Quỹ mở – Lựa chọn đầu tư cho những ai muốn tích lũy dài hạn

Gửi tiết kiệm mang lại sự ổn định, nhưng khả năng gia tăng tài sản có thể chưa đáp ứng kỳ vọng của những nhà đầu tư hướng đến mục tiêu dài hạn. Trong khi đó, tự đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu lại đòi hỏi thời gian, kiến thức và khả năng theo dõi thị trường thường xuyên.

Vậy có một lựa chọn nào ở giữa – vừa có cơ hội gia tăng tài sản, vừa không đòi hỏi nhà đầu tư phải trực tiếp lựa chọn và quản lý từng khoản đầu tư?

Quỹ mở có thể là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc.

Quỹ mở là gì và vì sao ngày càng được quan tâm?

Hiểu đơn giản, quỹ mở là hình thức đầu tư trong đó nhiều nhà đầu tư cùng góp vốn vào một quỹ. Nguồn vốn này được quản lý và phân bổ vào các loại tài sản theo chiến lược đầu tư đã được xác định.

Thay vì tự mình tìm hiểu từng doanh nghiệp, phân tích từng mã cổ phiếu hay theo dõi diễn biến của từng loại tài sản, nhà đầu tư có thể ủy thác việc quản lý danh mục cho đội ngũ quản lý quỹ chuyên nghiệp. Một ưu điểm khác của quỹ mở là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Thay vì tập trung toàn bộ nguồn vốn vào một vài tài sản, quỹ có thể phân bổ vốn vào nhiều khoản đầu tư khác nhau theo chiến lược và giới hạn đầu tư được quy định. Đây cũng là một điểm đáng chú ý đối với những người có công việc bận rộn, không có nhiều thời gian theo dõi thị trường nhưng vẫn mong muốn từng bước xây dựng tài sản trong dài hạn.

Tuy nhiên, quỹ mở không phải là kênh đầu tư không có rủi ro. Giá trị khoản đầu tư có thể tăng hoặc giảm theo diễn biến của thị trường; lợi nhuận trong quá khứ cũng không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Vì vậy, lựa chọn quỹ cần gắn với mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người.

Có nên đầu tư vào quỹ mở?

Câu trả lời không đơn giản là "có" hay "không", mà phụ thuộc vào mục tiêu và khẩu vị đầu tư của mỗi người.

Nếu nhà đầu tư mong muốn tích lũy dài hạn, không có nhiều thời gian tự quản lý danh mục và muốn tiếp cận thị trường thông qua một chiến lược đầu tư được quản lý chuyên nghiệp, quỹ mở có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Đặc biệt, thay vì chỉ đặt câu hỏi "Quỹ nào có lợi nhuận cao nhất?", nhà đầu tư nên quan tâm đến một câu hỏi quan trọng hơn: Quỹ nào phù hợp nhất với mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của mình?

Đây cũng chính là lý do thị trường có nhiều loại quỹ mở với những chiến lược khác nhau.

Ba lựa chọn – ba chiến lược đầu tư tại BaovietFund

Tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF), ba quỹ mở tiêu biểu gồm Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF), với những định hướng đầu tư khác nhau.

BVFED – Hướng tới tăng trưởng năng động: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư thông qua sự kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư.

Đây là lựa chọn phù hợp để tiếp cận theo hướng tăng trưởng dài hạn, với chiến lược đầu tư năng động hơn và mức độ biến động cũng cần được nhà đầu tư cân nhắc.

Tại ngày 30/6/2026, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ BVFED đạt khoảng 301,29 tỷ đồng, tương đương hơn 9,68 triệu chứng chỉ quỹ.

BVPF – Tìm kiếm tăng trưởng bền vững dài hạn: Nếu BVFED mang sắc thái năng động, BVPF lại nhấn mạnh vào tính bền vững và dài hạn.

Theo tài liệu tài chính quý II/2026, BVPF hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận có tính chất bền vững, dài hạn cho nhà đầu tư trên cơ sở khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

Tại ngày 30/6/2026, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ đạt khoảng 188,54 tỷ đồng, tương đương hơn 8,35 triệu chứng chỉ quỹ.

BVBF – Tập trung vào cơ hội đầu tư lãi suất cố định: Không phải nhà đầu tư nào cũng ưu tiên tăng trưởng mạnh. Với những người quan tâm nhiều hơn đến các tài sản có thu nhập cố định, BVBF là một lựa chọn khác trong hệ thống quỹ mở của BVF.

BVBF hướng tới mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

Tại ngày 30/6/2026, tổng giá trị tài sản ròng của BVBF đạt khoảng 176,23 tỷ đồng, tương đương hơn 7,83 triệu chứng chỉ quỹ.

Lưu ý: Các số liệu trên được tổng hợp từ Thuyết minh Báo cáo tài chính quý II/2026 của từng quỹ

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô. Ba quỹ được xây dựng với ba định hướng đầu tư khác nhau, giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn tùy theo mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro.

Về cơ chế quản lý, các quỹ cũng hoạt động trong khuôn khổ những giới hạn đầu tư cụ thể. Chẳng hạn, BVFED quy định danh mục phải bao gồm chứng khoán của ít nhất 6 tổ chức phát hành và áp dụng các giới hạn đối với mức độ tập trung đầu tư.

Đối với BVPF, danh mục cũng phải có chứng khoán của ít nhất 6 tổ chức phát hành và có những giới hạn cụ thể đối với việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ và các loại tài sản khác.

Những quy định này là một phần trong cơ chế quản trị rủi ro và kiểm soát danh mục của quỹ, thay vì để nguồn vốn tập trung không giới hạn vào một tài sản hay một tổ chức phát hành.

Không phải chọn "kênh đầu tư tốt nhất", mà là chọn "kênh phù hợp nhất"

Một trong những sai lầm phổ biến của nhà đầu tư là tìm kiếm một sản phẩm có khả năng mang lại lợi nhuận cao nhất trong mọi hoàn cảnh.

Thực tế, không có một sản phẩm phù hợp với tất cả mọi người.

Một người có mục tiêu tăng trưởng tài sản dài hạn và chấp nhận biến động có thể quan tâm đến quỹ cổ phiếu. Một người muốn tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng và tính bền vững có thể xem xét chiến lược khác. Trong khi đó, nhà đầu tư ưu tiên các cơ hội từ tài sản có thu nhập cố định có thể quan tâm đến quỹ trái phiếu.

Vì vậy, trước khi đầu tư, hãy bắt đầu bằng ba câu hỏi:

Mục tiêu tài chính của tôi là gì?

Tôi dự định đầu tư trong bao lâu?

Khẩu vị rủi ro và kỳ vọng tăng trưởng nào phù hợp với tôi?

Khi trả lời được ba câu hỏi này, việc lựa chọn quỹ sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Đầu tư hôm nay – hướng tới những mục tiêu dài hạn

Quỹ mở không phải là câu chuyện của những khoản lợi nhuận "nhanh chóng". Giá trị lớn hơn của hình thức đầu tư này nằm ở khả năng giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường một cách có hệ thống, đa dạng hóa danh mục và duy trì kỷ luật đầu tư dài hạn.

Với ba chiến lược khác nhau – BVFED năng động, BVPF hướng tới tăng trưởng bền vững và BVBF tập trung vào cơ hội đầu tư lãi suất cố định – BVF mang đến những lựa chọn đa dạng hơn cho hành trình xây dựng tài sản của nhà đầu tư.

Bởi đầu tư hiệu quả không nhất thiết là tìm kiếm cơ hội lớn nhất, mà là lựa chọn chiến lược phù hợp và kiên trì với mục tiêu của mình.

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