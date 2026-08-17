Đi lặn biển, phát hiện thỏi bạc 10,2kg, giá hơn 2,6 tỷ đồng

Một nhóm săn tìm kho báu vừa trục vớt thỏi bạc nặng khoảng 10,2kg từ xác tàu Tây Ban Nha Nuestra Señora de Atocha, con tàu đắm hơn 400 năm trước. Hiện vật được ước tính có giá trị từ 50.000-100.000 USD, tương đương khoảng 1,3-2,6 tỷ đồng.

Thỏi bạc nặng 10,2kg được nhóm săn kho báu trục vớt từ xác tàu Atocha. Ảnh: Mel Fisher.

Ngày 15/6, nhóm săn tìm kho báu do cố thợ săn kho báu Mel Fisher sáng lập đã phát hiện thỏi bạc ở độ sâu khoảng 15m dưới đáy biển ngoài khơi bang Florida.

Mel Fisher từng trở nên nổi tiếng sau khi phát hiện phần lớn "kho báu Atocha" vào năm 1985. Ông qua đời năm 1998, nhưng các thành viên trong nhóm vẫn tiếp tục tìm kiếm những hiện vật còn nằm lại quanh khu vực xác tàu.

Theo Sean Browne, một thành viên đoàn thám hiểm, điểm đặc biệt của thỏi bạc là một vết lõm nhỏ trên bề mặt. Dấu vết này được cho là còn sót lại từ quá trình kiểm tra độ tinh khiết của bạc trước khi thỏi bạc được đưa lên tàu Atocha trong chuyến hải trình năm 1622.

Không chỉ có giá trị vật chất, hiện vật còn mang ý nghĩa lịch sử đáng kể. Dựa trên tình trạng và nguồn gốc, thỏi bạc được ước tính có giá trị từ 50.000-100.000 USD.

Con tàu chở kho báu chìm giữa bão lớn

Nuestra Señora de Atocha bị chìm vào ngày 5/9/1622 khi đang cùng một đoàn tàu Tây Ban Nha vượt qua vùng biển Florida Keys. Một cơn bão dữ dội đã đẩy các con tàu vào những rạn san hô nguy hiểm. Atocha sau đó bị sóng lớn đánh va vào đá và chìm xuống biển.

Trong số 265 người có mặt trên tàu, chỉ 5 người sống sót.

Atocha được cho là đang vận chuyển một lượng tài sản khổng lồ từ Tân Thế giới về Tây Ban Nha. Kho báu trên tàu gồm hàng nghìn đồng tiền bạc, hàng trăm thỏi bạc, nhiều hiện vật bằng vàng, trang sức và ngọc lục bảo được khai thác từ các mỏ Muzo nổi tiếng của Colombia, theo People.

Việc tiếp tục phát hiện thỏi bạc sau hơn 4 thế kỷ cho thấy vùng biển nơi Atocha nằm lại vẫn có thể ẩn chứa nhiều hiện vật quý giá. Mỗi phát hiện mới không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn giúp hé lộ thêm câu chuyện về một trong những vụ đắm tàu chở kho báu nổi tiếng nhất lịch sử hàng hải.