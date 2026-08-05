Ca sĩ quê ở Huế không làm gì vẫn kiếm được 400 triệu đồng/tháng, đắt show đi hát đếm không xuể

Quang Lê là một trong những giọng ca bolero nổi tiếng, sở hữu lượng khán giả đông đảo trong và ngoài nước. Với lịch diễn dày đặc cùng nhiều nguồn thu nhập khác nhau, nam ca sĩ nhiều năm qua luôn được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ có mức thu nhập đáng mơ ước trong làng nhạc Việt. Chính Quang Lê cũng không ngần ngại chia sẻ về nguồn thu của mình. Đầu năm nay, nam ca sĩ tiết lộ chỉ tính riêng doanh thu từ YouTube, mỗi tháng anh đã thu về khoản tiền lên tới khoảng 15.000 USD (gần 400 triệu đồng).

Quang Lê là giọng ca bolero nổi tiếng cả nước

Quang Lê sở hữu hai kênh YouTube hoạt động hơn 10 năm, tập trung vào nội dung âm nhạc và đời sống cá nhân. Trong đó, kênh Quang Lê Official được thành lập từ tháng 3/2010, hiện có hơn 1,51 triệu người đăng ký. Kênh đăng tải các sản phẩm bolero, nhạc xuân, các tiết mục biểu diễn và trích đoạn chương trình giải trí nên duy trì lượng người xem ổn định.

Theo Quang Lê, doanh thu của kênh tăng mạnh vào các dịp lễ cuối năm như Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Riêng tháng 12 hằng năm, kênh có thể mang về khoảng 24.000 USD (hơn 600 triệu đồng), thậm chí có thời điểm đạt 27.000 USD, tương đương hơn 700 triệu đồng.

Quang Lê không làm gì vẫn có thể kiếm được doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ YouTube

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn vận hành kênh Quang Lê Lifestyle với khoảng 150.000 người theo dõi. Đây là nơi anh chia sẻ về cuộc sống thường nhật, ẩm thực và du lịch. Dù không cập nhật thường xuyên, kênh vẫn đều đặn mang về khoảng 200 USD mỗi tháng nhờ lượng người xem các video cũ.

Thỉnh thoảng, một số vlog bất ngờ tạo hiệu ứng tốt. Đơn cử, video "Quang Lê thăm nhà Lệ Quyên" đạt khoảng 400.000 lượt xem, giúp nam ca sĩ thu về khoảng 1.500 USD, tương đương gần 40 triệu đồng. Quang Lê cho biết cả hai kênh vẫn tạo doanh thu nhờ kho nội dung tích lũy nhiều năm, vì vậy anh không chịu nhiều áp lực phải liên tục sản xuất video mới. Dù Quang Lê cả tháng không làm gì, nam ca sĩ vẫn nhận đều doanh thu từ YouTube hàng trăm triệu mỗi tháng.

Không chỉ có nguồn thu từ nền tảng số, Quang Lê còn là gương mặt cực đắt show

Không chỉ có nguồn thu từ nền tảng số, Quang Lê còn là gương mặt cực đắt show. Trung bình mỗi tháng, anh nhận từ 5-8 chương trình biểu diễn. Nam ca sĩ tiết lộ nếu chỉ tính theo mức cát-xê thấp nhất tại thị trường nước ngoài, mỗi tháng anh cũng thu về tối thiểu 40.000 USD, tương đương hơn 927 triệu đồng. Đây là mức thu nhập được đánh giá ngang với nhiều ngôi sao hạng A của dòng nhạc bolero như Lệ Quyên.

Quang Lê từng nhận mức cát-xê khoảng nửa tỷ đồng khi biểu diễn tại một đám cưới. Có lần, anh cùng Lệ Quyên biểu diễn trong lễ cưới của người quen và được gia đình cô dâu, chú rể tặng một chiếc đồng hồ trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Với nguồn thu lớn từ biểu diễn và các nền tảng trực tuyến, Quang Lê nhiều lần được gọi là "đại gia ngầm" của showbiz Việt. Nam ca sĩ sở hữu nhiều tài sản giá trị, gồm ba căn nhà triệu USD tại Mỹ, một số căn hộ ở TP.HCM cùng bộ sưu tập xe sang, đồng hồ và hàng hiệu đắt đỏ.

Quang Lê có nhiều xe sang, cơ ngơi từ Việt Nam sang đến Mỹ

Tuy nhiên, không phải khoản đầu tư nào của Quang Lê cũng mang lại thành công. Trong một buổi livestream cùng nghệ sĩ Thúy Nga vào cuối năm 2024, anh từng chia sẻ câu chuyện mất trắng 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng) vì đầu tư chứng khoán thông qua một người bạn thân. Theo lời Quang Lê, sự việc xảy ra ngay trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. Khi đó, anh không có nhiều kinh nghiệm đầu tư nhưng thấy người bạn liên tục khoe thắng lớn nên hoàn toàn tin tưởng, giao toàn bộ số tiền 150.000 USD để người này đầu tư hộ. Sau đó, khoản đầu tư này mất trắng.

Sinh năm 1979 tại Huế, Quang Lê sang Mỹ định cư từ nhỏ và trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc bolero, trữ tình

Sinh năm 1979 tại Huế, Quang Lê sang Mỹ định cư từ nhỏ và trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc bolero, trữ tình. Hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc quen thuộc như Sương Trắng Miền Quê Ngoại , Đập Vỡ Cây Đàn , Đôi Mắt Người Xưa , Cô Hàng Xóm ...

Ngoài vai trò ca sĩ, Quang Lê còn thường xuyên đảm nhận vị trí giám khảo, huấn luyện viên tại các chương trình âm nhạc như Solo Cùng Bolero , Bài Hát Hay Nhất , Thần Tượng Bolero . Quang Lê cũng từng nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi và hỗ trợ nữ ca sĩ trong giai đoạn đầu phát triển sự nghiệp. Đến nay, Quang Lê vẫn duy trì lịch biểu diễn đều đặn trong và ngoài nước, tiếp tục gắn bó với dòng nhạc bolero và khán giả qua nhiều thế hệ.