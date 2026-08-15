Nhận 7,8 triệu đồng chuyển khoản nhầm, người đàn ông cương quyết không chuyển lại cho chính chủ

Chuyển khoản là thao tác giao dịch ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, chỉ một thao tác nhầm cũng có thể khiến người chuyển và người nhận vướng vào tranh chấp tài sản.

Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Lục Xuyên, Trung Quốc đã hòa giải thành công một vụ việc hy hữu liên quan đến khoản tiền chuyển nhầm 2.017 NDT (khoảng 7,8 triệu đồng). Điều đáng chú ý là dù người chuyển lập tức liên hệ để xin lại tiền, người nhận vẫn nhất quyết không hoàn trả.

Theo hồ sơ vụ việc, do trước đó từng có giao dịch tài chính với nhau nên Zhang lưu thông tin tài khoản ngân hàng của Li. Ngày 28/5, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng điện thoại, Zhang thao tác nhầm và chuyển 2.017 NDT (khoảng 7,8 triệu đồng) vào tài khoản của Li.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, Zhang liên hệ với Li và đề nghị hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, Li từ chối. Zhang sau đó trình báo với cơ quan công an. Dù lực lượng chức năng tham gia phối hợp giải quyết, Li vẫn không đồng ý trả lại khoản tiền. Không còn cách nào khác, Zhang khởi kiện ra tòa, yêu cầu Li hoàn trả 2.017 NDT vì cho rằng đây là khoản tiền mà người này nhận được không có căn cứ hợp pháp.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, thẩm phán phụ trách nhanh chóng liên hệ với Li để xác minh. Li thừa nhận tài khoản của mình thực sự đã nhận được 2.017 NDT, đồng thời cho biết lý do không trả tiền không phải vì muốn chiếm giữ khoản tiền này.

Ảnh minh họa

Theo Li, ông lo rằng khoản tiền bất ngờ chuyển vào tài khoản có thể liên quan đến một hoạt động phi pháp nào đó. Nếu tùy tiện chuyển trả, ông sợ bản thân có thể vô tình bị cuốn vào tranh chấp hoặc các vấn đề pháp lý không đáng có.

Li đưa ra một điều kiện khá rõ ràng: Nếu Zhang có thể cung cấp văn bản xác nhận rằng khoản tiền nói trên được chuyển nhầm do thao tác sai, đồng thời chứng minh hai bên không có bất kỳ quan hệ vay mượn, mua bán hay tặng cho nào liên quan đến khoản tiền này, ông sẽ lập tức hoàn trả.

Sau khi hiểu được lo ngại của Li, Zhang đồng ý phối hợp giải quyết. Hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải, trong đó xác nhận 2.017 NDT (khoảng 7,8 triệu đồng) là khoản tiền Zhang vô tình chuyển nhầm, không phát sinh từ giao dịch vay tiền, mua bán hay tặng cho giữa hai người.

Sau khi các vấn đề được làm rõ, Li thực hiện đúng thỏa thuận và hoàn trả toàn bộ 2.017 NDT cho Zhang. Vụ tranh chấp vì thế được giải quyết mà không cần tiếp tục xét xử.

Vụ việc cho thấy một giao dịch chuyển tiền tưởng như đơn giản cũng có thể phát sinh rắc rối khi người gửi thao tác nhầm. Với người nhận, việc bất ngờ nhận được một khoản tiền không rõ nguồn gốc cũng có thể tạo ra những lo ngại riêng. Trong trường hợp này, việc hai bên làm rõ nguồn gốc khoản tiền và thống nhất bằng văn bản đã giúp giải tỏa nghi ngờ, đồng thời tránh để một khoản tiền chuyển nhầm trở thành tranh chấp kéo dài.

(Nguồn: Sina)