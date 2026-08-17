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Vụ nổ bình gas mini khi gia đình 15 người quây quần ăn lẩu: Bé gái 12 tuổi bị bỏng nặng

| | Sống

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước.

Liên quan đến vụ nổ bình gas mini xảy ra tại xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau gây xôn xao mạng xã hội, thông tin trên báo Dân trí, lãnh đạo UBND xã Cái Nước xác nhận vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 30 phút ngày 16/8 tại buổi họp mặt gia đình của ông Đặng Hoàng D. (trú ấp Bình Thành, xã Cái Nước).

UBND xã Cái Nước sau khi nhận được tin báo đã chỉ đạo công an xã phối hợp cùng Phòng Kinh tế và Trưởng ấp Bình Thành xuống hiện trường xác minh, kiểm tra và lập biên bản vụ việc.

Theo báo cáo, thời điểm xảy ra sự việc, khoảng 15 trong gia đình ông D. tổ chức tiệc ăn uống. Trong bữa tiệc, một bình gas mini đã bất ngờ phát nổ, tạo ra quả cầu lửa bao trùm khu vực mọi người ăn uống khiến những người có mặt hoảng loạn tháo chạy. Ngọn lửa cũng táp vào những người có mặt và các vật dụng xung quanh.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sự việc đã khiến 2 người bị thương. Trong đó, ông Đặng Hoàng K. bị thương vùng mặt, tay và một cháu gái 12 tuổi bị bỏng nặng. Cả 2 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước.

Sau sự việc, UBND xã Cái Nước đã tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, cẩn trọng hơn trong việc sử dụng các thiết bị dễ cháy nổ, đặc biệt là bình gas mini trong sinh hoạt.

Trước đó, đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người kinh hãi. Đoạn clip được chị Đặng Ngọc Hân (26 tuổi, một thành viên dự bữa tiệc) đăng tải lên mạng xã hội với mục đích cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi sử dụng bếp và bình gas mini.

Theo Lam Giang

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