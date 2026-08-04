Mỹ nhân là bạch nguyệt quang của Sơn Tùng M-TP và Hà Anh Tuấn: Từ đẹp không đủ diễn tả, khen bao nhiêu cũng thiếu

Không chỉ là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của làn sóng Hallyu, Song Hye Kyo còn là "bạch nguyệt quang" trong lòng biết bao thế hệ khán giả châu Á. Từ những bộ phim kinh điển như Autumn In My Heart, Full House cho đến Descendants Of The Sun, nữ diễn viên luôn sở hữu sức hút đặc biệt khiến người hâm mộ say mê suốt hơn hai thập kỷ. Điều thú vị là không chỉ công chúng, ngay cả nhiều nghệ sĩ Việt cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho mỹ nhân xứ kim chi. Trong số đó, Hà Anh Tuấn và Sơn Tùng M-TP đều từng công khai bày tỏ tình cảm đặc biệt với Song Hye Kyo theo những cách rất riêng.

Ảnh: Naver

Năm 2018, tại liveshow See Sing Share Concert Romance - Người Đàn Ông Và Bông Hoa Trên Ngực trái, Hà Anh Tuấn khiến khán giả thích thú khi lần đầu kể về "mối tình đầu" mà "không ai biết, ngay cả cô ấy cũng không biết". Người anh nhắc đến không ai khác chính là Song Hye Kyo. Nam ca sĩ hài hước thú nhận rằng trong cả nền điện ảnh Hàn Quốc, anh chỉ thích duy nhất nữ diễn viên từ thời còn là học sinh cho đến khi trưởng thành. Thời điểm ấy, Song Hye Kyo vừa kết hôn với Song Joong Ki, Hà Anh Tuấn còn dí dỏm tự hỏi: "Đến tận bây giờ không hiểu vì sao mình lại thua một gã sinh năm 85", khiến cả khán phòng bật cười. Trên sân khấu, anh còn dành tặng thần tượng liên khúc nhạc phim gắn liền với tên tuổi của cô như Autumn In My Heart, Full House cho đến Descendants Of The Sun, như một cách gửi lời chúc phúc đến người phụ nữ mình từng "yêu đơn phương".

Ảnh: BTC

Nếu Hà Anh Tuấn bày tỏ tình cảm bằng những câu chuyện đầy duyên dáng thì Sơn Tùng M-TP lại dành cho Song Hye Kyo những lời khen có cánh. Trong một buổi phỏng vấn nhiều năm trước, khi được hỏi về mỹ nhân Hàn Quốc yêu thích nhất, giọng ca gốc Thái Bình không ngần ngại chia sẻ: "Một vẻ đẹp... Đây là một vẻ đẹp không tuổi. Đối với Tùng, cô ấy càng ngày càng đằm thắm ra, xinh đẹp ra. Trời ơi! Nếu có cơ hội, Tùng sẽ sang Hàn Quốc và gặp cô ấy". Chỉ vài câu nói ngắn gọn nhưng đủ để thấy Song Hye Kyo chiếm một vị trí rất đặc biệt trong mắt nam ca sĩ.

Nguồn: Fan Account

Quả thực, Song Hye Kyo là một trong số rất hiếm ngôi sao châu Á khiến thời gian dường như trở thành "ngoại lệ". Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn giữ được gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, làn da căng mịn gần như không tì vết và thần thái nhẹ nhàng, sang trọng đã trở thành thương hiệu. Nếu thời trẻ cô gây thương nhớ bởi vẻ đẹp trong trẻo, mong manh như mối tình đầu thì càng trưởng thành, Song Hye Kyo lại càng toát lên khí chất điềm tĩnh, quý phái và cuốn hút. Chính sự chuyển biến ấy khiến cô được nhận xét là lão hóa ngược, mỗi lần xuất hiện đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Ảnh: Naver

Ảnh: Naver

Điều đáng nói là Song Hye Kyo chưa bao giờ chạy theo những chuẩn mực nhan sắc quá phô trương. Cô hiếm khi diện trang phục cầu kỳ, không lạm dụng kiểu trang điểm sắc sảo, càng không cố gắng xây dựng hình ảnh trẻ trung quá mức. Thay vào đó, nữ diễn viên chinh phục công chúng bằng vẻ đẹp tự nhiên, sự tinh tế trong phong thái và ánh mắt luôn mang đến cảm giác vừa dịu dàng vừa có chiều sâu. Có lẽ cũng vì thế mà sau hơn 20 năm đứng ở đỉnh cao danh tiếng, Song Hye Kyo vẫn là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều thế hệ khán giả, đồng thời trở thành "nàng thơ", "bạch nguyệt quang" của không ít nghệ sĩ, trong đó có Hà Anh Tuấn và Sơn Tùng M-TP.

Ảnh: Naver

Sau cú bùng nổ toàn cầu của Song Hye Kyo với The Glory, sự nghiệp của nữ diễn viên bước sang một chương hoàn toàn mới. Vai diễn Moon Dong Eun đã chứng minh Song Hye Kyo còn sở hữu nội lực diễn xuất gai góc, sắc lạnh và đầy chiều sâu. Màn "lột xác" này giúp cô càn quét hàng loạt giải thưởng danh giá, trong đó có Daesang (Giải thưởng lớn) tại Baeksang Arts Awards, đồng thời đưa tên tuổi trở lại đỉnh cao của làn sóng Hallyu sau hơn hai thập kỷ hoạt động.

Ảnh: Netflix

Thay vì tận dụng sức nóng để xuất hiện dồn dập, Song Hye Kyo vẫn giữ nhịp độ làm việc chọn lọc. Năm 2025, cô tái xuất màn ảnh rộng với Dark Nuns, thử sức ở thể loại kinh dị - tâm linh trong vai một nữ tu đối đầu thế lực siêu nhiên. Vai diễn tiếp tục mang đến hình ảnh trưởng thành, mạnh mẽ và khác biệt so với những gì khán giả từng quen thuộc ở cô.

Hiện tại, dự án được mong chờ nhất của Song Hye Kyo là series Netflix Tantara (tên phát triển trước đây là Show Business hay Slowly, Intensely), dự kiến phát hành vào nửa cuối năm 2026. Bộ phim đánh dấu lần đầu cô kết hợp cùng Gong Yoo, đồng thời tái ngộ biên kịch lừng danh Noh Hee Kyung sau Worlds Within và That Winter, the Wind Blows. Lấy bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960-1980, tác phẩm được Netflix đầu tư quy mô lớn và đang được xem là một trong những "bom tấn" Hàn Quốc đáng chờ đợi nhất năm 2026.