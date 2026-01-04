Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

791 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng

Nguyên An | 01-04-2026 - 00:31 AM | Sống

Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ từ ngày 23/3/2026 đến ngày 29/3/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ ngày 23/3/2026 đến ngày 29/3/2026, đã phát hiện 791 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông - lỗi chạy quá tốc độ qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Danh sách cụ thể như sau:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Xe ô tô chạy quá tốc độ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

322 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyên An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ phát “thông báo chính thức”

Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ phát “thông báo chính thức” Nổi bật

2 vợ chồng đều là dân công nghệ, mẹ Việt vẫn nhất quyết "cấm" con làm điều này trước 13 tuổi: Nghe "nghịch lý" nhưng lại rất hợp lý

2 vợ chồng đều là dân công nghệ, mẹ Việt vẫn nhất quyết "cấm" con làm điều này trước 13 tuổi: Nghe "nghịch lý" nhưng lại rất hợp lý Nổi bật

Sai lầm lớn nhất của cha mẹ là biến 3 BÍ MẬT này của con thành đề tài để buôn chuyện

Sai lầm lớn nhất của cha mẹ là biến 3 BÍ MẬT này của con thành đề tài để buôn chuyện

00:29 , 01/04/2026
5 loại cây cảnh không nên mua kẻo phí tiền, phí sức

5 loại cây cảnh không nên mua kẻo phí tiền, phí sức

00:28 , 01/04/2026
Giáo sư 35 năm phẫu thuật tim mạch lồng ngực kể về ca bệnh nhớ đời: “Đồng nghiệp nước ngoài phải ngạc nhiên về khả năng xử trí tình huống của bác sĩ Việt Nam”

Giáo sư 35 năm phẫu thuật tim mạch lồng ngực kể về ca bệnh nhớ đời: “Đồng nghiệp nước ngoài phải ngạc nhiên về khả năng xử trí tình huống của bác sĩ Việt Nam”

00:09 , 01/04/2026
Không phải mê tín: Có những thói quen khiến bạn dễ “khổ về già” mà nhiều người đang mắc phải

Không phải mê tín: Có những thói quen khiến bạn dễ “khổ về già” mà nhiều người đang mắc phải

23:29 , 31/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên