Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi lặn biển, phát hiện thỏi bạc 10,2kg, giá hơn 2,6 tỷ đồng

| | Sống

Nhóm săn kho báu ở Mỹ vừa trục vớt thỏi bạc nặng 10,2kg từ xác một con tàu Tây Ban Nha đắm hơn 400 năm trước. Hiện vật được ước tính có giá trị lên tới hơn 2,6 tỷ đồng.

Một nhóm săn tìm kho báu vừa trục vớt thỏi bạc nặng khoảng 10,2kg từ xác tàu Tây Ban Nha Nuestra Señora de Atocha, con tàu đắm hơn 400 năm trước. Hiện vật được ước tính có giá trị từ 50.000-100.000 USD, tương đương khoảng 1,3-2,6 tỷ đồng.

Đi lặn biển, phát hiện thỏi bạc 10,2kg, giá hơn 2,6 tỷ đồng- Ảnh 1.

Thỏi bạc nặng 10,2kg được nhóm săn kho báu trục vớt từ xác tàu Atocha. Ảnh: Mel Fisher.

Ngày 15/6, nhóm săn tìm kho báu do cố thợ săn kho báu Mel Fisher sáng lập đã phát hiện thỏi bạc ở độ sâu khoảng 15m dưới đáy biển ngoài khơi bang Florida.

Mel Fisher từng trở nên nổi tiếng sau khi phát hiện phần lớn "kho báu Atocha" vào năm 1985. Ông qua đời năm 1998, nhưng các thành viên trong nhóm vẫn tiếp tục tìm kiếm những hiện vật còn nằm lại quanh khu vực xác tàu.

Theo Sean Browne, một thành viên đoàn thám hiểm, điểm đặc biệt của thỏi bạc là một vết lõm nhỏ trên bề mặt. Dấu vết này được cho là còn sót lại từ quá trình kiểm tra độ tinh khiết của bạc trước khi thỏi bạc được đưa lên tàu Atocha trong chuyến hải trình năm 1622.

Không chỉ có giá trị vật chất, hiện vật còn mang ý nghĩa lịch sử đáng kể. Dựa trên tình trạng và nguồn gốc, thỏi bạc được ước tính có giá trị từ 50.000-100.000 USD.

Con tàu chở kho báu chìm giữa bão lớn

Nuestra Señora de Atocha bị chìm vào ngày 5/9/1622 khi đang cùng một đoàn tàu Tây Ban Nha vượt qua vùng biển Florida Keys. Một cơn bão dữ dội đã đẩy các con tàu vào những rạn san hô nguy hiểm. Atocha sau đó bị sóng lớn đánh va vào đá và chìm xuống biển.

Trong số 265 người có mặt trên tàu, chỉ 5 người sống sót.

Atocha được cho là đang vận chuyển một lượng tài sản khổng lồ từ Tân Thế giới về Tây Ban Nha. Kho báu trên tàu gồm hàng nghìn đồng tiền bạc, hàng trăm thỏi bạc, nhiều hiện vật bằng vàng, trang sức và ngọc lục bảo được khai thác từ các mỏ Muzo nổi tiếng của Colombia, theo People.

Việc tiếp tục phát hiện thỏi bạc sau hơn 4 thế kỷ cho thấy vùng biển nơi Atocha nằm lại vẫn có thể ẩn chứa nhiều hiện vật quý giá. Mỗi phát hiện mới không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn giúp hé lộ thêm câu chuyện về một trong những vụ đắm tàu chở kho báu nổi tiếng nhất lịch sử hàng hải.

Trung Quốc: Tịch thu 46,4 kg vàng gồm nhiều thỏi vàng lớn nhỏ, trị giá hơn 14,7 tỷ đồng của một doanh nhân

Theo Trúc Chi (t/h)

Người đưa tin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CHÍNH THỨC: Lịch tựu trường năm học 2026-2027 của 10 tỉnh, thành

CHÍNH THỨC: Lịch tựu trường năm học 2026-2027 của 10 tỉnh, thành Nổi bật

Người có hệ miễn dịch mạnh thường có 8 đặc điểm: Nếu bạn có 4 trong số đó, xin chúc mừng!

Người có hệ miễn dịch mạnh thường có 8 đặc điểm: Nếu bạn có 4 trong số đó, xin chúc mừng! Nổi bật

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 30.000.000 đồng của Nguyễn Thị Liên SN 1979, cơ quan chức năng phối hợp với ngân hàng MB giải quyết

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 30.000.000 đồng của Nguyễn Thị Liên SN 1979, cơ quan chức năng phối hợp với ngân hàng MB giải quyết

09:03 , 17/08/2026
Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 28/9

Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 28/9

08:52 , 17/08/2026
Ứng viên độc thoại trong buổi phỏng vấn, nói gì mà CEO nghe xong “bắt” đi làm luôn?

Ứng viên độc thoại trong buổi phỏng vấn, nói gì mà CEO nghe xong “bắt” đi làm luôn?

08:20 , 17/08/2026
Danh sách 6 trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng

Danh sách 6 trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng

08:05 , 17/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên