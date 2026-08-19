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9 tiếng trước trận bán kết ASEAN Cup: Mỹ Đình nhộn nhịp, CĐV xếp hàng từ sớm mua vé xem ĐT Việt Nam đấu Malaysia

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VFF mở bán vé trực tiếp trận đấu tối nay của đội tuyển Việt Nam vs đội tuyển Malaysia.


Sáng ngày 19/8, VFF mở bán vé trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia

Ngay từ sớm, người hâm mộ đã đặt ghế xếp hàng để chờ mua vé

Người hâm mộ xếp hàng bên ngoài cổng LĐBĐ Việt Nam để chờ mua vé xem tuyển Việt Nam

Thực tế số lượng người hâm mộ xếp hàng cũng không quá đông

Do trước đó VFF đã bán vé theo hình thức online nên số lượng vé phát hành sáng nay cũng không còn nhiều

Để tạo điều kiện cho khán giả có thể đến sân tiếp lửa cho đội tuyển, VFF áp dụng 4 mệnh giá vé linh hoạt bao gồm: 300.000 VNĐ, 500.000 VNĐ, 700.000 VNĐ và 1.000.000 VNĐ/vé

Lực lượng an ninh đảm bảo trật tự trong quá trình mua vé

Người hâm mộ mua vé trực tiếp

Cảnh xếp hàng bên ngoài VFF

Trong thời điểm đó "phe vé" cũng tranh thủ đi chào mời người hâm mộ

Trong những ngày qua "phe vé" liên tục hoạt động ở khu vực Mỹ Đình

Người hâm mộ đặt ghế xếp hàng

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 so với những năm trước chưa đạt độ nóng, cháy vé...

"Phe vé" hoạt động mạnh nhưng lượng người hỏi mua không nhiều

Người hâm mộ khoe lượng vé đã mua được, sẵn sàng tiếp sức thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận đấu với đội tuyển Malaysia diễn ra lúc 20h00 tối nay

Thái Lan đánh bại Singapore, rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026

Theo Tiên Tiên, Ảnh và Clip: Như Hoàn

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
bán kết ASEAN Cup

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