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Tài khoản MB Bank của Trung tá Công an phát sinh 2 giao dịch tổng cộng 87 triệu đồng: Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh

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Tài khoản MB Bank của Trung tá Công an phát sinh 2 giao dịch tổng cộng 87 triệu đồng: Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh

Trung tá Nguyễn Hồng Phượng, Phó Đội trưởng Đội Điều tra, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Cà Mau, đã chủ động phối hợp với ngân hàng và Công an phường An Xuyên xác minh, hoàn trả 87 triệu đồng cho người dân chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Ngày 25/8, tài khoản của Trung tá Nguyễn Hồng Phượng phát sinh 2 giao dịch nhận tiền với tổng số tiền 87 triệu đồng, gồm 12 triệu đồng và 75 triệu đồng.

Qua kiểm tra, nhận thấy số tiền trên không thuộc về mình, đồng chí Phượng đã không chờ người chuyển tiền liên hệ mà chủ động liên hệ với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), Chi nhánh tỉnh Cà Mau để đề nghị tra soát giao dịch; đồng thời trình báo Công an phường An Xuyên để phối hợp xác minh người đã chuyển nhầm.

Trên cơ sở thông tin từ ngân hàng và sự phối hợp của Công an phường An Xuyên, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác minh, liên hệ với người chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Kiều Thu, sinh năm 1974, thường trú phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ số tiền 87 triệu đồng đã được chuyển hoàn trả cho chị Thu.

Tài khoản MB Bank của Trung tá Công an phát sinh 2 giao dịch tổng cộng 87 triệu đồng: Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh- Ảnh 1.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Hồng Phượng (áo trắng) chuyển hoàn trả số tiền 87 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Kiều Thu tại Công an phường An Xuyên

 Việc làm của Trung tá Nguyễn Hồng Phượng cũng cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xác minh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Từ việc chủ động phát hiện giao dịch bất thường, liên hệ ngân hàng đến phối hợp với Công an phường An Xuyên xác minh người chuyển tiền, các bước được thực hiện nhanh chóng, trách nhiệm, qua đó giúp tài sản được trao trả đúng người trong thời gian sớm nhất.

Nhận lại tài sản, chị Nguyễn Thị Kiều Thu đã xúc động viết thư cảm ơn gửi đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau, bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm của Trung tá Nguyễn Hồng Phượng. 

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau

Kim Linh

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