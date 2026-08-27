Tin vui: Chỉ 3 ngày nữa, toàn bộ người dân Việt Nam được mua sắm tại địa điểm này mà không cần dùng đến tiền

Theo thông tin từ khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, vào dịp Quốc khánh 2/9 tới đây, du khách đến núi Bà Đen sẽ có cơ hội tham phiên chợ lá được tổ chức liên tiếp trong ba ngày 30/8-1/9.

Du khách trải nghiệm mua thức ăn bằng lá bồ đề tại chợ lá trước đó. Ảnh: Sun Group

Điểm đặc biệt của phiên chợ nằm ở cách thức trao đổi không dùng tiền mặt. Theo đó, du khách đi cáp treo lên đỉnh núi sẽ được phát lá bồ để để sử dụng khi chọn mua các món ăn, đặc sản địa phương như bánh tráng, bánh bò hay các món ăn vặt.

Mô hình chợ lá vốn là một nét văn hóa đặc sắc tại Tây Ninh, trong đó người tham gia được phát lá bồ đề để đổi lấy các món ăn, đặc sản tại những gian hàng trong chợ. Theo mô hình từng được tổ chức trên núi Bà Đen, không gian chợ được thiết kế theo phong cách chợ dân gian Nam Bộ, với các gian hàng sử dụng vật liệu tre, lá. Du khách có thể dùng những chiếc lá được phát để đổi miễn phí các món ăn địa phương.

Không chỉ là một hoạt động ẩm thực, chợ lá còn tạo ra trải nghiệm tương tác khá khác biệt khi việc mua bán quen thuộc được thay thế bằng hình thức trao đổi mang tính biểu tượng.

Ngoài chợ lá, Núi Bà Đen còn diễn ra nhiều hoạt động vào đúng dịp Quốc khánh 2/9 này. Từ ngày 8/8-30/9/2026, nghệ thuật gốm mang di sản gần 800 năm của xứ Kinh Bắc được tái hiện sống động với 414 tượng điêu khắc gốm trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh. Đây là các tác phẩm gốm tâm linh được tạo tác tinh xảo bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn (được biết đến với nghệ danh Tuấn Gốm) và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Tham gia triển lãm, du khách còn được thực hành làm gốm bằng đất sét được đưa từ làng nghề Phù Lãng về núi Bà Đen. Bạn sẽ được tự tay nặn đất, tạo hình bằng bàn xoay, điêu khắc gốm với các công đoạn và thao tác đã làm nên truyền thống nhiều thế kỷ cho làng nghề gốm nổi tiếng tại xứ Kinh Bắc.

Workshop thực hành làm gốm bằng đất sét được đưa từ làng nghề Phù Lãng về núi Bà Đen. Ảnh: Sun Group

Cùng với đó, từ ngày 29/8 đến hết lễ 2/9, núi Bà Đen sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện mang đậm tinh thần tự hào dân tộc như triển lãm ký ức lịch sử, khu ẩm thực tiền tuyến miễn phí, lễ thượng cờ vào sáng 2/9, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc...