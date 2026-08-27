Công an điều tra, xác minh giao dịch chuyển khoản 30.000.000 đồng vào tài khoản của Sầm Đặng Hoàn Nhựt SN 1987

Ngày 26/8, Công an phường Long Bình, thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận, hỗ trợ anh Sầm Đặng Hoàn Nhựt (SN 1987, thường trú tại Tổ 2, ấp Hiệp Tâm 2, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai) xác minh và trao trả 30.000.000 đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, vào ngày 25/8, tài khoản ngân hàng của anh Nhựt bất ngờ nhận được 30.000.000 đồng từ một tài khoản không quen biết. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền người khác chuyển nhầm hoặc tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến thủ đoạn lừa đảo, anh Nhựt không rút, sử dụng số tiền này. Thay vào đó, anh chủ động đến cơ quan Công an trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh nguồn gốc khoản tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Bình nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua đó, cơ quan Công an làm rõ người chuyển nhầm số tiền 30.000.000 đồng là bà Phan Thị Thu Hà (SN 1972, cư trú tại số 100 đường Hưng Định 10, khu phố Hưng Thọ, phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an phường Long Bình đã hỗ trợ các bên thực hiện việc trao trả 30.000.000 đồng cho chủ sở hữu theo đúng quy định.

Từ vụ việc, Công an phường Long Bình cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi bất ngờ nhận được tiền chuyển vào tài khoản. Người dân tuyệt đối không nên sử dụng, rút hoặc chuyển khoản số tiền này cho bất kỳ tài khoản nào khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, nếu có người gọi điện hoặc nhắn tin tự xưng là chủ tài khoản hay nhân viên ngân hàng, yêu cầu chuyển tiền sang một tài khoản khác, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP, người dân không nên thực hiện theo để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo.

Trong trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, người dân nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc đến cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

(Theo Trang TTĐT Công an thành phố Đồng Nai)