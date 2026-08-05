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Căn bệnh khiến Trấn Thành khổ sở suốt 39 năm

| | Lifestyle

Trấn Thành nhiều lần rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" vì căn bệnh này.

Trấn Thành vừa chính thức trở lại Running Man Vietnam mùa 4 và ngay từ những tập đầu đã được xem là một trong những "chiến thần" đáng gờm của dàn cast. Tuy nhiên, ở tập phát sóng mới nhất, nam MC bất ngờ để lộ một hạn chế khiến cả đồng đội lẫn khán giả không khỏi bất ngờ.

Cụ thể, trong một thử thách yêu cầu người chơi hoàn thành nhiệm vụ rồi lấy đúng lá cờ theo màu sắc mà Ban tổ chức quy định để mang về đích, Trấn Thành lập tức tỏ ra lo lắng. Anh thẳng thắn chia sẻ mình mắc chứng mù màu, đặc biệt rất khó phân biệt những gam màu có sắc độ gần giống nhau. Ngay khi nghe đàn anh tiết lộ, Ninh Dương Lan Ngọc liền đề nghị các thành viên còn lại hỗ trợ bằng cách chỉ đúng vị trí lá cờ để Trấn Thành có thể hoàn thành thử thách.

Trấn Thành gặp khó khăn ở tập mới Running Man Việt Nam

Nam MC lo lắng khi thử thách phải chọn những lá cờ màu khác nhau

Những màu sắc của lá cờ hao hao nhau khiến Trấn Thành gặp khổ sở

Thực tế, đây không phải lần đầu Trấn Thành công khai tình trạng mù màu của mình. Trước đó, nam MC từng cho biết anh vẫn nhận biết được những màu cơ bản nhưng thường "bó tay" trước các tông màu na ná nhau hoặc những màu pha trộn phức tạp. Hari Won cũng nhiều lần xác nhận chồng gặp khó khăn với màu sắc. Trong một chương trình truyền hình, khi các nghệ sĩ thực hiện thử thách phối màu để vẽ lên bụng bầu của đối phương, Trấn Thành liên tục than trời vì không biết chọn màu nào cho đúng. Trong khi Hari Won hoàn thành nhiệm vụ khá dễ dàng thì nam MC phải nhờ người khác hỗ trợ vì không thể phân biệt được các màu cùng tông.

Một lần khác, khi Minh Hằng gửi thiệp cưới kèm quy định về màu trang phục dành cho khách mời, Trấn Thành cũng khiến mọi người bật cười vì thú nhận nhìn các màu dresscode "thấy giống hệt nhau", sợ mặc sai yêu cầu. Ngay sau đó, Minh Hằng hài hước khuyên nam MC nên nhờ Hari Won kiểm tra trang phục trước khi đến dự tiệc.

Trấn Thành từng mù màu, không phân biệt được dresscode đám cưới Minh Hằng

Hari Won cũng nhiều lần nói về chứng mù màu của chồng

Trong Siêu Thực Thành, Trấn Thành cũng từng chia sẻ câu chuyện liên quan đến chứng mù màu. Khi dẫn Orange và LyLy thưởng thức món ăn của người Hoa, anh hướng dẫn cách phân biệt giấm và nước tương dựa vào màu nắp chai nắp đỏ là giấm, nắp xanh là nước tương. Hai nữ ca sĩ ngay lập tức thắc mắc vì sao anh vẫn nhận biết được màu sắc dù mắc bệnh mù màu. Giải thích về điều này, Trấn Thành cho biết bản thân vẫn phân biệt được những màu cơ bản như đỏ và xanh lá, còn các màu có sắc độ gần nhau hoặc pha trộn thì rất khó nhận diện.

Mù màu hay còn được gọi là bệnh rối loạn sắc giác là tình trạng mắt không có khả năng phân biệt được màu sắc của sự vật như màu đỏ, màu xanh lá, xanh biển hoặc khi pha trộn giữa các màu này với nhau. Người bị mù màu vẫn có thể nhìn rõ sự vật, hiện tượng tuy nhiên khả năng nhận biết màu sắc của họ bị giảm, hiếm gặp trường hợp mù màu đa sắc hay không thể nhìn thấy màu gì. Bệnh mù màu không có khả năng ảnh hưởng đến vấn đề sống sót cũng như sinh sản của người bị mù màu, tuy nhiên gen bệnh có thể di truyền cho thế hệ sau.

Trấn Thành không phân biệt được màu sắc có sắc độ gần nhau

Theo Hạ Anh

Phụ nữ mới

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