VPBank thẩm định tài sản, chủ nhân mới biết sổ đỏ đã sang tên: Công an Phú Thọ chứng minh chữ ký, chữ viết, dấu điểm chỉ đều là giả

Theo Trang thông tin điện tử, Công an tỉnh Phú Thọ, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa xét xử phúc thẩm Vụ án Hồ Thị Sáng (sinh năm 1976), trú tại thôn Chợ Bến, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ liên quan đến hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất. Đây là lời cảnh báo đối với người dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện, giải quyết thủ tục về đất đai.

Theo hồ sơ vụ án: Tháng 8/2022, thông qua người quen giới thiệu, bà Nguyễn Thị Tâm và bà Bùi Thị Hồng Quyên đã nhờ Hồ Thị Sáng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với thửa đất số 127, tờ bản đồ số 33 tại thôn Châu Rể, xã Cao Dương. Hai bên thỏa thuận chi phí thực hiện là 25 triệu đồng.

Ngày 4/10/2022, thửa đất được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Nguyễn Văn Nghĩa. Tuy nhiên, thay vì bàn giao cho chủ sử dụng đất, Hồ Thị Sáng đã tự soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ từ Nguyễn Văn Nghĩa sang mình, giả mạo chữ ký, chữ viết và điểm chỉ của anh Nghĩa trên hợp đồng. Sau đó, bị cáo mang hợp đồng đến UBND xã Cao Dương làm thủ tục chứng thực.

Khi cán bộ tư pháp yêu cầu người chuyển nhượng có mặt để xác nhận, Sáng gian dối nói anh Nghĩa đang đứng bên ngoài trụ sở UBND xã nghe điện thoại. Tin lời bị cáo, cán bộ tư pháp hoàn tất thủ tục chứng thực và lãnh đạo UBND xã ký xác nhận theo quy định.

Có được hợp đồng đã chứng thực, Hồ Thị Sáng tiếp tục sử dụng tài liệu này để thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lương Sơn (cũ), qua đó hoàn tất việc sang tên QSDĐ từ Nguyễn Văn Nghĩa sang Hồ Thị Sáng.

Sau khi đứng tên QSDĐ, tháng 11/2022, Hồ Thị Sáng dùng chính thửa đất này làm tài sản bảo đảm để ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vay 1,7 tỷ đồng. Khi ngân hàng tiến hành thẩm định tài sản thế chấp, anh Nguyễn Văn Nghĩa mới phát hiện thửa đất đã bị chuyển nhượng sang tên Hồ Thị Sáng.

Làm việc với anh Nghĩa, Hồ Thị Sáng thừa nhận đã giả mạo chữ ký trong hợp đồng chuyển nhượng và cam kết khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, Sáng không thực hiện đúng cam kết nên vụ việc được trình báo cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình (cũ) kết luận chữ ký, chữ viết mang tên Nguyễn Văn Nghĩa trong hợp đồng chuyển nhượng đều do Hồ Thị Sáng thực hiện, dấu vân tay tại mục bên chuyển nhượng cũng là của chính bị cáo.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân đã truy tố Hồ Thị Sáng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Với hành vi phạm tội nêu trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 13 đã tuyên phạt bị cáo mức án 15 tháng tù.

Bị cáo Hồ Thị Sáng tại phiên toà xét xử phúc thẩm (nguồn ảnh Báo Phú Thọ)

Qua vụ án cho thấy, đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội theo từng bước, với phương thức, thủ đoạn tương đối chặt chẽ, gồm:

(1) Lợi dụng sự quen biết, tạo lòng tin để nhận thực hiện các thủ tục về đất đai.

(2) Chiếm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi được cấp.

(3) Tự lập hợp đồng chuyển nhượng và giả mạo chữ ký, chữ viết, dấu điểm chỉ của người sử dụng đất.

(4) Cung cấp thông tin gian dối nhằm qua mặt cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

(5) Nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký biến động đất đai trước khi người sử dụng đất phát hiện.

(6) Sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được sang tên để thế chấp vay vốn ngân hàng, nhằm thu lợi bất chính. Từ những sơ hở được thể hiện qua vụ án cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan, tổ chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cụ thể:

(1) Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân của các bên tham gia giao dịch.

(2) Không chứng thực hợp đồng, giao dịch khi chưa xác định đầy đủ ý chí tự nguyện của các bên theo quy định.

(3) Tăng cường xác minh khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ có hành vi giả mạo giấy tờ, chữ ký, chữ viết, dấu điểm chỉ.

(4) Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, sinh trắc học và chuyển đổi số trong hoạt động chứng thực, đăng ký đất đai, góp phần hạn chế nguy cơ giả mạo, gian lận trong quá trình thực hiện thủ tục.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người sử dụng đất cần chủ động thực hiện tốt một số nội dung sau:

(1) Không giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác quản lý, sử dụng nếu không thực sự cần thiết.

(2) Không ký trước, ký khống hoặc điểm chỉ vào các giấy tờ chưa được ghi đầy đủ nội dung.

(3) Khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, cần trực tiếp tham gia và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

(4) Chủ động theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ, kịp thời kiểm tra kết quả thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.

(5) Thường xuyên kiểm tra, tra cứu thông tin liên quan đến quyền sử dụng đất của mình để kịp thời phát hiện những biến động bất thường.

(6) Cảnh giác với những người nhận thực hiện “dịch vụ” đất đai nhưng không rõ tư cách pháp lý hoặc đưa ra những lời hứa hẹn giải quyết nhanh, bỏ qua các quy định, trình tự, thủ tục của pháp luật.

(7) Khi phát hiện giấy tờ bị làm giả, chữ ký bị giả mạo hoặc có dấu hiệu quyền sử dụng đất của mình bị xâm phạm, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an và cơ quan có thẩm quyền để được tiếp nhận, xác minh, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Lực lượng Công an đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ giấy tờ, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đồng thời tích cực tố giác các hành vi làm giả tài liệu, giả mạo chữ ký, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ được phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường giao dịch dân sự an toàn, minh bạch.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Báo Phú Thọ