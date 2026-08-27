Cụ ông SN 1950 giao dịch bán 5 chỉ vàng để gửi 69.222.000 đồng vào tài khoản ngân hàng, chủ tiệm vàng lập tức báo công an

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 26/8/2026, Công an xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo của công dân về việc bị đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện, thông báo liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền.

Cụ thể, ông Nguyễn T. T, sinh năm 1950, trú xã Yên Hòa, nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an xã Yên Hòa. Người này thông báo ông T bị mạo danh để mở tài khoản tại Ngân hàng An Bình, phường Đống Đa, Hà Nội với số tiền 69.222.000 đồng nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật. Sau đó, đối tượng yêu cầu ông T chuyển số tiền trên vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ việc “xác minh”.

Do bị đối tượng thao túng tâm lý, ông T đã tin lời giả mạo. Tuy nhiên, gia đình không có đủ tiền để chuyển khoản, ông T cùng vợ mang 5 chỉ vàng đến tiệm Vàng Bạc Cường Sen, để bán lấy tiền chuyển cho đối tượng. Tiệm vàng do chị Bùi Thị Sen, trú tại thôn Liên Thành, xã Thiên Cầm, làm chủ. Trong quá trình giao dịch, nhận thấy những dấu hiệu bất thường, chị Sen đã chủ động cảnh giác, tìm hiểu sự việc. Sau đó, chị Sen đưa vợ chồng ông T đến trụ sở Công an xã Thiên Cầm để trình báo.

Công an xã giải thích, tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo

Nhờ sự cảnh giác, xử lý kịp thời của chị Sen, gia đình ông T đã không thực hiện việc chuyển tiền, qua đó ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua làm việc, Công an xã Thiên Cầm đã tuyên truyền, giải thích để ông T và gia đình nhận diện thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ Công an. Công an xã cũng biểu dương, cảm ơn chị Bùi Thị Sen vì tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với lực lượng Công an, kịp thời bảo vệ tài sản của khách hàng.

Qua vụ việc, Công an xã Thiên Cầm khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… thông báo liên quan đến các vụ án, vụ việc và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để “xác minh” hoặc “phục vụ điều tra”. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân qua điện thoại để phục vụ công tác điều tra.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của đối tượng và không chuyển tiền. Đồng thời, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh