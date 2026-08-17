Danh sách 6 trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng là một trong những đại học vùng trọng điểm của Việt Nam, phát triển theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực. Sau hơn 30 năm xây dựng, hệ thống này hiện gồm 6 trường đại học thành viên, bên cạnh các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc khác.

Theo thông tin tuyển sinh chính thức năm 2026, 6 trường thành viên gồm Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

Trường Đại học Bách khoa

Trường Đại học Bách khoa là một trong những trường đại học thành viên đầu tiên của Đại học Đà Nẵng. Tiền thân của trường là Trường Đại học Kỹ thuật, được thành lập trong năm 1975; đến năm 1994 trở thành thành viên của Đại học Đà Nẵng và đến năm 2004 mang tên Trường Đại học Bách khoa.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Trường tập trung đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và một số ngành liên quan. Danh mục đào tạo của Đại học Đà Nẵng hiện ghi nhận tại trường nhiều nhóm ngành như kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, điện - điện tử, điều khiển và tự động hóa, công nghệ thông tin, kỹ thuật hóa học, công nghệ môi trường, kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật giao thông và kỹ thuật thực phẩm.

Với định hướng đào tạo nhân lực kỹ thuật và công nghệ, Trường Đại học Bách khoa giữ vai trò quan trọng trong hệ thống đào tạo của Đại học Đà Nẵng, đồng thời là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật lớn tại khu vực miền Trung.

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế là đơn vị thành viên phụ trách nhóm ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý của Đại học Đà Nẵng. Tiền thân của trường là Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, một trong những trường thành viên được hình thành khi Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 1994; đến năm 2004 trường đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế.

Các lĩnh vực đào tạo của trường tập trung vào kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, marketing, kinh doanh quốc tế và các ngành liên quan. Trong hệ thống tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Kinh tế tiếp tục là một trong 6 trường đại học thành viên tổ chức tuyển sinh độc lập trong Đại học Đà Nẵng.

Bên cạnh đào tạo đại học, trường còn triển khai các chương trình sau đại học và hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, quản trị và kinh doanh, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trường Đại học Sư phạm

Trường Đại học Sư phạm là một trong những trường thành viên có lịch sử hình thành từ trước khi Đại học Đà Nẵng được thành lập. Năm 1994, Trường Đại học Sư phạm trở thành một trong những trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Trường đảm nhiệm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời phát triển các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Các chương trình đào tạo của trường bao gồm nhiều ngành sư phạm và các ngành khoa học cơ bản, khoa học xã hội.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Trong cơ cấu tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Sư phạm tiếp tục được Đại học Đà Nẵng xác định là một trong 6 trường đại học thành viên. Nhà trường tổ chức tuyển sinh với nhiều phương thức khác nhau theo thông tin tuyển sinh được Đại học Đà Nẵng công bố.

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ được thành lập ngày 26/8/2002, trở thành trường đại học thành viên thứ năm của Đại học Đà Nẵng tại thời điểm đó.

Trường chuyên đào tạo các ngành liên quan đến ngoại ngữ, ngôn ngữ, văn hóa và một số lĩnh vực khoa học xã hội. Các chương trình đào tạo gắn với những ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc cùng các lĩnh vực như Đông phương học, Quốc tế học và Ngôn ngữ học ứng dụng.

Trong tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục được xếp trong nhóm 6 trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Bên cạnh đào tạo chuyên môn, trường còn có vai trò cung cấp nguồn nhân lực có năng lực ngoại ngữ và kiến thức về văn hóa, quốc tế cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật được thành lập ngày 8/11/2017, là một trong những trường đại học thành viên được hình thành sau khi Đại học Đà Nẵng đã đi vào hoạt động ổn định.

Trường tập trung vào các ngành kỹ thuật, công nghệ và đào tạo giáo viên kỹ thuật. Danh mục đào tạo của Đại học Đà Nẵng hiện ghi nhận tại trường các lĩnh vực như công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật môi trường, sư phạm kỹ thuật công nghiệp, công nghệ kỹ thuật nhiệt, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, công nghệ vật liệu, kỹ thuật thực phẩm, công nghệ kỹ thuật giao thông, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công nghệ kỹ thuật hóa học.

Với định hướng kết hợp giữa kỹ thuật, công nghệ và nghiệp vụ sư phạm, trường có vị trí riêng trong hệ thống các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn là trường thành viên được thành lập ngày 3/1/2020, trên cơ sở phát triển từ các đơn vị đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông của Đại học Đà Nẵng.

Trường định hướng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ số. Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng hiện ghi nhận tại trường các ngành như Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo.

Trong những năm gần đây, trường tiếp tục phát triển các hướng đào tạo gắn với chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực công nghệ. Trong thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn tiếp tục được xác định là một trong 6 trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng.

6 trường đại học thành viên tạo nên hệ thống đào tạo đa ngành của Đại học Đà Nẵng

Theo báo cáo thường niên của Đại học Đà Nẵng và thông tin tuyển sinh chính thức năm 2026, 6 trường đại học thành viên hiện nay gồm: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

Cần phân biệt 6 trường này với các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Trường Y Dược được thành lập ngày 2/5/2024 nhưng hiện vẫn được Đại học Đà Nẵng xếp trong nhóm đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc, không phải trường đại học thành viên. Thông tin tuyển sinh năm 2026 cũng tách Trường Y Dược khỏi 6 trường thành viên.

Như vậy, nếu xét đúng theo cơ cấu “trường đại học thành viên” được Đại học Đà Nẵng công bố, hệ thống hiện có 6 trường, mỗi trường đảm nhiệm một nhóm lĩnh vực đào tạo riêng, từ kỹ thuật, kinh tế, sư phạm, ngoại ngữ đến công nghệ thông tin và truyền thông.

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