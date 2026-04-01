Phỏng vấn nóng Xuân Son sau màn ghi bàn rồi khoe múi: "Có nhiều người nói tôi béo khiến tôi càng quyết tâm"

Theo Tiên Tiên | 01-04-2026 - 08:58 AM | Sống

Xuân Son chia sẻ sau khi lập cú đúp góp công giúp đội tuyển Việt Nam thắng 3-1 Malaysia tối ngày 31/3.

Tối 31/3, tiền đạo Xuân Son đã rực sáng với hai pha lập công đẳng cấp, giúp đội tuyển Việt Nam đè bẹp Malaysia 3-1 trên sân Thiên Trường. Sau trận đấu, chân sút nhập tịch này đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn ăn mừng "đanh đá" nhắm vào những lời chê bai về ngoại hình của mình.

"Thực sự tuyệt vời khi hôm nay tôi đã ghi được 2 bàn thắng. Thời gian qua, có nhiều người nói tôi béo và tăng cân, điều đó khiến tôi càng thêm quyết tâm. Tôi đã tập luyện vô cùng chăm chỉ trong các buổi tập để duy trì phong độ. Bàn thắng hôm nay chính là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó", Xuân Son chia sẻ.

Xuân Son lập cú đúp (Ảnh: NĐFC)

Bên cạnh đó, tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định cũng không quên gửi lời tri ân đến những người đã sát cánh bên mình:

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng đội đã kiến tạo cơ hội và đặc biệt là người hâm mộ đã cổ vũ nhiệt tình trên khán đài hôm nay. Sự ủng hộ của mọi người là động lực lớn nhất để tôi chiến đấu".

Xuân Son cởi áo khoe múi

Trước khi trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra, Xuân Son từng phải đối mặt với không ít áp lực. Sau màn trình diễn chưa như ý ở trận giao hữu với Bangladesh, nhiều ý kiến cho rằng anh đang tăng cân, mất đi sự thanh thoát vốn có. Tuy nhiên, trên thảm cỏ Thiên Trường tối nay, mọi hoài nghi đã bị dập tắt.

Phút 51, sau pha phối hợp xé toang hàng phòng ngự Malaysia, Xuân Son đánh đầu mở tỷ số và ngay lập tức chạy về phía khán đài, vén áo chỉ tay vào múi bụng săn chắc. Hành động này như một lời khẳng định đanh thép về thể trạng hoàn hảo của anh. Chỉ 7 phút sau, anh hoàn tất cú đúp cũng bằng một pha không chiến dũng mãnh, ấn định chiến thắng 3-0 và cán mốc 10 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, hai bàn thắng được ghi ngay sau sinh nhật tuổi 29 của Xuân Son, đó chính là món quà đẹp nhất anh tự thưởng cho mình.

Giáo sư 35 năm phẫu thuật tim mạch lồng ngực kể về ca bệnh nhớ đời: "Đồng nghiệp nước ngoài phải ngạc nhiên về khả năng xử trí tình huống của bác sĩ Việt Nam"

791 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng

Người lồng tiếng nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim 'Tây du ký' là ai?

08:50 , 01/04/2026
Loại quả vua Càn Long ban thưởng cho phi tần khiến hậu cung ghen đỏ mắt: Xưa hiếm như lông phượng, giờ đổ đống bán vỉa hè

08:45 , 01/04/2026
30 năm đi làm, tôi đưa hết tiền cho chồng - đến tuổi nghỉ hưu mới phát hiện mình gần như trắng tay

08:40 , 01/04/2026
Thuê trọ 6 năm mới phát hiện đã trả thừa cho chủ nhà hơn 600 triệu đồng tiền điện

08:33 , 01/04/2026

