lớn, phía sau còn treo thêm túi ngủ, bình nước hoặc áo khoác. Nhìn từ xa, chiếc balo thậm chí còn cao hơn vai và rộng gần kín tấm lưng người đeo.

Hình ảnh ấy khiến nhiều người không khỏi tò mò. Họ mang gì trong chiếc balo ấy mà cần nhiều không gian đến vậy? Đeo suốt nhiều giờ dưới thời tiết nóng bức liệu có mệt? Và tại sao họ không chọn vali kéo như đa số khách du lịch khác?

Thực tế, chiếc balo khổng lồ ấy không đơn thuần là một món hành lý. Nó phản ánh một cách đi du lịch đã hình thành từ nhiều thập niên ở châu Âu, nơi nhiều người xem việc xê dịch không chỉ là một kỳ nghỉ mà còn là một hành trình trải nghiệm.

Khi chiếc balo trở thành ngôi nhà di động

Ở nhiều nước châu Âu, đặc biệt với giới trẻ, du lịch bụi từ lâu đã trở thành một phần của văn hóa du lịch. Không ít người dành nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để khám phá nhiều quốc gia trong cùng một chuyến đi. Sau khi tốt nghiệp trung học hoặc đại học, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn dành một khoảng thời gian gọi là gap year – tạm gác việc học hoặc công việc để đi du lịch trước khi bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống.

Khác với những kỳ nghỉ chỉ kéo dài vài ngày, các hành trình backpacking thường liên tục thay đổi điểm đến. Hôm nay họ có thể ở Hà Nội, vài ngày sau đã lên Sa Pa, rồi tiếp tục sang Lào, Thái Lan hoặc Campuchia. Chính vì lịch trình kéo dài và ít cố định nên toàn bộ đồ dùng cần thiết gần như đều phải mang theo bên mình.

Chiếc balo lúc này không còn đơn thuần để đựng quần áo mà giống như một "ngôi nhà di động". Bên trong thường có quần áo cho nhiều kiểu thời tiết, giày dép, thuốc men, đồ vệ sinh cá nhân, khăn tắm nhanh khô, bình nước, sạc dự phòng, máy tính, máy ảnh và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Với những người thường xuyên ở hostel hoặc cắm trại, hành lý còn có thêm túi ngủ, lều gấp hoặc một số dụng cụ nấu ăn cơ bản để chủ động hơn trong suốt hành trình.

Chính vì phải mang theo gần như toàn bộ những gì cần thiết cho cuộc sống trong nhiều tuần liên tiếp, những chiếc balo có dung tích từ 50 đến 80 lít trở thành lựa chọn quen thuộc. Nhìn từ bên ngoài, chúng có vẻ quá khổ, nhưng với những người đi du lịch dài ngày, đó lại là kích thước vừa đủ.

Khác biệt không nằm ở chiếc balo, mà ở cách người châu Âu đi du lịch

Nếu chỉ nhìn vào chiếc balo, nhiều người sẽ nghĩ đây đơn giản là khác biệt về sở thích. Thực tế, điều khác biệt nằm ở chính cách mỗi nhóm du khách tận hưởng hành trình của mình.

Đối với nhiều người châu Âu, một chuyến đi thường đồng nghĩa với việc tự lên kế hoạch, tự đặt chỗ ở, tự tìm phương tiện và sẵn sàng thay đổi lịch trình nếu gặp một điểm đến thú vị hơn dự kiến. Họ ưu tiên sự linh hoạt thay vì một lịch trình cố định, vì thế hostel, homestay hoặc các khu cắm trại thường được lựa chọn nhiều hơn khách sạn.

Không chỉ tiết kiệm chi phí, những nơi lưu trú này còn tạo cơ hội để gặp gỡ những du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Với nhiều backpacker, việc ngồi trò chuyện trong căn bếp chung của một hostel đôi khi cũng là một phần đáng nhớ không kém việc tham quan danh lam thắng cảnh.

Trong khi đó, phần lớn người Việt Nam và nhiều du khách châu Á lại có xu hướng lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn ngày. Lịch trình thường được chuẩn bị sẵn, nơi lưu trú có đầy đủ tiện nghi và phương tiện di chuyển cũng thuận tiện hơn. Khi mọi thứ đều đã được sắp xếp, hành lý vì thế chỉ cần gói gọn trong một chiếc vali hoặc balo cỡ vừa.

Sự khác biệt về cách đi du lịch dẫn đến sự khác biệt trong cách chuẩn bị hành lý. Điều tưởng như chỉ là kích thước của chiếc balo, thực chất lại phản ánh hai phong cách xê dịch rất khác nhau.

Vì sao họ thích balo hơn vali?

Một câu hỏi khác cũng được nhiều người đặt ra là nếu mang nhiều đồ như vậy, tại sao họ không dùng vali kéo.

Câu trả lời nằm ở chính đặc điểm của những chuyến backpacking. Trong một hành trình kéo dài nhiều tuần, du khách có thể phải liên tục di chuyển bằng tàu hỏa, xe buýt đường dài, máy bay giá rẻ hoặc phà. Họ cũng thường xuyên đi bộ qua những con phố lát đá, những con hẻm nhỏ hoặc leo cầu thang ở các ga tàu và hostel không có thang máy.

Ở những điều kiện như vậy, một chiếc vali kéo không còn là lựa chọn thuận tiện nhất. Chỉ cần gặp mặt đường gồ ghề hoặc phải xách vali lên xuống nhiều bậc cầu thang, việc di chuyển sẽ trở nên khá vất vả.

Ngược lại, balo giúp người mang rảnh cả hai tay, dễ dàng di chuyển trên nhiều loại địa hình và chủ động hơn khi đổi phương tiện liên tục. Đó cũng là lý do rất nhiều backpacker lựa chọn mang toàn bộ hành lý trên lưng thay vì kéo theo một chiếc vali phía sau.

Không ít người còn kết hợp một chiếc balo lớn phía sau với một balo nhỏ hoặc túi đeo trước ngực để đựng hộ chiếu, ví tiền, máy ảnh và các vật dụng cần lấy nhanh. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc đến mức gần như là "đặc điểm nhận dạng" của những người yêu thích du lịch bụi.

Thoạt nhìn, nhiều người dễ có cảm giác chiếc balo ấy phải nặng tới vài chục kilogram. Tuy nhiên, phần lớn balo trekking hiện đại đều được thiết kế dành riêng cho việc mang vác đường dài.

Khác với balo thông thường, loại balo này có khung đỡ bên trong, hệ thống đệm lưng thoáng khí cùng dây đeo vai, đai ngực và đai hông giúp phân bổ trọng lượng đều hơn. Khi được điều chỉnh đúng cách, phần lớn sức nặng sẽ dồn xuống vùng hông thay vì vai, nhờ đó người sử dụng có thể đi bộ nhiều giờ liên tục mà không cảm thấy quá mỏi.

Đó cũng là lý do chiếc balo trông có vẻ rất cồng kềnh nhưng người đeo vẫn có thể thoải mái đi bộ qua nhiều thành phố hoặc đổi phương tiện nhiều lần trong ngày.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chiếc balo lớn trên lưng những vị khách nước ngoài có thể khiến nhiều người bật cười vì trông "to hơn cả người". Nhưng khi hiểu câu chuyện phía sau, đó lại là hình ảnh rất đặc trưng của văn hóa backpacking đã tồn tại ở châu Âu suốt nhiều thập niên.

Với nhiều người, chiếc balo ấy không chỉ đựng quần áo hay đồ dùng cá nhân. Nó chứa tất cả những gì cần thiết để họ có thể tự do di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác mà không phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện nơi lưu trú. Đổi lại, họ chấp nhận mang theo nhiều hành lý hơn để có được sự chủ động trong suốt chuyến đi.