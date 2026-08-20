Quá khứ của Lê Giang Patrik

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Trước khi trở về Việt Nam thi đấu vào năm 2023, nam thủ môn đã có nhiều năm chơi bóng tại Slovakia và Cộng hòa Séc, đồng thời từng khoác áo các đội tuyển trẻ Slovakia.

Thủ môn Lê Giang Patrik. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Patrik là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1,88 m cùng khả năng phản xạ tốt, anh nhanh chóng tạo dấu ấn tại V.League. Đầu năm 2026, Patrik chính thức được công nhận quốc tịch Việt Nam và được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Khi Patrik cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào trận bán kết ASEAN Cup 2026, sự chú ý dành cho nam thủ môn cũng tăng lên, kéo theo nhiều tò mò về cuộc sống và hình ảnh của anh trước khi trở về Việt Nam thi đấu.

Trước khi sang Việt Nam, Patrik cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên Instagram.

Anh bắt đầu sử dụng nền tảng này từ năm 2013, đăng tải nhiều hình ảnh liên quan đến bóng đá cũng như những hoạt động ngoài sân cỏ. Trong số những hình ảnh từng xuất hiện trên trang cá nhân của nam thủ môn thỉnh thoảng có không gian sống tại Slovakia.

Căn nhà của gia đình, trong đó có những khoảnh khắc anh chụp cùng mẹ, hay tự selfie vào các dịp đặc biệt, ngày lễ. Những hình ảnh này phần nào cho thấy cuộc sống của Patrik trước khi sang Việt Nam khá bình dị, bên cạnh gia đình và những hoạt động đời thường.

Ảnh: IGNV.

Ảnh: IGNV.

Một số hình ảnh Lê Giang Patrik trong nhà ở Slovakia vào khoảng năm 2022. Ảnh: IGNV.

Được biết, tuổi thơ của Patrik gắn với Fiľakovo, một thị trấn nhỏ ở Slovakia. Anh bắt đầu chơi bóng từ năm 5 tuổi tại CLB địa phương FTC Fiľakovo. Ban đầu, Patrik chơi ở vị trí tiền đạo nhưng sau đó chuyển xuống làm thủ môn.

Anh từng được triệu tập vào các đội tuyển U19 và U21 Slovakia. Năm 16 tuổi, Patrik cũng từng về Việt Nam lần đầu tiên để gặp ông bà nội. Khi đó, anh được phía bóng đá Việt Nam mời ở lại thi đấu nhưng quyết định tiếp tục con đường tại châu Âu và theo đuổi cơ hội khoác áo Slovakia.

Ngoài đam mê bóng đá, Patrik có đời sống phong phú, năng động. Nam thủ môn còn có nhiều sở thích và hoạt động khác trong cuộc sống trước khi đến Việt Nam. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên Instagram, và chuyện bán sổ tay.

Lê Giang Patrik từng có quãng thời gian bán sổ tay do chính mình thiết kế. Ảnh: IGNV.

Khoảng năm 2022, Patrik từng phát hành Step by Step Diary, một cuốn sổ được thiết kế để người dùng lập kế hoạch, theo dõi mục tiêu và tạo động lực cho bản thân. Trước khi sản phẩm chính thức ra mắt, anh cũng đăng video giới thiệu và chia sẻ cảm xúc về dự án mà mình đã ấp ủ trong nhiều năm.

Đây không đơn thuần là một sản phẩm thương mại. Patrik định hướng cuốn sổ như một “người bạn đồng hành” trên hành trình theo đuổi mục tiêu, thay vì chỉ dùng để ghi lịch hẹn hay công việc.

Đợt đầu, anh cho biết chỉ sản xuất 1.000 cuốn và toàn bộ khoản tiền anh nhận được từ việc bán sổ sẽ được đưa vào STEP BY STEP Foundation, quỹ do anh thành lập để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trên Instagram, những chuyến leo núi cũng là một phần khá rõ nét trong cuộc sống của Patrik. Anh đăng nhiều hình ảnh khi khám phá những cung đường ngoài trời, bên cạnh các bài viết và khoảnh khắc liên quan đến bóng đá.

Là người đam mê thể thao, nam thủ môn cũng duy trì thói quen tập gym để rèn luyện thể lực. Những hoạt động này cho thấy Patrik khá năng động, yêu vận động và dành nhiều thời gian cho các hoạt động thể chất ngay cả khi không ở trên sân cỏ.

Nam thủ môn thích leo núi. Ảnh: IGNV.

Ảnh: IGNV.

Lê Giang Patrik chăm chỉ tập gym. Ảnh: IGNV.

Patrik cũng biết chơi guitar và từng chia sẻ những khoảnh khắc đàn hát trên mạng xã hội.

Khi không tập luyện hay thi đấu, anh thỉnh thoảng vào bếp, tự chuẩn bị đồ ăn và chia sẻ những khoảnh khắc khá đời thường này với người theo dõi.

Anh chàng có nhiều tài lẻ như đàn, hát. Ảnh: IGNV.

Ảnh: IGNV.

Lê Giang Patrik biết nấu ăn. Ảnh: IGNV.

Nhìn lại những hình ảnh Patrik từng chia sẻ trước khi sang Việt Nam, cuộc sống của anh khi đó không chỉ xoay quanh bóng đá. Bên cạnh công việc của một cầu thủ chuyên nghiệp, nam thủ môn còn duy trì nhiều sở thích cá nhân, từ leo núi, chơi nhạc đến nấu ăn, đồng thời dành thời gian cho các dự án và hoạt động cộng đồng…