Nhập 7.000 tấn thép từ Nhật, 1 thành phố trực thuộc Trung ương đang xây siêu công trình 6.200 tỷ đồng vượt sông Cấm, có trụ tháp cao ngang tòa nhà 40 tầng

Cây cầu dây văng được đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng

Cầu Nguyễn Trãi là công trình giao thông cấp đặc biệt bắc qua sông Cấm của thành phố Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 6.235 tỷ đồng. Cây cầu được khởi công xây dựng từ tháng 12/2024 và chính thức thi công từ tháng 1/2025. Sau hơn một năm rưỡi triển khai, công trình đang chuyển sang giai đoạn thi công những hạng mục quan trọng của cầu chính. Theo thông tin cập nhật ngày 25/8 từ Báo Hải Phòng, liên danh nhà thầu gói thầu số 14 đã nhập khẩu hơn 7.000 tấn thép từ Nhật Bản để gia công, chế tạo trụ tháp cầu.

Phối cảnh cầu Nguyễn Trãi. Ảnh: Báo Hải Phòng

Trong số này có 5.064,6 tấn thép loại 1 và 1.980 tấn thép loại 2. Toàn bộ số thép đang được gia công tại nhà máy trước khi đưa tới công trường lắp dựng. Theo kế hoạch, từ tháng 9, nhà thầu sẽ bắt đầu lắp đặt kết cấu thép tại trụ T11, sau đó khoảng một tháng triển khai tại trụ T12.

Đây là hai trụ tháp chính của cầu dây văng, cũng là hạng mục tạo nên hình dáng đặc trưng của công trình.

Theo thiết kế, cầu Nguyễn Trãi có kết cấu vĩnh cửu, tổng chiều dài 1.476,4m. Trong đó, phần cầu chính dài 550,6m, được thiết kế theo dạng cầu dây văng. Nhịp giữa dài 300 m, lớn nhất trong số các cây cầu trên địa bàn Hải Phòng.

Phối cảnh tổng thể toàn cảnh Dự án cầu Nguyễn Trãi và vùng đô thị phụ cận. Ảnh Cổng TTĐT TP Hải Phòng

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là hai trụ tháp cao 111m, tạo thành 2 cánh buồm vươn khơi, thể hiện sự khát vọng của thành phố Hải Phòng là “vươn ra biển lớn”. Với chiều cao này, hai tháp cầu tương đương một tòa nhà khoảng 35-40 tầng.

Cầu chính rộng 26,5m, cầu dẫn rộng 23,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Vận tốc thiết kế trên cầu chính đạt 80km/h, tải trọng thiết kế HL93. Tĩnh không thông thuyền của cầu rộng 165 m và cao 25m, đáp ứng yêu cầu khai thác giao thông đường thủy trên sông Cấm.

Phía Thủy Nguyên, cầu dẫn dài 459m; phía Ngô Quyền dài 466,8 m. Tổng thể công trình vì thế kéo dài gần 1,5km, tạo thành một trục giao thông mới xuyên qua sông Cấm.

Khi hoàn thành, Nguyễn Trãi sẽ là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Cấm, sau cầu Bính, cầu Kiền, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bạch Đằng và cầu Máy Chai. Không chỉ bổ sung một tuyến vượt sông Cấm, siêu cầu còn trở thành một mắt xích mới trong mạng lưới giao thông của Hải Phòng.

Cầu Nguyễn Trãi sẽ tạo ra trục kết nối liên thông đồng bộ giữa các khu công nghiệp quan trọng trên địa bàn thành phố như: Khu công nghiệp VSIP-Hải Phòng, Phà Rừng, Minh Đức, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải...

Quan trọng hơn, dự án sẽ rút ngắn cự ly di chuyển, vận chuyển hàng hóa từ Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi cũng như Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, quốc lộ 10, quốc lộ 18…, mở ra dư địa, không gian phát triển mới, gia tăng khả năng kết nối liên vùng để cùng bứt phá phát triển, góp phần hiện thực khát vọng vươn lên của thành phố Cảng.

Hải Phòng xây dựng hơn 100 cây cầu chỉ trong 5 năm

Hải Phòng đang dần tạo nên một “bộ sưu tập” những cây cầu có kiến trúc đặc trưng, không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông mà còn trở thành những dấu mốc trong quá trình mở rộng không gian đô thị.

Nổi bật trên sông Cấm là cầu Hoàng Văn Thụ, công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2.176 tỷ đồng. Cầu được thiết kế theo dạng cầu vòm, với nhịp chính dài 200m sử dụng kết cấu ống thép nhồi bê tông. Hai vòm cầu tạo hình như “cánh chim hải âu” vươn qua sông, trở thành một trong những điểm nhận diện kiến trúc mới của Hải Phòng. Công trình đồng thời mở thêm hướng kết nối giữa khu vực nội thành với Thủy Nguyên và Khu Chính trị - hành chính mới của thành phố.

Cầu Hoàng Văn Thụ. Ảnh Trung Kiên/Báo Hải Phòng.

Trong khi đó, cầu Rào gây ấn tượng bằng hình tượng “cánh sóng vươn xa”. Cây cầu được xây mới từ tháng 10/2020, thông xe vào dịp Tết Nguyên đán 2022, với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Cầu chính dài 456 m, rộng 30,5 m, có 6 làn xe. Điểm nhấn kiến trúc là 3 bông hoa phượng đỏ khổng lồ bằng kim loại trên đỉnh vòm, cùng 888 cánh hoa phượng được bố trí trên thành và lan can cầu. Hình tượng sóng cũng được đưa vào thiết kế lan can và các thanh nối, tạo nên diện mạo riêng cho công trình.

Cầu Rào bắc qua sông Lạch Tray. Ảnh: Báo Hải Phòng

Xa hơn, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện lại mang dấu ấn của một công trình hạ tầng vượt biển. Với chiều dài 5,4 km, cây cầu hoàn thành năm 2017, từng giữ kỷ lục cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Công trình rút ngắn đáng kể hành trình từ Đình Vũ ra Cát Hải, đồng thời mở ra kết nối thuận lợi hơn tới khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện.

Những cây cầu này cho thấy sự thay đổi của Hải Phòng không chỉ nằm ở số lượng công trình được xây dựng. Từ những cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại, thành phố đang hình thành các công trình vừa có quy mô lớn, vừa được đầu tư về kiến trúc, trở thành điểm nhấn của không gian đô thị. Trong giai đoạn 2020-2025, Hải Phòng xây dựng hơn 100 cây cầu với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối và tạo thêm dư địa cho công nghiệp, thương mại, logistics và đô thị phát triển.