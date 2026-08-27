Emil Lê Giang - người ảnh hưởng lớn nhất tới Lê Giang Patrik

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Sở hữu chiều cao 1,88m, thủ môn Việt kiều trưởng thành từ bóng đá Slovakia và Cộng hòa Séc trước khi trở về Việt Nam thi đấu từ năm 2023. Sau nhiều năm chờ đợi, đầu năm 2026, Patrik chính thức có quốc tịch Việt Nam và sau đó được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Tối 26/8, Patrik tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin tưởng trao suất bắt chính trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam vẫn có được trận hòa 2-2 trên sân nhà, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và chính thức bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Ảnh: FBNV.

Phía sau hành trình trở thành một trong những thủ môn được HLV Kim Sang Sik tin tưởng, Patrik từng nhắc đến một người có ảnh hưởng đặc biệt đến con đường bóng đá của mình. Đó là anh trai Emil Lê Giang - người không chỉ đi trước Patrik trong sự nghiệp mà còn là hình mẫu để anh noi theo từ những ngày đầu.

Trong chia sẻ trên Sport.sk vào năm 2017 Patrik từng kể rằng anh không tin sự nghiệp của mình đến từ những sự tình cờ. Với anh, việc bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp là kết quả của những cơ hội xuất hiện đúng thời điểm, trong đó người có ảnh hưởng lớn nhất là anh trai Emil.

Khi Lê Giang Patrik 15 tuổi, thì anh trai - Emil đã là một cái tên nổi bật trong bóng đá trẻ Slovakia và được đánh giá là một trong những tài năng đáng chú ý của lứa tuổi mình. Patrik khi đó cũng chơi bóng ở các giải trẻ. Và chính Emil là người giới thiệu em trai với MŠK Žilina.

“Tôi không tin vào sự tình cờ. Mọi thứ đều diễn ra đúng như nó phải diễn ra và đều xảy ra vì một lý do nào đó. Anh trai Emil của tôi là một cầu thủ giỏi hơn tôi, tôi xem anh ấy là một hình mẫu rất lớn của mình và luôn muốn trở thành giống anh ấy. Mọi người thường chỉ biết đến tôi với tư cách là em trai của Emil.

Khi Emil còn chơi cho đội hạng Ba Fiľakovo và là đội trưởng đội tuyển U15 Slovakia, anh ấy được mời sang Fulham của Anh để thử việc. Dù không thành công ở đó, anh lại được CLB Nürnberg của Đức chiêu mộ. Dù vào thời điểm đó anh đang bị chấn thương, Emil vẫn quyết định sang Đức. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh không thể tạo được dấu ấn ở Nürnberg. Đồng thời, anh cũng muốn hoàn thành việc học trung học nên trở về Slovakia.

Sau đó, Emil được MŠK Žilina mời thử việc. Anh ấy nói với họ rằng mình có một cậu em trai chơi ở vị trí thủ môn. Đúng lúc đó, Žilina lại đang tìm một thủ môn cho đội trẻ. Trùng hợp sao?”, Lê Giang Patrik chia sẻ trên tờ Sport.sk trong bài “Thủ môn Slovakia Patrik Lê Giang và hành trình viết nên câu chuyện đời thú vị.”

Patrik khi ấy mới chỉ là một cậu bé chơi bóng ở các giải trẻ. Nhưng lời giới thiệu của anh trai đã mở ra cánh cửa để anh bước vào hệ thống đào tạo của Žilina, từ đó bắt đầu hành trình bóng đá chuyên nghiệp sau này.

Không chỉ là người đưa Patrik đến gần hơn với bóng đá chuyên nghiệp, Emil còn là cái tên mà Patrik từng phải sống dưới cái bóng trong những năm đầu sự nghiệp. Khi ấy, nhiều người biết đến Patrik đơn giản với tư cách “em trai của Emil”.

Nhưng theo thời gian, Patrik đã có hành trình riêng. Từ một thủ môn trẻ của Slovakia, anh lần lượt thi đấu tại Slovakia và Cộng hòa Séc, trước khi trở về Việt Nam và gây dựng tên tuổi tại V.League. Đến năm 2026, Patrik chính thức khoác áo đội tuyển Việt Nam và trở thành lựa chọn số một của HLV Kim Sang Sik ở ASEAN Cup.

Hai anh em nhà Lê Giang có mối quan hệ thân thiết. Emil thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh đời thường, ảnh gia đình hay các chuyến du lịch được Patrik chia sẻ trên mạng xã hội.

Anh trai Lê Giang Patrik. Ảnh: IGNV.

Hai anh em nhà Lê Giang. Ảnh: IGNV.

Khung hình gia đình, Lê Giang Patrik với mẹ và gia đình anh trai. Ảnh: IGNV.

Trong một bài đăng chúc mừng sinh nhật anh trai, Patrik từng viết (tạm dịch) “Chúc mừng sinh nhật người anh trai tuyệt vời nhất trên thế giới. Mong ngày hôm nay của anh ngập tràn những niềm vui và hạnh phúc mà anh xứng đáng có được. Cảm ơn anh/em vì luôn ở bên và ủng hộ anh. Yêu anh”.

Cho những ai chưa biết thì anh trai của Patrik là Emil Lê Giang, sinh năm 1991, cũng là một cầu thủ bóng đá gốc Việt - Slovakia. Khác với Patrik chơi ở vị trí thủ môn, Emil từng thi đấu ở vị trí tiền đạo và tiền vệ cánh.

Emil Lê Giang từng được giới thiệu là một tài năng trẻ đáng chú ý của bóng đá Slovakia. Sinh năm 1991, tiền đạo Việt kiều gây chú ý từ năm 14 tuổi khi ghi 66 bàn cho U14 CLB Fiľakovo, qua đó được gọi lên U16 Slovakia. Anh tiếp tục ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội U16 trước xứ Wales và sau đó được chú ý ở đội U17 Slovakia.

Năm 2007, Emil được cho là nhận sự quan tâm từ nhiều CLB châu Âu như Liverpool, Juventus, Lazio và Ajax trước khi gia nhập đội trẻ Nürnberg (Đức).

Sự nghiệp của Emil cũng từng có một chương đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Năm 2009, anh từng trở về Việt Nam với mong muốn tìm cơ hội khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam. Sau đó, Emil tiếp tục thử việc tại một số CLB như Hà Nội T&T, CLB bóng đá Hà Nội và Navibank Sài Gòn.

Tuy nhiên, những lần thử việc này cuối cùng không dẫn đến một bản hợp đồng chính thức. Emil sau đó trở lại châu Âu và tiếp tục thi đấu tại các CLB ở Slovakia, Cộng hòa Séc trước khi dần rời xa sân cỏ.

Theo dữ liệu Transfermarkt, Emil hiện đã giải nghệ. Trong khi đó, trên trang Instagram cá nhân, anh chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình và các con.