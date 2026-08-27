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Vợ NSND Công Lý cảnh báo bị lừa tiền

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Mới đây, Ngọc Hà, vợ NSND Công Lý, đã lên tiếng cảnh báo một tình trạng lạ khi nhận hàng mua online.

Theo chia sẻ trên trang cá nhân, do đang bận nên Ngọc Hà đã thanh toán ngay khi nhân viên giao hàng gửi đồ chứ không kịp kiểm tra kỹ thông tin. Chỉ đến khi mở hàng, cô mới phát hiện cả hai đơn đều không xuất hiện trong lịch sử mua sắm trên tài khoản cá nhân của mình.

Ngay sau đó, cô liên hệ với cửa hàng để xác minh. Theo thông tin được cung cấp, các đơn hàng được tạo từ một tài khoản khác, trong khi cô khẳng định tài khoản cá nhân không có lịch sử đặt hàng hay thông tin vận chuyển tương ứng. Điều này khiến cô lo ngại thông tin nhận hàng của mình có thể đã bị người khác sử dụng mà không có sự đồng ý.

Vợ NSND Công Lý sau đó đã gửi khiếu nại tới nền tảng thương mại điện tử liên quan, yêu cầu tra soát nguồn gốc các đơn hàng, tài khoản đặt hàng và những thông tin liên quan. Phía nền tảng cho biết đã tiếp nhận phản ánh và dự kiến phản hồi kết quả sau khoảng 3 ngày.

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Cô cho biết chưa muốn đưa ra bất kỳ suy đoán hay quy kết nào khi chưa có kết quả xác minh chính thức. Tuy nhiên, việc công khai sự việc nhằm cảnh báo mọi người cần thận trọng khi nhận các đơn hàng không rõ nguồn gốc, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán. Theo cô, đây cũng là cách lưu lại sự việc trong trường hợp tiếp tục xuất hiện những dấu hiệu bất thường như mạo danh, lừa đảo hoặc hành vi làm phiền liên quan đến thông tin cá nhân.

Thời gian gần đây, cuộc sống hiện tại của NSND Công Lý và Ngọc Hà được khán giả biết đến nhiều hơn qua những khoảnh khắc bình dị bên gia đình do Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân. Sau nhiều năm gắn bó, vợ chồng nam nghệ sĩ vẫn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống thường ngày và thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh gần gũi trên mạng xã hội.

NSND Công Lý kết hôn với Ngọc Hà vào đầu năm 2021 sau một thời gian dài tìm hiểu. Bà xã nam nghệ sĩ kém chồng 15 tuổi, từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông và hiện đang làm affiliate để gia tăng thu nhập.

Cuộc hôn nhân của cả hai sớm trải qua thử thách khi ngay trong năm đầu kết hôn, NSND Công Lý gặp biến cố nghiêm trọng về sức khỏe, từ đó phải dành nhiều thời gian cho quá trình điều trị và phục hồi. Trong chặng đường khó khăn này, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc, hỗ trợ và trở thành người đồng hành quan trọng của nam nghệ sĩ. Cô cũng thường xuyên cập nhật tình hình của chồng để những người xung quanh có thể yên tâm.

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Thời gian gần đây, NSND Công Lý có nhiều thay đổi tích cực về tinh thần và dần trở lại với các sinh hoạt thường ngày. Những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình, đặc biệt là khi gặp gỡ con trai riêng, từng khiến nam nghệ sĩ xúc động và hạnh phúc.

Vợ NSND Công Lý cảnh báo bị lừa tiền - Ảnh 3.1 tỷ đồng trên người vợ Quang Hải

Chu Thanh Huyền khá yêu thích và thường xuyên sử dụng vật phẩm này.

Theo Ngọc Hà, cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng tránh được những quan điểm khác biệt. Tuy nhiên, điều giúp cả hai duy trì sự gắn bó là sự sẻ chia, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn. Sau hơn 5 năm kết hôn, với cô, sự bình yên trong mái ấm và tình cảm dành cho nhau là những điều đáng quý nhất.

Không chỉ là người bạn đời, Ngọc Hà còn là chỗ dựa của NSND Công Lý trong hành trình từng bước quay trở lại với nghệ thuật. Khi sức khỏe không còn cho phép làm việc với cường độ như trước, nam nghệ sĩ lựa chọn những hoạt động và vai diễn phù hợp hơn.

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Trước đó, NSND Công Lý đã xây dựng sự nghiệp đáng nhớ trên sân khấu và truyền hình. Đặc biệt, nhân vật Cô Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân trở thành dấu ấn gắn liền với tên tuổi, giúp nam nghệ sĩ nhận được tình cảm của đông đảo khán giả. Hiện tại, NSND Công Lý dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc sức khỏe, gia đình và những công việc nghệ thuật phù hợp. Bởi vậy, mỗi lần nam nghệ sĩ xuất hiện cùng vợ trong những khoảnh khắc đời thường đều nhận được sự quan tâm, phần nào cho thấy một nhịp sống nhẹ nhàng và bình yên hơn sau những biến cố đã qua.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)

Vợ NSND Công Lý cảnh báo bị lừa tiền - Ảnh 5.Tình hình mới nhất của NS Hoài Linh

Hình ảnh này đang nhận được sự quan tâm từ khán giả sau một thời gian NS Hoài Linh hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Thùy Linh

Sức khỏe 24H

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