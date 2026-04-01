Thuê trọ 6 năm mới phát hiện đã trả thừa cho chủ nhà hơn 600 triệu đồng tiền điện

Tờ Sina Finance mới đây đưa tin, người phụ nữ họ Trần thuê 1 ngôi nhà ở Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc để làm mặt bằng kinh doanh. Cô Trần và gia đình đã sinh sống và buôn bán tại đây suốt 6 năm. Trong thời gian này, tổng số tiền điện cô chi trả lên tới hơn 170.000 NDT (hơn 647 triệu đồng).

Đến đầu năm 2026, trong một lần tình cờ cô Trần mới để ý đến việc hóa đơn tiền điện của mình tăng bất thường so với người khác. Sau khi tiến hành kiểm tra, cô Trần phát hiện công tơ điện của mình đã bị chủ nhà đấu nối trái phép. Không chỉ điện sinh hoạt của gia đình chủ nhà, mà cả điện của một số phòng trọ, cửa hàng khác cũng bị “câu” chung vào công tơ của nhà cô.

Hệ quả là trong nhiều năm qua, cô Trần phải thanh toán một khoảng tiền điện khổng lồ không phải do mình sử dụng. Sau khi sự việc bị phát hiện, chủ nhà đã thừa nhận hành vi sai phạm. Tuy nhiên, thay vì chủ động khắc phục hậu quả, người này lại từ chối bồi thường thiệt hại.

Thậm chí, chủ nhà còn đưa ra điều kiện gây tranh cãi: yêu cầu người thuê - tức cô Trần phải rút đơn tố cáo thì mới chịu ngồi lại thương lượng. Đồng thời, phía chủ nhà cũng thông báo chấm dứt hợp đồng thuê khi đến hạn.

Hiện vụ việc đã được cơ quan công an tại tỉnh Chiết Giang vào cuộc điều tra. Chủ nhà đã bị lập hồ sơ xử lý hình sự và được tại ngoại chờ xét xử. Tuy nhiên, tranh chấp dân sự về bồi thường vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Một trường hợp tương tự cũng từng xảy ra tại Trung Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, khi một người thuê khác phải trả gần 100.000 NDT (hơn 390 triệu đồng) tiền điện trong hơn 9 năm, do chủ nhà lén đấu điện từ tầng trên xuống công tơ của anh.

Các chuyên gia cho rằng, những vụ việc kiểu này thường khiến người thuê gặp nhiều khó khăn khi đòi lại quyền lợi. Trước hết là vấn đề chứng cứ. Do hành vi diễn ra trong thời gian dài, nhiều người không phát hiện kịp thời, dẫn đến thiếu hóa đơn, chứng từ ở giai đoạn đầu. Điều này khiến việc xác định chính xác thiệt hại trở nên phức tạp.

Bên cạnh đó, một số chủ nhà thường tìm cách né tránh trách nhiệm bằng cách viện dẫn các lý do như hao hụt điện năng, hệ thống dây cũ hoặc lỗi kỹ thuật, gây khó khăn cho quá trình xác minh.

Về mặt pháp lý, hành vi của chủ nhà có thể bị xử lý theo nhiều hướng. Thứ nhất là “thu lợi bất chính”. Việc chuyển chi phí điện sang cho người thuê vi phạm quy định dân sự và buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu sai.

Nghiêm trọng hơn, nếu số tiền chiếm đoạt đủ lớn, từ 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng) trở lên), hành vi này có thể bị xem xét là trộm cắp điện năng - một dạng vi phạm hình sự. Trong vụ việc tại Hải Ninh, do số tiền liên quan lớn, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố.

Ngoài ra, theo quy định mới về quản lý cho thuê nhà ở Trung Quốc (áp dụng từ tháng 9/2025), chủ nhà không được thu tiền điện cao hơn giá quy định, cũng như không được tự ý đấu nối điện trái phép. Vi phạm có thể bị phạt tới 100.000 NDT (hơn 390 triệu đồng) và đưa vào danh sách tín dụng xấu.

Từ những vụ việc trên, các chuyên gia khuyến cáo người thuê nhà cần chủ động bảo vệ quyền lợi của mình. Ngay từ khi ký hợp đồng, cần yêu cầu chủ nhà cung cấp thông tin công tơ điện và kiểm tra đối chiếu với hệ thống của ngành điện. Đồng thời, nên ghi lại chỉ số điện ban đầu bằng hình ảnh và đưa vào hợp đồng.

Trong quá trình sử dụng, có thể áp dụng một số cách đơn giản để phát hiện bất thường, như tắt toàn bộ thiết bị điện khi vắng nhà để kiểm tra xem công tơ còn chạy hay không. Nếu công tơ vẫn hoạt động, khả năng cao đã có đấu nối trái phép.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng thu thập bằng chứng (ảnh, video), nhờ thợ điện kiểm tra và báo cho đơn vị cung cấp điện hoặc cơ quan chức năng, tránh kéo dài khiến thiệt hại gia tăng.

(Theo Sina Finance)