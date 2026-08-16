Vừa giao dịch thành công 201.000.000 đồng tới tài khoản VPBank của "Nguyen Duc Lo", người đàn ông SN 1978 lập tức báo công an

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 13/8/2026, Công an xã Mỏ Cày đã kịp thời hỗ trợ một công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhận lại số tiền hơn 200 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Chi tiết như sau: Ngày 07/8/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng, anh Vũ Hữu Dương (sinh năm 1978, trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 201 triệu đồng từ tài khoản cá nhân đến một tài khoản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mang tên "Nguyen Duc Lo". Ngay khi phát hiện ra sai sót, anh Dương đã đến trụ sở Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để trình báo sự việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản thụ hưởng có liên quan đến công dân xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi nên Công an phường Bắc Giang đã nhanh chóng trao đổi thông tin để phối hợp hỗ trợ.

Chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận thông tin, Công an xã Mỏ Cày đã xác định chính xác chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm là chú Nguyễn Đức Lô (sinh năm 1967, trú tại thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày). Bản thân chú Lô không sử dụng các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thông minh nên không biết có người chuyển tiền nhầm cho mình. Khi được cán bộ Công an xã thông báo sự việc và giải thích cụ thể, với tinh thần trung thực, chú Lô đã vui vẻ phối hợp với lực lượng Công an và ngân hàng để chuyển trả lại số tiền cho chính chủ. Đến sáng ngày 13/8/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Công an xã đã hỗ trợ anh Vũ Hữu Dương nhận lại đầy đủ số tiền 201 triệu đồng.

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Sau khi nhận lại tài sản, anh Vũ Hữu Dương đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỏ Cày cũng như Công an phường Bắc Giang vì đã tận tình, trách nhiệm hỗ trợ kịp thời. Việc nhanh chóng hỗ trợ người dân nhận lại tài sản không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở mà còn góp phần củng cố niềm tin, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Nhân dân.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi