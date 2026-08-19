Một "ông lớn" BĐS cho trồng 2100 cây xanh trong công viên 6000 tỷ đồng rộng hơn 33ha: Có cả biển nhân tạo, sông lười 0,5km chảy quanh năm

Giữa một công viên nước quy mô hàng chục ha ở phố biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, thứ gây chú ý không chỉ là những đường trượt khổng lồ hay hồ tạo sóng. Xen giữa các khu vui chơi là hơn 2.100 cây dừa cùng nhiều loại cây bóng mát, tạo nên một lớp cảnh quan xanh trải rộng khắp công viên.

Địa điểm này là Sun World Sam Son, tổ hợp vui chơi giải trí do Sun Group đầu tư. Theo website chính thức Sun World, dự án có tổng diện tích hơn 33,5 ha, mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, nằm trên đại lộ Nam sông Mã, cách khu vực bãi biển Sầm Sơn khoảng 1,5 km.

Ảnh iViVu

Hơn 2.100 cây xanh trong công viên rộng hơn 33,5 ha

Ở một tổ hợp vui chơi vốn tập trung nhiều công trình, hồ nước và hệ thống đường trượt, việc dành không gian cho hàng nghìn cây dừa là chi tiết đáng chú ý.

Theo chủ đầu tư, công viên được phủ xanh bởi hơn 2.100 cây dừa cùng nhiều loài cây bóng mát khác, qua đó tạo các khoảng thư giãn giữa không gian vui chơi. Các gian hàng ẩm thực, cà phê và khu nghỉ chân cũng được bố trí để khách có thể nghỉ ngơi giữa các trải nghiệm.

Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Công viên nước Sun World Sam Son cũng từng chia sẻ với Báo Xây dựng rằng hệ sinh thái khu vui chơi được thiết kế để du khách có thể chơi, ăn và nghỉ tại chỗ trong ngày. Bên cạnh hơn 2.100 cây dừa và các loại cây cho bóng mát, chòi nghỉ và các điểm phục vụ ăn uống được bố trí quanh công viên.

Nhiều loại cây được trồng đan xen, trong đó chủ yếu là cây dừa (Ảnh Chủ đầu tư)

Nhìn rộng hơn, những hàng phù hợp với bối cảnh của một tổ hợp giải trí nằm ngay thành phố biển. Thay vì chỉ tạo một không gian nhiều bê tông và thiết bị trò chơi, lớp cây xanh giúp cảnh quan mang màu sắc nhiệt đới, đồng thời tạo các khoảng nghỉ cần thiết trong những ngày hè nắng nóng.

Theo thông tin cập nhật tháng 6/2026, công viên hiện có 14 tổ hợp trò chơi, chia thành 3 nhóm trải nghiệm: dành cho nhiều lứa tuổi, dành cho gia đình và trẻ nhỏ, và khu trò chơi cảm giác mạnh.

Bên cạnh những hàng cây là "biển nhân tạo", sông lười dài hơn nửa km

Một trong những điểm nổi bật nhất bên trong công viên là Vịnh Sóng Thần. Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, hồ tạo sóng này có diện tích khoảng 6.100 m², sở hữu đường bờ biển nhân tạo dài 179 m. Thiết kế được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, tạo một trải nghiệm tắm sóng khác với bãi biển tự nhiên nằm bên ngoài công viên.

Với nhóm du khách thích cảm giác mạnh, các lựa chọn gồm Mãng Xà Cuồng Nộ, Cá Đuối Vượt Sóng hay Vực Lốc Xoáy. Trong khi đó, những gia đình muốn trải nghiệm nhẹ nhàng hơn có thể lựa chọn khu lâu đài nước Chinh Phục Thủy Quái hoặc các không gian dành cho trẻ nhỏ.

Khu vực biển nhân tạo hay còn được gọi với tên Vịnh Sóng Thần (Ảnh Chủ đầu tư)

Trái ngược với những cú lao dốc của đường trượt là Sông Đơ Huyền Thoại - dòng sông lười dài hơn 550 m uốn quanh các phân khu. Du khách có thể nằm trên phao, để dòng nước đưa đi chậm rãi và nghỉ sau các trò vận động. Đây cũng là khu vực giúp cảnh quan cây xanh phát huy rõ hơn vai trò của mình, khi trải nghiệm vui chơi được đặt giữa không gian có nhiều bóng mát.

Một điểm khác biệt được chủ đầu tư nhấn mạnh là yếu tố văn hóa bản địa. Không gian và cách đặt tên tại công viên lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, dòng sông Đơ cũng như những chất liệu dân gian xứ Thanh. Các phân khu Mường Trời, Mường Núi, Mường Rừng, Mường Sông được đưa vào tổng thể nhằm tạo thêm dấu ấn địa phương cho một mô hình vui chơi hiện đại.

Ảnh Báo Đại biểu Nhân dân

Ra khỏi công viên, du khách còn có thể khám phá gì ở Sầm Sơn?

Với vị trí chỉ cách bãi biển Sầm Sơn khoảng 1,5 km, Sun World Sam Son khá thuận tiện để ghép vào một hành trình nghỉ biển. Du khách có thể tắm biển vào sáng sớm, dành phần lớn thời gian trong ngày cho công viên, sau đó trở lại khu vực ven biển và Quảng trường biển vào buổi tối.

Nếu có thêm nửa ngày, một lựa chọn khác là khám phá cụm danh thắng trên núi Trường Lệ với Đền Độc Cước, Hòn Trống Mái và Đền Cô Tiên. Theo Báo Thanh Hóa, Đền Độc Cước nằm trên núi Trường Lệ, vừa là địa điểm văn hóa - tâm linh lâu đời, vừa có vị trí để du khách nhìn xuống biển Sầm Sơn từ trên cao.

Bãi biển Sầm Sơn, khu vực quảng trường trung tâm...

hay loạt di tích, danh thắng như đền Độc Cước... là những điểm đến du khách có thể tham khảo thêm (Ảnh Visit Thanh Hóa)

Đáng chú ý, Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn, bao gồm núi Trường Lệ, Đền Độc Cước, Hòn Trống Mái, Đền Tô Hiến Thành, Đền Cô Tiên..., đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2019.

Nhờ đó, chuyến đi Sầm Sơn hiện không nhất thiết chỉ xoay quanh tắm biển. Trong một hành trình ngắn, du khách có thể chuyển từ những đường trượt, hồ tạo sóng và hơn 2.100 cây xanh trong công viên gần 6.000 tỷ đồng sang bãi biển tự nhiên, quảng trường hiện đại rồi tiếp tục khám phá những lớp văn hóa lâu đời trên dãy Trường Lệ.



