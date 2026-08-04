MC nổi tiếng Running Man kiếm khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm, quan điểm về thuế gây chú ý

Mới đây, 1 phân đoạn trong chương trình Pung Hyang Jung có sự tham gia của Yoo Jae Suk, Lee Sung Min, Ji Suk Jin và Yang Se Chan đã gây bão mạng xã hội Hàn Quốc. Trong chương trình, khi mọi người chuẩn bị cho chuyến đi nội địa kéo dài 2 ngày, Yoo Jae Suk đã ghé qua ngân hàng vì anh cần nộp thuế.

"Tôi cần phải nộp thuế. Hiện tại tôi không có thời gian vì liên tục quay phim" - Yoo Jae Suk giải thích. Buổi ghi hình diễn ra vào tuần cuối tháng 6, thời điểm MC quốc dân phải nộp thuế thu nhập cá nhân toàn diện. Khi Ji Suk Jin hỏi tại sao Yoo Jae Suk phải vội vàng đi nộp thuế, MC quốc dân trả lời: "Hạn chót là ngày 30 tháng 6, nhưng em không thể làm được vì lịch quay phim". Khi Ji Suk Jin đề nghị thanh toán sau, Yoo Jae Suk đáp lại: "Không có chuyện thanh toán sau. Thuế phải được nộp đúng hạn".

Yoo Jae Suk ghé ngân hàng nộp thuế trước khi đi du lịch với mọi người. Ảnh: Allkpop

Chứng kiến Yoo Jae Suk vội vã đến ngân hàng, các thành viên trong đoàn đã đùa rằng: "Thật buồn cười là anh ấy lại đi nộp thuế. Đây có phải là lần đầu tiên khán giả thấy Yoo Jae Suk đi nộp thuế trên truyền hình không?". Đáp lại Yoo Jae Suk chỉ nói "Nộp thuế thực sự rất quan trọng" rồi đi vào ngân hàng.

Sự việc này thu hút sự chú ý vì trước đó Yoo Jae Suk đã trải qua một cuộc kiểm toán thuế gắt gao vào năm 2024, trong đó cơ quan chức năng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc cố ý che giấu thu nhập hoặc trốn thuế. Một chuyên gia thuế đã giải thích rằng Yoo Jae Suk sử dụng phương pháp tỷ lệ chi phí tiêu chuẩn để kê khai thuế thay vì phương pháp tách các khoản thu nhập thường được các nghệ sĩ sử dụng.

Theo chuyên gia, nếu Yoo Jae Suk kiếm được 7,3 triệu USD (191 tỷ đồng) thu nhập hàng năm, anh sẽ phải nộp khoảng 2 triệu USD (52,5 tỷ đồng) tiền thuế nếu khai thuế theo phương pháp tách các khoản thu nhập. Tuy nhiên, theo phương pháp tỷ lệ chi phí tiêu chuẩn, thu nhập chịu thuế của Yoo Jae Suk sẽ được tính là 6,7 triệu USD (176 tỷ đồng), dẫn đến số thuế phải nộp khoảng 3 triệu USD (gần 79 tỷ đồng).

MC quốc dân chọn cách đóng thuế cao hơn chứ không dùng thủ thuật. Ảnh: Allkpop

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như: Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám này cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng. Được biết, Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ Won (gần 200 tỷ đồng).

Vào giữa năm 2023, Yoo Jae Suk gây choáng khi chi 3 tỷ Won (gần 56 tỷ đồng) để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con thuộc Kakao Entertainment. Antenna được thành lập bởi Yoo Hee Yeol và quản lý rất nhiều nghệ sĩ lớn như: Yoo Jae Suk, Jung Jae Hyung, Lucid Fall, Kwon Jin Ah, Lee Jin Ah và Lee Mi Joo. Anh còn mua 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 11,6 tỷ won (216 tỷ đồng) và 8,2 tỷ won (hơn 160 tỷ đồng). Tất cả đều được Yoo Jae Suk trả bằng tiền mặt. Điều này thể hiện tài chính ấn tượng của nam MC đình đám nhất xứ Hàn.

Tham gia 1 chương trình truyền hình, Yoo Jae Suk từng được nam MC Jo Se Ho hỏi rằng liệu tài sản của anh có nhiều hơn tiền thưởng 45,6 tỷ Won (850 tỷ đồng). Lúc này nam MC quốc dân chỉ biết cười. Ngay sau đó, trên mạng xôn xao trước nghi vấn Yoo Jae Suk sở hữu khối tài sản lên tới 1.000 tỷ Won (trên 18.000 tỷ đồng). Trước đồn đoán nắm trong tay nghìn tỷ, nam nghệ sĩ không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Yoo Jae Suk có danh tiếng vững vàng, được mệnh danh là MC quốc dân. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop