Chủ nhà kể lại sự cố vỉa hè nóng bất thường, tiền điện tăng từ 200 nghìn lên 4 triệu ở Hà Nội





Theo ghi nhận trực tiếp từ hiện trường và chia sẻ của ông Dương Văn Truyền, chủ hộ gia đình có khu vực phát nhiệt, quá trình tìm ra "thủ phạm" gặp nhiều khó khăn do dòng điện rò rỉ biến thiên phức tạp. Ban đầu, khi nền bê tông khô ráo, các thiết bị kiểm tra thông thường như bút thử điện không hề báo tín hiệu đỏ, việc chạm tay trực tiếp vào vị trí nóng cũng không gây cảm giác điện giật, khiến người dân lầm tưởng đây là hiện tượng địa nhiệt tự nhiên.

Tuy nhiên, sự việc chỉ thực sự sáng tỏ khi gia đình tiến hành bơm nước vệ sinh khu vực này. Ông Truyền cho biết: "Khi nền khô thì không thấy gì, nhưng lúc bơm nước ra, nếu đặt một tay xuống cũng chưa thấy hiện tượng lạ. Chỉ đến khi đặt cả hai tay xuống nền ướt, luồng điện mới gây cảm giác tê tay rõ rệt. Lúc đó, chúng tôi mới khẳng định chắc chắn nguyên nhân là do điện và bắt đầu lần tìm đường dây."

Ảnh: Như Hoàn

Qua rà soát kỹ lưỡng dọc theo hệ thống lưới điện sinh hoạt, chủ nhà đã phát hiện điểm xung đột tại khu vực giáp ranh giữa hai khối nhà. Một sợi dây điện nguồn dẫn từ nhà hàng xóm vòng sang, do ma sát lâu ngày tại vị trí khe kẹt hẹp, đã bị sờn lớp vỏ cách điện. Đáng chú ý, điểm sờn này nằm đúng vị trí tiếp xúc với hệ thống dây chống sét chạy dọc xuống đất.

Dòng điện từ dây nguồn đã truyền qua dây chống sét, dẫn thẳng xuống nền vỉa hè bê tông. Do điện trở của vật liệu, điện năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng, khiến nền đường nóng lên tới 40-50°C, đủ sức làm sun ống nhựa dẫn nước và gây nứt vỡ bề mặt bê tông trong suốt 10 ngày qua.

Sự cố rò rỉ âm thầm này không chỉ gây hoang mang cho dư luận mà còn để lại thiệt hại kinh tế nặng nề cho gia đình. Theo hóa đơn tiền điện ông Truyền cung cấp, nếu như trước đây chi phí trung bình chỉ khoảng 200.000 đồng/tháng, thì trong tháng xảy ra sự cố, con số này đã vọt lên 4.000.000 đồng. Dự kiến hóa đơn tháng hiện tại có thể vượt ngưỡng 5.000.000 đồng.

Được biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, các đơn vị chức năng của xã đã vào cuộc kiểm tra. Sau khi ngắt nguồn điện, nhiệt độ nền vỉa hè đã giảm xuống. Đến hiện tại, nhiệt độ tại khu vực vỉa hè này đã hoàn toàn bình thường.