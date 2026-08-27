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Hoàng Hên đội mũ cối, khoác cờ Việt Nam ăn mừng: "Chúng tôi đã vô địch, món quà này xin dành tặng CĐV Việt Nam"

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Khoảnh khắc tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đội mũ cối ăn mừng Việt Nam vô địch.

Trong đêm đăng quang đầy cảm xúc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Đỗ Hoàng Hên đã cùng các đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam khép lại trận chung kết lượt về bằng kết quả hòa 2-2 nghẹt thở trước Thái Lan, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận để giữ cúp ở lại quê nhà.

Đội mũ cối, khoác quốc kỳ ăn mừng chức vô địch lịch sử

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên báo hiệu chiến thắng, sân Mỹ Đình như bùng nổ trong biển người và cờ hoa. Giữa bầu không khí rực rỡ ấy, hình ảnh Đỗ Hoàng Hên giơ cao lá quốc kỳ đỏ sao vàng, trên đầu đội chiếc mũ cối truyền thống của Việt Nam trở thành khoảnh khắc đặc biệt. Với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đong đầy tự hào, tiền vệ nhập tịch không giấu nổi sự xúc động khi hòa mình vào niềm vui chung của hàng triệu người hâm mộ.

Khoảnh khắc một cầu thủ gốc Brazil thi đấu kiên cường, khoác lên mình lá cờ tổ quốc cùng chiếc mũ cối thân thuộc đã khắc họa trọn vẹn tinh thần gắn kết, lòng tự hào dân tộc và tình yêu trọn vẹn dành cho màu áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Hoàng Hên đội mũ cối, khoác cờ Việt Nam ăn mừng vô địch Đông Nam Á

Hoàng Hên góp công trong bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về với Thái Lan

Hoàng Hên ăn mừng với Hai Long

Hoàng Hên - Xuân Son ôm nhau ăn mừng

Hai cầu thủ tuyển Việt Nam chỉ tay vào logo đương kim vô địch và tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch

Bày tỏ cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc, Hoàng Hên nhấn mạnh chiếc cúp vô địch tập thể mới là điều anh quan tâm nhất:

“Trước hết, tôi rất vui khi được vô địch. Chúng tôi đã tạo nên lịch sử và giữ món quà này dành tặng người dân Việt Nam. Toàn đội đã làm việc rất vất vả. Huấn luyện viên biết cách trở thành nhà vô địch, ông ấy đã vô địch hai lần và tôi chỉ cần tin tưởng, làm theo những gì ông ấy yêu cầu".

Thừa nhận đội nhà gặp nhiều bế tắc trong hiệp một khi để Thái Lan vượt lên dẫn trước, Hoàng Hên tiết lộ những bước ngoặt quan trọng đến từ các điều chỉnh chiến thuật trong giờ nghỉ. Sự chủ động dâng cao đội hình ở hiệp hai đã giúp đội tuyển Việt Nam lấy lại thế trận và lật ngược tình thế:

“Trận đấu khởi đầu hơi khó khăn đối với chúng tôi. Toàn đội đã thay đổi một vài điều trong giờ nghỉ và tôi nghĩ Việt Nam chơi rất tốt trong hiệp hai. Chúng tôi đẩy cao đội hình, chiến đấu mạnh mẽ và không ngừng tiến về phía trước. Khi bàn thắng thứ hai đến ở cuối trận, tôi biết trận đấu đã được định đoạt".

Khép lại hành trình gian nan nhưng đầy tự hào, tiền vệ tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh tập thể và sự đồng lòng chính là chìa khóa mở ra vinh quang: “Dù bất kỳ ai được tung vào sân, tất cả đều nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân. Chính tinh thần đoàn kết cùng sự quyết tâm đó đã mang về chiến thắng chung cuộc".

Trọn vẹn màn nâng cúp vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam

Theo Tiên Tiên - Ảnh HĐ

Đời sống & pháp luật

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