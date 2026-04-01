Áo sơ mi hồi xưa không hề có cổ; cổ áo sơ mi ra đời thế nào?

Từ "áo sơ mi" trong tiếng Việt có nguồn gốc từ từ "chemise" trong tiếng Pháp. Khi người Pháp đưa các loại trang phục Tây phương vào, người Việt Việt hóa từ này về mặt ngữ âm để biến âm tiết /ʃə.miz/ trở nên dễ đọc, phù hợp hơn với hệ thống ngôn ngữ bản địa, từ đó danh từ "sơ mi" chính thức ra đời.

Trước khi có sự giao thoa văn hóa này, người Việt chủ yếu mặc các loại trang phục truyền thống. Xét về chiều dài lịch sử, từ "chemise" của Pháp bắt nguồn từ từ gốc Latinh là "camisia", vốn dùng để chỉ một loại áo lót bằng vải lanh mặc sát cơ thể.

Áo sơ mi vào thế kỷ 13 vốn là chiếc áo lót mặc trong để giữ vệ sinh. (Ảnh: Etsy)

Lịch sử của cổ áo sơ mi

Sự xuất hiện của chiếc áo sơ mi cùng với cách gọi tên phiên âm này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong phong cách ăn mặc mà còn cho thấy sự thích nghi linh hoạt của tiếng Việt đối với các yếu tố văn hóa ngoại nhập trong suốt thế kỷ qua.

Ngược dòng thời gian về thời kỳ Trung Cổ , áo sơ mi ban đầu được coi là một loại nội y, mặc sát cơ thể để bảo vệ các lớp áo khoác đắt tiền bên ngoài khỏi mồ hôi và dầu từ da. Vào thời điểm đó, "cổ áo" thực chất chỉ là một phần mở rộng của thân áo, được túm lại bằng dây rút để giữ ấm cho vùng cổ.

Đến thế kỷ 16, sự xuất hiện của phong cách Phục hưng đã biến cổ áo thành một tuyên ngôn thời trang. Những chiếc cổ áo xếp nếp kiểu "ruff" to bản, cứng nhắc và rất cầu kỳ bắt đầu xuất hiện, minh chứng cho sự giàu sang vì chúng đòi hỏi rất nhiều vải và công sức để giặt ủi.

Chiếc áo sơ mi vào thời kỳ Phục hưng có cổ to thể hiện đẳng cấp người mặc. (Ảnh: Etsy)

Đến thế kỷ 19, bước ngoặt quan trọng xảy ra khi Hannah Montague, một phụ nữ tại New York, Mỹ nảy ra ý tưởng cắt rời cổ áo khỏi thân áo để giặt riêng. Thời bấy giờ, cổ áo là phần nhanh bẩn nhất do tiếp xúc với vùng cổ và tóc, trong khi phần thân áo vẫn còn sạch.

Phát minh "cổ áo rời" này tạo nên một cuộc cách mạng, giúp nam giới duy trì vẻ ngoài chỉn chu mà không cần phải giặt toàn bộ chiếc áo sơ mi bằng tay một cách vất vả. Chính từ giai đoạn này, cấu trúc của cổ áo bắt đầu được định hình rõ nét và trở nên cứng cáp hơn nhờ kỹ thuật hồ tinh bột, đặt nền móng cho kiểu dáng cổ áo hiện đại ngày nay.

Chiếc áo sơ mi cổ rời định hình lại thời trang toàn cầu, thực chất là một tiện lợi vệ sinh. (Ảnh: FormalWear)

Vai trò của cổ áo sơ mi

Từ một giải pháp giặt giũ đơn giản, cổ áo sơ mi dần trở thành biểu tượng của sự sang trọng, lĩnh lãm. Nó không chỉ bảo vệ cơ thể, hỗ trợ phụ kiện mà còn là ngôn ngữ không lời về phong cách và địa vị của mỗi cá nhân.

Giữ vệ sinh cho các lớp áo ngoài

Lý do quan trọng nhất cho sự tồn tại của cổ áo sơ mi chính là chức năng bảo vệ. Vùng cổ là nơi tiết ra nhiều mồ hôi và tế bào chết, dễ gây ố vàng và hư hại sợi vải.

Nếu không có cổ áo che chắn, phần cổ của những chiếc áo khoác bằng dạ, len hoặc lụa đắt tiền sẽ trực tiếp tiếp xúc với da người mặc, dẫn đến việc phải giặt giũ thường xuyên và làm giảm tuổi thọ của trang phục.

Bên cạnh đó, trong điều kiện khí hậu lạnh giá của châu Âu, cổ áo đóng vai trò như một lớp đệm ngăn gió lùa vào cơ thể. Việc bẻ cổ áo lên hoặc cài kín cúc cổ giúp duy trì nhiệt độ cơ thể, bảo vệ vùng cổ nhạy cảm khỏi sự khắc nghiệt của thời tiết. Ngay cả trong môi trường lao động của nền công nghiệp Mỹ, cổ áo cao cũng giúp bảo vệ làn da khỏi ma sát của dây đeo dụng cụ hoặc các yếu tố môi trường tác động trực tiếp.

Cổ áo sơ mi có tác dụng lớn nhất là ngăn mồ hôi chảy xuống làm bẩn trang phục. (Ảnh: OliverTaylor)

Kết hợp dễ dàng với phụ kiện

Sự phát triển của cổ áo sơ mi luôn song hành cùng lịch sử của cà vạt và nơ bướm. Một chiếc áo không cổ (như áo thun) sẽ khiến việc thắt cà vạt trở nên lỏng lẻo và thiếu tính thẩm mỹ.

Cổ áo sơ mi được thiết kế với cấu trúc gập và độ cứng để giữ phụ kiện, giúp che đi phần dây buộc của cà vạt xung quanh cổ và chỉ để lộ ra nút thắt tinh tế ở chính giữa. Độ cao của cổ áo giúp gương mặt của người mặc được định khung.

Một chiếc cổ áo được cắt may chuẩn xác sẽ giúp khuôn mặt trông thon gọn hơn hoặc cân đối hơn tùy theo hình dáng đầu. Chính vì vậy, cổ áo trở thành bộ khung không thể thiếu để tôn vinh những phụ kiện trang trọng, biến bộ trang phục từ bình thường trở nên trang trọng hơn trong môi trường công sở hay các buổi tiệc sang trọng.

Áo sơ mi rất dễ kết hợp với các phụ kiện, trang phụ lịch sự. (Ảnh: OliverTaylor)

Biểu tượng của địa vị

Cuối cùng, cổ áo là dấu hiệu nhận diện giai cấp và sự lịch lãm. Thuật ngữ "Blue-collar" (công nhân cổ xanh) và "White-collar" (nhân viên cổ cồn trắng) chính là minh chứng rõ nhất cho tầm ảnh hưởng của chi tiết này trong xã hội.

Những người làm việc trong văn phòng, giới trí thức thường mặc áo sơ mi trắng với cổ áo được hồ cứng phẳng phiu, thể hiện rằng họ không phải làm những công việc chân tay nặng nhọc gây lấm bẩn. Ngược lại, công nhân thường mặc vải denim hoặc vải tối màu để che đi vết bẩn, và cổ áo của họ thường mềm hơn để dễ vận động.

Trong các quy tắc ăn mặc, hình dáng của cổ áo cũng nói lên rất nhiều điều về tính chất của sự kiện. Một chiếc cổ áo Wingtip (cổ cánh én) chỉ dành cho những buổi tiệc siêu trang trọng, trong khi cổ Button-down (có cúc cài) mang lại vẻ ngoài năng động, thoải mái hơn.

Áo sơ mi còn thể hiện được công việc, địa vị của một người. (Ảnh: DJBH)

Việc giữ cho cổ áo luôn thẳng, sạch sẽ và không bị nhăn nhúm là cách để thể hiện sự tôn trọng đối với bản thân và những người xung quanh. Nó cho thấy người mặc là một người có kỷ luật, chú trọng đến chi tiết và hiểu rõ các quy tắc xã hội.