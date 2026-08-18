Phát hiện 4 điện thoại iPhone trong hộp carton nằm chơ vơ bên đường, Nguyễn Văn Cường SN 1982 mang về nhà kiểm tra rồi báo công an

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, sáng 13/8/2026, anh Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1982, trú tại thôn Kim Sơn, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, đi taxi đến khu vực Thạch Thất, Hà Nội để đưa người thân đi thuê phòng trọ, chuẩn bị nhập học đại học. Trên đường di chuyển, anh Cường phát hiện một nhân viên giao hàng làm rơi một hộp hàng. Anh Cường nhiều lần gọi để thông báo cho người giao hàng nhưng không được.

Sau đó, anh mang hộp hàng về nhà với mục đích kiểm tra thông tin bên trong để tìm cách liên hệ, trả lại cho người làm rơi. Khi mở hộp kiểm tra, anh Cường phát hiện bên trong có 4 hộp điện thoại di động iPhone 17. Qua hóa đơn kèm theo, tổng giá trị số tài sản được xác định là 132.600.000 đồng. Đây là tài sản có giá trị lớn, hơn nữa được nhặt tại địa bàn Hà Nội, anh Cường đã chủ động mang toàn bộ số tài sản đến Công an xã Bình Xuyên để nhờ hỗ trợ xác minh, tìm chủ sở hữu và chứng kiến việc trao trả.

Anh Khuất Văn Bắc (đứng giữa, bên trái ảnh) nhận lại tài sản từ anh Nguyễn Văn Cường

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Xuyên tiến hành xác minh và xác định người đánh rơi tài sản là anh Khuất Văn Bắc, sinh năm 1984, trú tại thôn Đại Đồng, xã Thạch Thất, Hà Nội, hiện là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH Vận tải Nhất Tín, bưu cục tại Thạch Thất, Hà Nội. Sau khi xác định được người đánh rơi, Công an xã Bình Xuyên đã liên hệ, phối hợp với các bên để tổ chức trao trả tài sản.

Sáng 14/8/2026, tại Công an xã Bình Xuyên, anh Nguyễn Văn Cường đã trao lại toàn bộ số tài sản nhặt được cho anh Khuất Văn Bắc. Việc trao trả diễn ra công khai, có sự chứng kiến của Công an xã, bảo đảm đúng trình tự.

Nhận lại số tài sản bị đánh rơi, anh Khuất Văn Bắc bày tỏ sự vui mừng và cảm kích trước tinh thần trung thực, trách nhiệm của anh Nguyễn Văn Cường. Đối với anh Cường, việc chủ động tìm cách trả lại tài sản là hành động xuất phát từ ý thức tôn trọng tài sản của người khác và trách nhiệm với cộng đồng. Hành động đẹp của anh Nguyễn Văn Cường không chỉ giúp người đánh rơi nhận lại tài sản có giá trị lớn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.