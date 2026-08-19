Vận động toàn bộ người dân Việt Nam làm ngay 1 việc từ hôm nay

Hôm nay (19/8) là ngày kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026). Cùng với các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, chỉnh trang đô thị, một việc đang được nhiều địa phương vận động người dân thực hiện là treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình, cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh.

Đáng chú ý, không ít địa phương đặt mục tiêu 100% hộ dân cùng treo cờ, đồng thời đề nghị người dân kiểm tra, thay mới những lá cờ đã cũ, bạc màu hoặc hư hỏng.

Ảnh Luật Việt Nam

Vận động 100% hộ gia đình treo cờ Tổ quốc

Ngay trong ngày 19/8, UBND xã Trần Phú, TP Hải Phòng phát động đợt cao điểm “toàn dân treo cờ Tổ quốc” chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo thông tin đăng trên Cổng thông tin điện tử xã Trần Phú, toàn bộ cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và các hộ gia đình trên địa bàn được yêu cầu đồng loạt treo cờ Tổ quốc từ ngày 17/8 đến hết 5/9/2026. Các trưởng thôn được giao tuyên truyền qua hệ thống loa và các nhóm cộng đồng, vận động 100% hộ gia đình và cơ sở kinh doanh treo cờ đúng quy định.

Địa phương cũng lưu ý Quốc kỳ phải được treo ở vị trí trang trọng, lá cờ sạch sẽ, nguyên vẹn; không sử dụng cờ đã bạc màu, rách hoặc nhàu nát. Các gia đình được đề nghị chủ động kiểm tra và thay kịp thời những lá cờ đã cũ, không còn bảo đảm quy cách.

Nhiều địa phương trên cả nước vận động, khuyến khích người dân treo cờ Tổ quốc (Ảnh UBND tỉnh Quảng Ninh)

Tại Quảng Ninh, phong trào tương tự cũng được triển khai ở đặc khu Cô Tô. Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người dân treo cờ trong dịp kỷ niệm, đồng thời vận động 100% hộ gia đình treo cờ Tổ quốc. Những lá cờ bạc màu, rách, bị quấn hoặc hư hỏng cần được thay thế để bảo đảm trang trọng, mỹ quan. Thời gian tuyên truyền cao điểm tại địa phương kéo dài đến hết ngày 5/9.

Ở Nghệ An, Kế hoạch tổ chức tuyên truyền của UBND xã Nam Đàn cũng nêu rõ nội dung vận động 100% hộ gia đình treo cờ Tổ quốc. Ban chỉ huy các xóm được giao tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở 100% hộ dân treo cờ trang trọng từ ngày 15/8 đến hết ngày 25/9; đồng thời thay mới Quốc kỳ tại nhà văn hóa nếu cờ đã cũ, rách.

Những dẫn chứng trên cho thấy hoạt động vận động Nhân dân treo Quốc kỳ đang được triển khai tại nhiều địa phương trong dịp lễ lớn. Tuy nhiên, thời gian treo cờ cụ thể không giống nhau ở mọi tỉnh, thành, vì vậy người dân nên theo dõi thông báo của chính quyền nơi mình sinh sống.

Chi tiết hướng dẫn việc treo cờ Tổ quốc (Ảnh IBND tỉnh Quảng Ninh)

Hà Nội đề nghị người dân treo cờ theo mốc cụ thể

Tại Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 1272/TB-UBND ngày 14/8/2026 về việc treo cờ Tổ quốc.

Theo thông báo được các địa phương thuộc Hà Nội triển khai, cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn thành phố được đề nghị treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/8 đến hết ngày 20/8/2026 nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám.

Như vậy, hôm nay 19/8 đang nằm trong đợt treo cờ này.

Đối với dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội thông báo thời gian treo cờ từ ngày 29/8 đến hết ngày 3/9/2026. UBND các phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ tại địa bàn dân cư; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc thực hiện tại đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

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Với các hộ gia đình, bên cạnh việc thực hiện theo lịch thông báo của địa phương, đây cũng là thời điểm thích hợp để kiểm tra lại Quốc kỳ trước nhà. Nếu cờ đã bạc màu, rách hoặc treo chưa ngay ngắn, người dân nên chỉnh lại hoặc thay mới.

Trước khi treo cờ trong những ngày này, mỗi gia đình có thể dành vài phút kiểm tra: lá cờ có còn nguyên vẹn hay không, màu sắc có bị bạc nhiều không, ngôi sao đã đúng chiều chưa và vị trí treo có bảo đảm trang trọng hay không.



