Ứng viên độc thoại trong buổi phỏng vấn, nói gì mà CEO nghe xong “bắt” đi làm luôn?

Apurva Jain - Nhà sáng lập Wizarding Media, một công ty tiếp thị kỹ thuật số ứng dụng AI có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ, mới đây đã chia sẻ một câu chuyện tuyển dụng thu hút sự chú ý.

Trong buổi phỏng vấn, ứng viên này không vòng vo khi được hỏi về công việc trước đây. Anh chủ động kể chi tiết đến mức gần như thao thao bất tuyệt về lý do bản thân đang phải tìm việc mới. Theo lời Jain kể lại, ứng viên cho biết mình đã bị sa thải khỏi công ty cũ, đồng thời giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra, bản thân mắc những sai lầm nào, kéo theo hậu quả tai hại ra sao và sau đó, anh đã tự rút kinh nghiệm thế nào.

Jain cho biết ban đầu ông từng nghĩ đến việc kết thúc buổi phỏng vấn sớm. Tuy nhiên, cách ứng viên trình bày câu chuyện khiến ông quyết định tiếp tục lắng nghe. Điều gây ấn tượng với Jain không phải việc ứng viên từng mắc sai lầm, mà là cách anh nhìn nhận thất bại của mình.

Thay vì đổ lỗi cho quản lý, đồng nghiệp hay môi trường làm việc, ứng viên nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Anh cũng chia sẻ những bài học rút ra từ sự cố và cho biết trải nghiệm bị sa thải đã khiến cách suy nghĩ, cách làm việc của mình thay đổi như thế nào.

Theo Jain, đây là một trong những câu trả lời thể hiện sự tự nhận thức rõ ràng nhất mà ông từng nghe trong một cuộc phỏng vấn. Ứng viên không cố biến thất bại thành một câu chuyện đẹp đẽ, cũng không tìm cách che giấu điểm yếu. Anh thừa nhận mình đã sai và tập trung vào việc bản thân đã học được gì từ sai lầm đó.

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Thay vì lập tức loại ứng viên, Jain quyết định cho anh thực hiện một dự án thử nghiệm. Kết quả khiến vị CEO bất ngờ. Sản phẩm mà ứng viên hoàn thành được Jain đánh giá là “cực kỳ ấn tượng”, nổi bật nhờ cách trình bày rõ ràng và chiều sâu trong tư duy.

Dự án tốt đến mức những thành viên khác trong công ty cũng tò mò muốn biết ai là người thực hiện. Cuối cùng, Jain quyết định tuyển ứng viên này. Theo chia sẻ của ông, người từng bị sa thải đã làm việc tại công ty hơn một năm và trở thành một trong những thành viên có tư duy rõ ràng nhất trong đội ngũ.

Nhìn lại quyết định tuyển dụng, Jain cho rằng sự minh bạch về thất bại - thứ ban đầu có thể trở thành bất lợi của ứng viên, lại chính là điểm mạnh lớn nhất của anh. Bởi theo vị CEO, bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm trong công việc. Điều quan trọng hơn là họ có đủ khả năng nhận ra sai lầm, chịu trách nhiệm và tiếp tục tiến lên hay không.

Jain cũng cho rằng một ứng viên không bao giờ đề cập đến những thất bại của mình thực chất đang tiết lộ rất ít về năng lực và khả năng phát triển. Ngược lại, người sẵn sàng nói rõ mình từng mắc lỗi gì, chịu trách nhiệm ra sao và đã học được điều gì từ trải nghiệm đó có thể cho nhà tuyển dụng thấy nhiều hơn về tiềm năng thực sự.

Câu chuyện của Apurva Jain cho thấy trong tuyển dụng, một hồ sơ không hoàn hảo chưa chắc đã là điểm trừ nếu ứng viên biết cách đối diện với những phần chưa hoàn hảo đó. Việc từng bị sa thải có thể khiến một người mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng, nhưng thái độ sau thất bại mới là yếu tố quyết định họ có cơ hội thứ hai hay không.

Với ứng viên trong câu chuyện này, việc thẳng thắn thừa nhận mình từng bị công ty cũ sa thải không giúp anh che giấu quá khứ, nhưng lại cho nhà tuyển dụng thấy khả năng tự nhìn nhận bản thân, tinh thần chịu trách nhiệm và năng lực trưởng thành sau thất bại. Và đôi khi, đó mới là những phẩm chất mà một nhà tuyển dụng thực sự muốn tìm kiếm.