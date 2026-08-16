CV bị loại từ "vòng gửi xe", ứng viên inbox thẳng cho CEO: Nhắn gì mà lại được tuyển luôn?

Mới đây, một bài đăng về quá trình tuyển dụng nhân sự đã thu hút sự chú ý trên LinkedIn. Người chia sẻ câu chuyện là Harshit Srivastava - CEO một công ty công nghệ tại Ấn Độ. Trong bài đăng trên LinkedIn, anh cho biết ứng viên ban đầu đã bị hệ thống lọc CV của công ty… loại thẳng.

Ba ngày sau, Srivastava nhận được tin nhắn từ ứng viên này: "Xin hãy giúp tôi, tình hình tài chính của tôi đang thực sự "căng", tôi có thể đi làm ngay và sẵn sàng làm việc hết mình. Tin tôi đi, chẳng ai tận tụy hơn 1 ứng viên đang thiếu tiền đâu".

Sau khi thuật lại dòng tin nhắn của ứng viên vốn bị loại "từ vòng gửi xe", Srivastava còn tiết lộ thêm hoàn cảnh của ứng viên này đặc biệt khó khăn vì họ đang phải đối mặt với áp lực chi tiêu cùng các khoản viện phí ngày càng lớn của gia đình.

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Tin nhắn khiến Srivastava quyết định chủ động xem lại CV của ứng viên này. Anh cho biết mình không xem CV vì thương cảm cho hoàn cảnh của ứng viên, mà muốn chắc chắn rằng hệ thống tự động không bỏ sót một người thực sự phù hợp.

"Tôi đã trực tiếp xem hồ sơ của cậu ấy. Không phải vì thương cảm, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng tôi không bỏ sót một ứng viên tiềm năng - Srivastava viết.

Sau đó, Srivastava quyết định cho ứng viên này một cơ hội và 3 ngày sau khi phỏng vấn, chính Srivastava là người gửi thư mời làm việc cho ứng viên này. Theo lời kể của Srivastava, sau khi nhận được thông báo, ứng viên gọi điện cho anh và nói: "Cơ hội này đã cứu cả gia đình tôi".

Với vị CEO này, cuộc trò chuyện đó trở thành một lời nhắc nhở về giới hạn của công nghệ trong tuyển dụng. Anh cho rằng hệ thống tự động có thể giúp doanh nghiệp lọc hàng nghìn CV nhanh hơn, nhưng không thể hiểu được những khó khăn mà một ứng viên đang trải qua, và cũng không thể loại trừ trường hợp hệ thống có sai sót, vô tình bỏ lỡ những hồ sơ phù hợp.

Srivastava cũng nhấn mạnh rằng phía sau mỗi CV không chỉ có kinh nghiệm làm việc. Đôi khi, đó còn là áp lực tài chính và trách nhiệm gánh vác cả gia đình.

Bài đăng của Srivastava nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi trên trên LinkedIn. Một người dùng cho biết bản thân cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự khi đã thất nghiệp suốt 6 tháng, lo sợ có thể mất nhà vào tháng 10 dù sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin. Người này nói CV liên tục bị từ chối và thậm chí đã thuê chuyên gia chỉnh sửa hồ sơ nhưng vẫn chưa tìm được việc.

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Một ý kiến khác cho rằng các hệ thống lọc CV tự động vốn được kỳ vọng sẽ giúp quá trình tuyển dụng bớt rườm rà, nhưng đôi khi lại trở thành một rào cản lớn giữa ứng viên và doanh nghiệp.

Một số người dùng khác cũng đồng tình rằng việc kiểm tra lại những hồ sơ bị hệ thống loại có thể giúp doanh nghiệp phát hiện những ứng viên tiềm năng mà thuật toán vô tình bỏ qua. Bởi trong tuyển dụng, mục tiêu cuối cùng không đơn giản là nhanh chóng lấp đầy một vị trí trống, mà là doanh nghiệp tìm được người tài, ứng viên tìm được công việc phù hợp.

Đáp lại, Srivastava cho rằng công nghệ nên hỗ trợ con người đưa ra quyết định tuyển dụng tốt hơn, thay vì thay thế hoàn toàn quá trình đánh giá của con người. Theo anh, kết quả tốt nhất đến từ sự cân bằng giữa tự động hóa và khả năng xem xét, đánh giá trực tiếp.

Có lẽ, câu chuyện mà Srivastava chia sẻ không chỉ là một cái kết đẹp cho ứng viên đang có hoàn cảnh khó khăn. Nó còn đặt ra 1 câu hỏi lớn hơn về cách doanh nghiệp sử dụng AI và các công cụ tự động trong tuyển dụng: Nếu một CV bị loại chỉ bởi một thuật toán, liệu doanh nghiệp có đang bỏ lỡ một nhân sự tiềm năng?

Trong trường hợp này, chỉ một lần xem lại hồ sơ đã thay đổi hoàn toàn kết quả. Và đôi khi, cơ hội việc làm có thể bắt đầu từ việc một ứng viên đủ can đảm để không chấp nhận câu trả lời "bị loại" từ một hệ thống tự động.

(Nguồn: Hindustan Times)