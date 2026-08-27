Sức hút thương hiệu cá nhân giúp Trang Pháp thu hút các nhãn hàng nội địa và quốc tế

Trong bức tranh toàn cảnh đó, cái tên Trang Pháp đang nổi lên như một điểm sáng, duy trì vị thế và trở thành "thỏi nam châm" thu hút các tập đoàn đa quốc gia, thương hiệu hàng tiêu dùng, mỹ phẩm cho đến phân khúc thời trang xa xỉ tại cả hai thị trường lớn là Việt Nam và Trung Quốc.

Trong và sau khi kết thúc chương trình truyền hình thực tế đình đám tại Trung Quốc mang tên Đạp gió và trở về nước, lịch trình hoạt động của nữ nghệ sĩ gần như không có một khoảng trống.

Trang Pháp đồng thời hợp tác cùng loạt thương hiệu từ hàng tiêu dùng đến làm đẹp như sữa đậu nành Fami, bia Heineken, dưỡng da WJ Cosmetics, Kewpie. Không dừng lại ở thị trường trong nước, hệ sinh thái thương mại của Trang Pháp còn mở rộng với các nhãn hàng Trung Quốc. Trong tháng 6, cô chính thức giữ vai trò Đại sứ thương hiệu tại Việt Nam cho dòng xe điện YADEA, một trong những thương hiệu đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững và lối sống hiện đại của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Trang Pháp còn được mời quảng bá cho dòng sản phẩm quạt mini cầm tay thông minh Jisulife, mặt nạ Meiking, đang làm mưa làm gió tại thị trường Trung Quốc và khu vực châu Á.

Sức hút thương mại của Trang Pháp tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sang phân khúc thời trang cao cấp, nơi các tiêu chuẩn khắt khe nhất được đặt ra. Cô duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt với nhà mốt nước Pháp YSL thông qua các sự kiện thời trang và mỹ phẩm.

Trước khi đi thi, Trang Pháp được tạp chí Pháp Marie Claire (phiên bản Việt) mời chụp bìa Digital và phỏng vấn. Ngay sau khi về nước, Trang Pháp tiếp tục được tạp chí thời trang danh giá ELLE Vietnam lựa chọn để khoác lên mình các thiết kế độc bản mang di sản của giám đốc sáng tạo huyền thoại Karl Lagerfeld trong ấn phẩm đặc biệt.

Việc một nghệ sĩ Việt Nam liên tiếp được giao trọng trách truyền tải tinh thần của hai tạp chí thời trang cao cấp không chỉ củng cố vị thế cá nhân mà còn tạo ra giá trị gia tăng lớn về mặt hình ảnh, giúp cô tăng cơ hội tiếp cận các nhãn hàng xa xỉ và tầng lớp tiêu dùng có thu nhập cao.

Là người hiếm khi xuất hiện trong các phiên livestream nhưng phiên live đầu tiên của cô cùng Dove sau khi về nước sôi động hơn bao giờ hết, khi hàng loạt người hâm mộ Trung Quốc đã cố gắng vượt tường lửa để tiếp sức cho thần tượng. Điều này cũng nói lên việc các nghệ sĩ Việt Nam và nhãn hàng hoàn toàn có thể vượt qua mọi ranh giới địa lý để tiếp cận tệp khách hàng tỷ dân.

Sự nhạy bén trong cách truyền tải thông điệp, khả năng tương tác tự nhiên bằng ngoại ngữ và sự thấu hiểu tâm lý của tệp khách hàng trẻ đã giúp các phiên phát trực tiếp có sự góp mặt của cô đạt tỷ lệ chốt đơn vượt kỳ vọng ban đầu của nhãn hàng.

Để lý giải vì sao Trang Pháp có thể giữ chân các tập đoàn lớn, giới phân tích truyền thông thường quy chiếu về "Chỉ số niềm tin thương hiệu" và nền tảng tri thức vững chắc của cô. Nữ nghệ sĩ sở hữu thành tích học thức đáng nể khi sở hữu tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế của Đại học Lyon 2 - Pháp, đồng thời thông thạo 4 ngoại ngữ. Sự kết hợp giữa tư duy kinh tế nhạy bén, lý lịch hoạt động sạch sẽ không scandal và khả năng tạo ra tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng thực tế cao đã biến cô thành một đối tác thương mại an toàn và lý tưởng cho bất kỳ nhãn hàng nào.

Đằng sau những bản hợp đồng giá trị và độ phủ sóng rộng khắp trên các phương tiện truyền thông chính là đạo đức nghề nghiệp và sự chuyên nghiệp.

Người hâm mộ lẫn đồng nghiệp Việt Nam và quốc tế thường nhắc đến Trang Pháp với sự nể trọng dành cho cường độ làm việc không biết mệt mỏi của cô cũng như thái độ nghiêm túc và kính nghiệp của cô khi làm nghề.

Kể từ khi trở về nước, Trang Pháp gần như không có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn mà ngay lập tức lao vào guồng quay công việc. Cô di chuyển liên tục, tham gia các sự kiện, chương trình âm nhạc, ghi hình với các nhà đài lớn, các phiên livestream cho đến các bộ ảnh thời trang concept phức tạp… với thái độ chuyên nghiệp và năng lượng cao.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang ngày càng siết chặt dòng vốn, đòi hỏi khắt khe hơn về chỉ số lợi nhuận đầu tư trên từng chiến dịch truyền thông, những nghệ sĩ sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa tri thức, tài năng nghệ thuật, tư duy kinh tế, kỷ luật, đạo đức làm nghề như Trang Pháp sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh của thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số.