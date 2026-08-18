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11 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31-12-2026

| | Sống

Tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực được tạo lập trước ngày 28-9-2026, phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử (VNeID) chậm nhất ngày 31-12-2026; riêng tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30-6-2027.

Quy định trên được Chính phủ bổ sung tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định 320/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 13-8-2026 và có hiệu lực từ ngày 28-9-2026.

Điều 19 Nghị định 320/2026, quy định tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong 12 lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

Cụ thể, với 11 lĩnh vực gồm giáo dục; bình dân học vụ số; chứng khoán; viễn thông; thương mại điện tử; hóa đơn điện tử; kinh doanh vận tải; du lịch; dược; khám bệnh, chữa bệnh; mạng xã hội tại Việt Nam đã được tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất ngày 31-12-2026.

Riêng lĩnh vực ngân hàng có thời gian trễ hơn, hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất ngày 30-6-2027.

Đối với thương mại điện tử, yêu cầu này áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

Ngoài ra, tài khoản giao dịch điện tử phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết, xác thực trước khi sử dụng nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử.


Theo Cẩm Nương - Song Mai

Sài gòn giải phóng

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