Chủ cửa hàng thủy sản 20 năm nói thẳng: 4 loại lươn chỉ người "dại" mới bỏ tiền mua

Lươn là thực phẩm quen thuộc, được yêu thích trong nhiều gia đình nhờ giàu đạm, canxi, phốt pho, vitamin A và có thể chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một người bán thủy hải sản lâu năm trên Sohu, không phải con lươn nào bày trên quầy cũng nên mua, dù giá rẻ đến đâu.

Ảnh minh họa

Người kinh doanh thủy sản họ Trương, ngoài 50 tuổi (Trung Quốc) và có hơn 20 năm kinh nghiệm cho biết, người trong nghề thường tránh xa 4 nhóm lươn dưới đây. Nguyên nhân không chỉ nằm ở độ tươi ngon mà còn liên quan đến nguy cơ tích tụ mầm bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe nếu ăn phải:

Lươn đã chết, thân mềm nhũn mất đàn hồi

Tại các sạp hàng, lươn đã chết hoặc ngất thường có giá thấp hơn nhiều so với lươn còn bơi khỏe trong chậu. Vì tiếc tiền và nghe lời ngon ngọt của người bán, một số người cho rằng chỉ cần mang về rửa sạch rồi nấu chín ở nhiệt độ cao là ăn bình thường, còn tiết kiệm được tiền.

Tuy nhiên, khi lươn chết, quá trình vi khuẩn phân hủy chất đạm sẽ diễn ra cực kỳ nhanh và sinh ra histamine cùng các chất độc. Độc tố này ngấm sâu vào từng sợi thịt và rất bền nhiệt, dù đun nấu kỹ ở nhiệt độ cao cũng không thể phân hủy được, ăn vào dễ bị tiêu chảy cấp.

"Lươn là loài chui rúc dưới bùn nên đường ruột rất bẩn, lúc chết thì bụng thối ra nhanh cực kỳ, vi khuẩn tràn thẳng vào thịt, chạm tay thấy mềm nhũn lỏm xuống là bỏ đi ngay, nấu lên ăn chỉ rước bệnh vào thân", ông Trương nói thẳng.

Ảnh minh họa

Theo ông, khi chọn lươn, nên dùng tay ấn nhẹ vào phần thân thịt. Lươn tươi sống luôn có phần thịt săn chắc, khi ấn nhẹ vào sẽ nhanh chóng bật trở lại trạng thái ban đầu.

Lươn bốc mùi hôi, mùi chua hoặc mùi bất thường

Lươn tươi nguyên chất chỉ mang mùi tanh nhẹ đặc trưng của thủy sản nước ngọt. Tuy nhiên, trên thị trường không thiếu những khay lươn bốc mùi chua nồng, mùi hôi hoặc hăng hắc khó chịu.

Để giữ lươn ươn không bị thối vữa và duy trì vẻ ngoài nhằm bán thanh lý, một số tiểu thương thiếu uy tín có thể rửa lươn qua các dung dịch tẩy rửa hoặc hóa chất bảo quản nhẹ. Các hóa chất này khi đi vào cơ thể sẽ tích tụ theo thời gian, gây áp lực lên chức năng giải độc của gan, thận. Bề ngoài lươn có thể bớt mùi thối nhưng khi chế biến, thịt lươn sẽ đắng, bở rạc và hoàn toàn mất đi giá trị dinh dưỡng.

“Nếu ngửi thấy bất kỳ mùi chua hay mùi hăng lạ nào khác ngoài mùi tanh tự nhiên, dù giá rẻ bằng một nửa bạn cũng tuyệt đối không nên dại đột mà bỏ tiền mua”, người bán thủy sản 20 năm này nhấn mạnh.

Lươn có nhiều vết loét, trầy xước hoặc xuất huyết trên da

"Thân lươn tươi ngon, chất lượng cao luôn sở hữu lớp da nhẵn bóng, màu sắc phân định rõ ràng giữa phần lưng và bụng, đồng nhất từ đầu đến đuôi", ông Trương nói.

Những con lươn có bề mặt da xuất hiện các vết loét tròn, mảng trầy xước rộng hoặc đốm đỏ xuất huyết lấm chấm là dấu hiệu cho thấy lươn đã bị nhiễm bệnh từ trước hoặc bị thương nặng trong quá trình vận chuyển kéo dài.

Ảnh minh họa

Ông Trương tiết lộ thêm: "Những vết loét trên da chính là ổ vi khuẩn và nấm đang sinh sôi. Ăn phải lươn nhiễm bệnh không chỉ khiến món ăn có mùi vị tồi tệ mà còn dễ gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như chướng bụng, buồn nôn".

Lươn có bụng phình bất thường, lớp nhớt biến chất

Hình thức bên ngoài và lớp nhớt phản ánh rất rõ trạng thái sức khỏe của lươn. Ông Trương cảnh báo người mua nên quan sát kỹ phần bụng và lớp nhớt bao phủ toàn thân.

Ở lươn tươi, lớp nhớt bảo vệ luôn trong suốt và có độ dính vừa phải. Nhận thấy lớp nhớt chuyển sang màu đục ngầu, vón cục dính như gel đặc hoặc chảy nhão, đi kèm phần bụng phình to cứng đơ thì đó là dấu hiệu lươn đã bị đọng thức ăn ôi thiu trong đường ruột hoặc nội tạng đã bị phân hủy.

"Khoảng bụng phình to ươn hỏng là nơi tập trung nhiều vi khuẩn nhất. Khi mổ ra, nội tạng thường đã dập nát, bốc mùi hôi nồng nặc và làm nhiễm khuẩn sang toàn bộ phần thịt xung quanh", ông Trương vừa thoăn thoắt làm lươn vừa chia sẻ.

Ảnh minh họa

Người bán thủy sản họ Trương này khuyến nghị người mua nên ưu tiên chọn những con lươn còn sống khỏe, di chuyển linh hoạt tại các cửa hàng uy tín. Sự cẩn trọng ngay từ khâu chọn lựa thực phẩm chính là giải pháp an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe gia đình cũng như đảm bảo hương vị bữa ăn.

Tổng hợp