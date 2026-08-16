Lời khuyên cho những gia đình đang trồng cây trong sân nhà

Trồng cây trong sân, đừng bỏ qua khoảng cách với nhà

Một trong những điều cần tính đến ngay từ khi trồng cây là khoảng cách giữa cây và công trình.

Những cây có kích thước lớn, bộ rễ phát triển mạnh không nên trồng quá sát tường nhà, nền sân hoặc các công trình phụ. Khi cây lớn dần, rễ có thể phát triển lan rộng, trong khi cành và tán cây cũng có thể vươn sát mái, cửa sổ hoặc đường dây điện.

Vì vậy, trước khi trồng một cây lâu năm, gia đình nên tìm hiểu đặc điểm sinh trưởng của cây, kích thước khi trưởng thành và phạm vi phát triển của bộ rễ thay vì chỉ căn cứ vào kích thước của cây tại thời điểm mua.

Cẩn trọng khi trồng cây gần đường ống nước

Sân nhà thường có hệ thống cấp nước, thoát nước hoặc các đường ống ngầm. Nếu trồng cây có bộ rễ khỏe ngay phía trên hoặc quá gần những khu vực này, rễ cây về lâu dài có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống.

Với những vị trí có đường ống ngầm, bể chứa hoặc khu vực thoát nước, gia đình nên xác định rõ vị trí trước khi đào đất trồng cây. Đây cũng là lý do không nên tùy tiện trồng những cây có bộ rễ lớn chỉ vì chúng phù hợp với diện tích sân hiện tại.

Sân nhà nhiều cây, cần đặc biệt lưu ý chuyện thoát nước

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Cây cần được tưới nước, nhưng nước không nên đọng lâu trên sân. Nếu sân có nhiều chậu cây hoặc khu vực trồng cây sát nhau, đất, lá rụng và rễ cây có thể làm nước thoát chậm. Sau những trận mưa lớn, nước đọng lâu không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn tạo môi trường thuận lợi cho muỗi, rêu và nấm mốc.

Gia đình nên kiểm tra định kỳ các miệng thoát nước, dọn lá và đất bị cuốn vào đường thoát nước, đồng thời tránh để chậu cây che kín khu vực này.

Không nên để cây mọc quá um tùm trước cửa nhà

Một khoảng sân nhiều cây xanh có thể rất đẹp, nhưng nếu cây phát triển không được kiểm soát, cành lá có thể che kín lối đi, cửa ra vào hoặc cửa sổ.

Cây quá rậm cũng khiến khu vực quanh nhà thiếu ánh sáng và thông thoáng, đặc biệt khi trồng sát tường. Vì vậy, cần cắt tỉa định kỳ, loại bỏ cành khô, cành sâu bệnh và những nhánh phát triển theo hướng ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Đối với cây lớn, việc cắt tỉa cũng nên được thực hiện trước những thời điểm thường có mưa lớn, gió mạnh để hạn chế nguy cơ cành gãy, đổ.

Nhà có trẻ nhỏ, nên cân nhắc kỹ loại cây trồng

Không phải cây xanh nào cũng phù hợp với mọi gia đình. Một số loại cây có gai, lá sắc, quả dễ rơi hoặc nhựa có thể gây kích ứng khi tiếp xúc. Nếu sân nhà là nơi trẻ thường xuyên chơi đùa, những loại cây này nên được đặt ở vị trí khó tiếp cận hoặc được cân nhắc thay thế bằng loại cây an toàn hơn.

Tương tự, gia đình có vật nuôi cũng nên tìm hiểu đặc tính của cây trước khi trồng, tránh lựa chọn những loại có thể gây vấn đề nếu chó, mèo nhai hoặc ăn phải.

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Đừng biến sân nhà thành nơi tập kết chậu cây

Với những gia đình thích cây cảnh, số lượng chậu thường tăng dần theo thời gian. Tuy nhiên, việc đặt quá nhiều chậu sát nhau không chỉ khiến sân trở nên chật chội mà còn cản trở việc vệ sinh và thoát nước.

Các chậu lớn nên được đặt ở vị trí ổn định, tránh khu vực thường xuyên đi lại. Chậu có lỗ thoát nước cần được kiểm tra thường xuyên để tránh tình trạng nước đọng, đồng thời nên hạn chế kê chậu trực tiếp lên những vị trí khiến nước khó thoát.

Chọn cây theo điều kiện thực tế của sân

Trước khi chọn cây, gia đình nên xem xét sân có nhiều hay ít ánh nắng, hướng nắng, độ thông thoáng, diện tích và khoảng cách với nhà. Cây ưa nắng sẽ không phát triển tốt nếu đặt ở góc sân thiếu sáng, trong khi một số cây có tán lớn có thể nhanh chóng trở nên quá khổ nếu trồng trong không gian hẹp.

Việc chọn đúng cây ngay từ đầu giúp giảm công chăm sóc và hạn chế phải di chuyển, chặt bỏ hoặc thay cây khi chúng phát triển vượt quá không gian dự kiến.