Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm mái hiên tôn? 2 thiết kế mái đang dần trở thành xu hướng mới

Từ nhà phố, nhà cấp 4 đến những ngôi nhà có sân trước rộng, mái hiên tôn từng xuất hiện ở khắp nơi. Chỉ với một hệ khung thép đơn giản kết hợp tấm lợp tôn, gia chủ đã có thể tạo ra khoảng không che mưa, chắn nắng cho cửa chính, khu vực để xe hoặc sân trước với chi phí không quá cao. Thời gian thi công nhanh, dễ sửa chữa và có nhiều mức giá khác nhau cũng là những lý do khiến loại mái này được sử dụng phổ biến trong nhiều năm.

Tuy nhiên, khi nhu cầu xây dựng ngày càng hướng đến không gian sáng, thoáng và đồng bộ với kiến trúc mặt tiền, nhiều gia đình bắt đầu cân nhắc những vật liệu khác thay cho mái hiên tôn. Không phải vì mái tôn không còn đáp ứng được nhu cầu che chắn, mà bởi nhiều gia chủ muốn cải thiện khả năng lấy sáng, giảm cảm giác nặng nề và nâng cao tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Trong số đó, mái kính cường lực và mái lấy sáng polycarbonate đang là hai lựa chọn xuất hiện ngày càng nhiều ở các công trình mới.

Vì sao mái hiên tôn không còn được nhiều gia đình ưu tiên?

Mái hiên tôn vẫn có nhiều ưu điểm về chi phí và độ phổ biến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, loại mái này cũng bộc lộ một số hạn chế khiến nhiều gia đình cân nhắc khi xây mới hoặc cải tạo.

Khu vực dưới mái dễ nóng vào những ngày nắng

Tôn là vật liệu kim loại nên hấp thụ nhiệt khá nhanh. Nếu mái không có lớp chống nóng hoặc khoảng đệm thông gió, khu vực phía dưới có thể trở nên oi bức vào mùa hè, đặc biệt với những ngôi nhà hướng Tây hoặc thường xuyên đón nắng trực tiếp.

Tiếng mưa khá lớn

Đây là điều nhiều người từng sử dụng mái tôn đều dễ nhận thấy. Khi mưa lớn, âm thanh từ những hạt mưa tác động lên bề mặt tôn có thể khá rõ, nhất là với các loại tôn mỏng hoặc phần mái được lắp ngay sát cửa chính, phòng khách hay khu vực sinh hoạt.

Sau thời gian dài, bề mặt có thể xuống cấp

Tùy chất lượng vật liệu và điều kiện thời tiết, một số mái tôn có thể bạc màu, xuất hiện vết rỉ tại vị trí vít hoặc mối nối sau nhiều năm sử dụng. Dù không ảnh hưởng ngay đến khả năng che chắn, điều này phần nào làm giảm tính thẩm mỹ của mặt tiền nếu không được bảo dưỡng hoặc thay thế kịp thời.

1. Mái kính cường lực - Lựa chọn được nhiều nhà phố hiện đại yêu thích

Những năm gần đây, mái kính cường lực xuất hiện ngày càng nhiều tại nhà phố, biệt thự và quán cà phê nhờ khả năng tạo cảm giác thông thoáng cho không gian. Khi kết hợp cùng khung thép sơn tĩnh điện hoặc khung nhôm, loại mái này mang đến vẻ ngoài hiện đại và dễ đồng bộ với nhiều phong cách kiến trúc.

Giúp không gian sáng hơn

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của mái kính là khả năng lấy sáng tự nhiên. Thay vì tạo ra một khoảng tối phía dưới như nhiều loại mái che truyền thống, mái kính giúp ánh sáng xuyên qua, khiến khu vực hiên nhà, sân trước hoặc lối đi luôn sáng sủa hơn vào ban ngày. Điều này đặc biệt phù hợp với những ngôi nhà phố có mặt tiền hẹp hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên.

Tăng tính thẩm mỹ cho mặt tiền

Nhờ bề mặt phẳng và trong suốt, mái kính tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn so với nhiều loại vật liệu khác. Khi kết hợp cùng hệ cửa kính, lan can kính hoặc các mảng tường tối giản, tổng thể ngôi nhà trở nên liền mạch và hiện đại hơn.

Độ bền cao nếu thi công đúng kỹ thuật

Các loại kính cường lực hoặc kính dán an toàn hiện nay có khả năng chịu lực và chịu va đập tốt hơn kính thông thường. Nếu hệ khung được tính toán đúng tải trọng và lắp đặt đúng kỹ thuật, mái kính có thể sử dụng ổn định trong thời gian dài.

Khi lựa chọn cần lưu ý gì?

Gia chủ nên ưu tiên kính cường lực hoặc kính dán an toàn có độ dày phù hợp với kích thước mái. Đồng thời, cần thiết kế độ dốc và hệ thống thoát nước hợp lý để tránh đọng nước sau mưa. Với những ngôi nhà chịu nắng nhiều, có thể cân nhắc kính Low-E hoặc dán phim cách nhiệt nhằm giảm lượng nhiệt truyền xuống phía dưới.

2. Mái lấy sáng polycarbonate - Giải pháp cân bằng giữa chi phí và công năng

Nếu mái kính phù hợp với những gia chủ ưu tiên tính thẩm mỹ thì mái lấy sáng polycarbonate lại được nhiều người lựa chọn nhờ trọng lượng nhẹ, giá thành dễ tiếp cận và khả năng lấy sáng khá tốt. Loại vật liệu này hiện được sử dụng khá phổ biến cho mái che sân trước, giếng trời, khu vực để xe hoặc sân thượng tại nhiều ngôi nhà mới.

Lấy sáng nhưng vẫn giảm bớt cảm giác oi bức

So với mái tôn, polycarbonate vẫn cho ánh sáng đi qua nhưng không tạo cảm giác tối bên dưới. Nhiều sản phẩm hiện nay còn được bổ sung lớp chống tia UV, giúp hạn chế lượng nhiệt và tia cực tím đi vào không gian phía dưới, mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong điều kiện sử dụng thông thường.

Trọng lượng nhẹ, dễ thi công

Polycarbonate nhẹ hơn nhiều so với kính nên giảm tải trọng lên hệ khung. Việc vận chuyển và lắp đặt cũng thuận tiện hơn, phù hợp với cả những công trình cải tạo mà không cần gia cố quá nhiều kết cấu.

Mẫu mã ngày càng đa dạng

Ngoài loại trong suốt, vật liệu này còn có nhiều màu sắc và mức độ xuyên sáng khác nhau như trắng sữa, xám khói hay xanh nhạt. Nhờ đó, gia chủ có thể lựa chọn mẫu phù hợp với phong cách kiến trúc cũng như nhu cầu lấy sáng của từng khu vực.

Khi lựa chọn cần lưu ý gì?

Không nên chỉ quan tâm đến giá thành mà bỏ qua chất lượng vật liệu. Gia chủ nên ưu tiên các sản phẩm có lớp chống tia UV và lựa chọn độ dày phù hợp với khẩu độ mái. Bên cạnh đó, hệ khung cũng cần được tính toán đúng khoảng cách để hạn chế hiện tượng võng hoặc rung khi gặp gió lớn.

Có nên thay thế hoàn toàn mái hiên tôn?

Thực tế, không có loại mái che nào phù hợp với mọi công trình.

Mái hiên tôn vẫn là lựa chọn hợp lý với những gia đình ưu tiên chi phí đầu tư, cần thi công nhanh hoặc muốn dễ dàng sửa chữa khi cần. Trong khi đó, mái kính cường lực phù hợp với những ngôi nhà hiện đại muốn tăng khả năng lấy sáng và nâng cao tính thẩm mỹ. Mái lấy sáng polycarbonate lại là phương án cân bằng giữa chi phí, trọng lượng và công năng, đặc biệt thích hợp với nhiều công trình cải tạo.

Kết luận

Xu hướng thiết kế nhà ở hiện nay không còn chỉ dừng ở việc "che được mưa, chắn được nắng" mà còn hướng đến sự thông thoáng, đồng bộ và tối ưu trải nghiệm sử dụng. Mái hiên tôn vẫn có nhiều ưu điểm và chưa hề biến mất khỏi các công trình dân dụng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhiều vật liệu mới cùng yêu cầu ngày càng cao về thẩm mỹ và ánh sáng tự nhiên, mái kính cường lực và mái lấy sáng polycarbonate đang dần trở thành những lựa chọn được nhiều gia đình cân nhắc khi hoàn thiện không gian sống. Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu, ngân sách và nhu cầu sử dụng thực tế của từng ngôi nhà.