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Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu mỗi ngày ngủ thêm 11 phút, vận động thêm 5 phút?

| | Sống

Một nghiên cứu mới cho thấy những thay đổi nhỏ trong thời lượng ngủ, chế độ ăn và mức độ vận động mỗi ngày có thể mang lại tác động đáng kể đối với sức khỏe tim mạch.

Điều kỳ diệu với sức khỏe

Theo các nhà nghiên cứu, những người ngủ thêm 11 phút mỗi ngày, tăng 5 phút hoạt động thể chất và ăn thêm khoảng 1/4 cốc rau có thể giảm 10% nguy cơ gặp các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng châu Âu.

Được biết, nghiên cứu phân tích dữ liệu của hơn 53.000 người tham gia UK Biobank, độ tuổi trung bình là 63, trong đó nam giới chiếm gần 57%. Dữ liệu về giấc ngủ và hoạt động thể chất được thu thập từ các thiết bị đeo như đồng hồ thông minh, trong khi chế độ ăn được đánh giá dựa trên thông tin do người tham gia tự cung cấp theo thang điểm gồm 10 tiêu chí.

Nghiên cứu cũng cho thấy những người duy trì sự kết hợp tối ưu giữa các thói quen lành mạnh, gồm ngủ 8-9 giờ mỗi đêm, dành khoảng 42 phút mỗi ngày cho hoạt động thể chất cường độ vừa đến mạnh và có chế độ ăn tương đối tốt, có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch nghiêm trọng thấp hơn 57% so với nhóm có lối sống kém tối ưu nhất.

Những thay đổi nhỏ trong lối sống, như ngủ và tập thể dục thêm vài phút mỗi ngày, có thể cải thiện sức khỏe tim mạch - Ảnh minh họa: Healthline

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý đây là nghiên cứu quan sát, do đó chưa thể khẳng định mối quan hệ nhân quả giữa các thói quen sinh hoạt và nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch. Nhóm tác giả cho rằng cần tiến hành thêm các thử nghiệm can thiệp để kiểm chứng kết quả.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này cho thấy mọi người có thể bắt đầu cải thiện sức khỏe tim mạch bằng những thay đổi đơn giản trong lối sống.

“Chúng tôi cho thấy việc kết hợp những thay đổi nhỏ ở một vài khía cạnh trong cuộc sống có thể mang lại tác động tích cực đáng kể, thậm chí vượt ngoài mong đợi, đối với sức khỏe tim mạch”, Nicholas Koemel, tác giả chính của nghiên cứu, nghiên cứu viên kiêm chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Sydney (Australia), cho biết trong một thông cáo báo chí.

“Đây là một thông tin rất đáng khích lệ, bởi với hầu hết mọi người, việc thực hiện đồng thời một vài thay đổi nhỏ có thể dễ dàng duy trì hơn so với việc cố gắng thay đổi lớn chỉ một thói quen”, ông nói.

Những điều cần biết về bệnh tim mạch

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), mỗi năm có hơn 940.000 người tại Mỹ tử vong vì bệnh tim mạch. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nước này, với số người chết vì bệnh tim còn cao hơn tổng số ca tử vong do ung thư và tai nạn.

AHA cho biết các yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch gồm tăng huyết áp, béo phì và tiểu đường. Hiện có 47% người trưởng thành tại Mỹ bị tăng huyết áp; hơn 72% có cân nặng không ở mức khỏe mạnh; khoảng 57% mắc tiểu đường type 2 hoặc tiền tiểu đường.

Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra thêm nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một nghiên cứu năm 2025 cho thấy ngay cả việc thỉnh thoảng hút thuốc cũng có thể làm tăng 50% nguy cơ tim mạch.

Nghiên cứu năm 2024 chỉ ra chế độ ăn gây viêm, nhiều thịt đỏ, bột mì tinh luyện và đường, cũng là một yếu tố nguy cơ đáng kể.

Trong khi đó, một nghiên cứu năm 2026 phát hiện tiếp xúc với ánh sáng trong khi ngủ có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

Mỗi năm có hơn 940.000 người tại Mỹ tử vong vì bệnh tim mạch - Ảnh minh họa

Cách duy trì lối sống tốt cho sức khỏe tim mạch

Bộ hướng dẫn "Life’s Essential 8" (8 yếu tố thiết yếu cho cuộc sống) của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) liệt kê tám cách để duy trì sức khỏe tim mạch tốt. Các thói quen lối sống này bao gồm chế độ ăn uống, tập thể dục, giấc ngủ, kiểm soát cholesterol và mức đường huyết.

Ngoài ra, các chuyên gia cho biết sức khỏe tim mạch là yếu tố quan trọng ở mọi lứa tuổi.

Một nghiên cứu năm 2025 chỉ ra rằng việc xây dựng lối sống lành mạnh cho tim mạch là đặc biệt quan trọng đối với người trưởng thành từ 18 đến 30 tuổi, nhằm giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch về sau.

Một báo cáo khác vào năm 2025 cho thấy việc đi bộ hàng ngày chỉ trong 15 phút cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch.

Các chuyên gia cho biết có nhiều cách để giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

TS Jennifer Wong, bác sĩ tim mạch, Giám đốc y khoa về tim mạch không xâm lấn tại Viện Tim mạch và Mạch máu MemorialCare, Trung tâm Y tế Orange Coast (California, Mỹ) cho biết, những thay đổi lớn hơn trong lối sống thường mang lại lợi ích sức khỏe lớn hơn, nhưng điều quan trọng ở đây là ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có ý nghĩa. Những thay đổi nhỏ thường bền vững hơn và có thể là bước khởi đầu cho những cải thiện lớn hơn đối với sức khỏe tim mạch lâu dài.

"Lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu từ những việc nhỏ và duy trì đều đặn, như thêm một quãng đi bộ ngắn mỗi ngày, cố gắng cải thiện chất lượng giấc ngủ và thêm nhiều rau xanh vào các bữa ăn. Theo thời gian, những thói quen nhỏ này sẽ tạo nền tảng cho những thay đổi lớn hơn và có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch”, TS Wong nói thêm.

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Theo Giả Hủ

Đời sống & pháp luật

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