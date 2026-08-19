9 tiếng trước trận bán kết ASEAN Cup: Mỹ Đình nhộn nhịp, CĐV xếp hàng từ sớm mua vé xem ĐT Việt Nam đấu Malaysia
VFF mở bán vé trực tiếp trận đấu tối nay của đội tuyển Việt Nam vs đội tuyển Malaysia.
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