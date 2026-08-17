Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 30.000.000 đồng của Nguyễn Thị Liên SN 1979, cơ quan chức năng phối hợp với ngân hàng MB giải quyết

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Rờ Kơi vừa hỗ trợ người dân hoàn trả 30 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, sáng ngày 13/8/2026, Công an xã Rờ Kơi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh về việc một công dân chuyển khoản nhầm số tiền 30 triệu đồng tới người cư trú trên địa bàn xã. Người chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1979, trú tại thôn Bản Pạc Này, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Rờ Kơi khẩn trương tiến hành xác minh thông tin và liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền. Qua làm việc, công an xã Rờ Kơi xác minh, số tài khoản nhận được tiền thuộc sở hữu của cháu A Dự, trú tại thôn Gia Xiêng, xã Rờ Kơi. Cháu A Dự đã thể hiện tinh thần hợp tác, thiện chí và thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho chủ sở hữu. Đến chiều ngày 13/8/2026, Công an xã Rờ Kơi phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Kon Tum và cháu A Dự thực hiện hoàn trả số tiền 30 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Liên.

Nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị Liên bày tỏ sự cảm ơn đối với Công an xã Rờ Kơi và các đơn vị liên quan đã tận tình hỗ trợ, giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng.

Qua vụ việc, Công an xã Rờ Kơi khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trường hợp không may chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ. Người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm cần chủ động phối hợp với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp, tránh phát sinh những vấn đề pháp lý không đáng có.