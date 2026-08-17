4 lý do người nhà giàu thường trồng lộc vừng trong nhà

Dưới đây là 4 lý do khiến lộc vừng được nhiều người yêu thích.

Cái tên gợi liên tưởng đến tài lộc, may mắn

Ngay từ tên gọi, lộc vừng đã tạo thiện cảm với những người quan tâm đến phong thủy. Chữ "lộc" thường được liên tưởng đến tài lộc, may mắn, còn "vừng" gợi đến sự sinh sôi, phát triển.

Bởi vậy, trong quan niệm dân gian, trồng lộc vừng trước nhà hoặc trong khuôn viên được xem là một cách gửi gắm mong muốn về cuộc sống sung túc, công việc thuận lợi, gia đình có thêm nhiều may mắn.

Đây là quan niệm văn hóa, không phải bằng chứng khoa học cho thấy cây có khả năng mang lại tiền bạc. Tuy nhiên, chính ý nghĩa biểu tượng này khiến lộc vừng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người chơi cây.

Lộc vừng.

Hoa đỏ rực, buông thành từng chùm rất đẹp

Điểm khiến lộc vừng dễ gây ấn tượng chính là mùa hoa. Những chùm hoa nhỏ màu đỏ hoặc hồng đỏ thường mọc thành chuỗi dài, buông xuống từ cành, tạo nên vẻ mềm mại và nổi bật.

Khi cây trưởng thành, tán rộng và hoa nở đồng loạt, toàn bộ cây có thể trở thành điểm nhấn đặc biệt cho sân vườn.

Với những ngôi nhà có kiến trúc lớn, một cây lộc vừng cổ thụ được tạo dáng đẹp không chỉ có giá trị cây cảnh mà còn góp phần tạo nên diện mạo sang trọng cho không gian.

Cây càng lâu năm càng có vẻ đẹp riêng

Một lý do khác khiến lộc vừng được giới chơi cây yêu thích là khả năng tạo nên vẻ đẹp cổ kính theo thời gian.

Những cây lâu năm thường có thân lớn, gốc khỏe, bộ rễ và cành phát triển tự nhiên. Người chơi cây có thể tạo dáng, cắt tỉa để làm nổi bật phần thân, tán và thế cây.

Không phải cứ cây càng lớn là càng có giá trị, bởi giá trị của cây cảnh còn phụ thuộc vào tuổi, dáng thế, bộ rễ, thân cây, tình trạng sinh trưởng và thị hiếu của người chơi. Tuy nhiên, một cây lộc vừng có dáng đẹp, thân già và tán cân đối thường tạo được sức hút rất riêng.

Một cây nhưng mang lại nhiều giá trị cho không gian sống

Không giống những món đồ trang trí chỉ có giá trị thẩm mỹ, cây xanh còn giúp tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Lộc vừng có tán rộng khi trưởng thành, phù hợp với những khuôn viên có diện tích tương đối lớn. Một cây được chăm sóc tốt có thể tạo bóng mát, làm mềm những đường nét cứng của kiến trúc và giúp sân vườn trở nên sinh động hơn.

Đặc biệt, với những gia đình có không gian rộng, việc lựa chọn một cây cảnh lâu năm thường được xem như một cách đầu tư cho cảnh quan lâu dài.

Tuy nhiên, khi trồng lộc vừng, gia chủ cũng cần cân nhắc diện tích sân vườn, vị trí trồng và khả năng phát triển của cây. Không nên trồng cây quá sát móng nhà, tường hoặc hệ thống kỹ thuật ngầm.

Nhìn chung, việc nhiều gia đình có điều kiện yêu thích lộc vừng không chỉ xuất phát từ quan niệm "lộc" trong tên gọi. Vẻ đẹp của hoa, dáng cây cổ kính, khả năng tạo điểm nhấn cho sân vườn và những giá trị văn hóa lâu đời mới là những yếu tố khiến loại cây này giữ được vị trí đặc biệt trong thú chơi cây cảnh.