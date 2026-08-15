3 hành động tưởng nhỏ nhưng phản ánh EQ thấp

EQ không chỉ thể hiện qua cách một người xử lý những tình huống lớn hay kiểm soát cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn. Đôi khi, khả năng thấu hiểu cảm xúc của bản thân và người khác lại được bộc lộ từ những hành động rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Một câu nói thiếu tinh tế, một phản ứng quá nhanh hay cách cư xử tưởng như vô hại cũng có thể khiến người đối diện cảm thấy không được tôn trọng.

Tất nhiên, một vài hành động riêng lẻ không đủ để kết luận một người có EQ thấp. Điều đáng chú ý là khi những cách ứng xử này lặp đi lặp lại, trở thành thói quen mà chính người trong cuộc không nhận ra.

Thường xuyên ngắt lời người khác vì nghĩ mình đã hiểu câu chuyện

Một trong những biểu hiện khá dễ gặp ở người có khả năng lắng nghe kém là liên tục chen ngang khi người khác đang nói. Họ có thể không có ý xấu, thậm chí đôi khi còn nghĩ rằng mình đang nhiệt tình tham gia cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, việc thường xuyên cắt ngang lời người đối diện lại dễ tạo cảm giác rằng câu chuyện của họ không đủ quan trọng để được lắng nghe đến cuối.

Có người vừa nghe được vài câu đã vội nói “Tôi biết rồi”, “Tôi cũng từng gặp trường hợp này” hoặc lập tức đưa ra lời khuyên. Khi ấy, họ đang tập trung vào việc thể hiện quan điểm của mình hơn là cố gắng hiểu người đối diện thực sự muốn nói điều gì.

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EQ tốt không có nghĩa là lúc nào cũng phải im lặng nghe người khác. Điều quan trọng nằm ở khả năng nhận biết thời điểm nào nên nói và thời điểm nào nên nhường không gian cho người khác. Đôi khi, người đối diện không cần một lời khuyên ngay lập tức mà chỉ muốn được lắng nghe và cảm thấy cảm xúc của mình được ghi nhận.

Một người biết lắng nghe thường không vội hoàn thành câu chuyện thay người khác. Họ có thể đặt câu hỏi, phản hồi đúng trọng tâm và cho đối phương đủ thời gian để diễn đạt suy nghĩ. Đây là một hành động rất nhỏ nhưng lại tạo ra khác biệt lớn trong cách người khác cảm nhận về mình.

Đùa về điểm yếu của người khác rồi cho rằng “chỉ nói vui thôi”

Những câu nói đùa tưởng như vô hại đôi khi lại là một trong những phép thử rõ nhất về sự tinh tế trong giao tiếp. Một người có thể trêu bạn bè về ngoại hình, công việc, chuyện tình cảm, tiền bạc hay những sai lầm họ từng mắc phải và sau đó nhanh chóng kết thúc bằng câu “Đùa thôi mà”.

Vấn đề là không phải ai cũng có cùng giới hạn về sự hài hước. Điều khiến một người thấy vui có thể lại là điều khiến người khác tổn thương hoặc khó xử. Đặc biệt, nếu một người đã thể hiện rõ rằng họ không thoải mái nhưng đối phương vẫn tiếp tục đùa, đó không còn đơn thuần là khác biệt về khiếu hài hước mà còn liên quan đến khả năng nhận biết và tôn trọng cảm xúc của người khác.

Người có EQ tốt thường để ý đến phản ứng của người đối diện. Họ nhận ra khi nụ cười trở nên gượng gạo, khi cuộc trò chuyện đột nhiên im lặng hoặc khi người kia cố chuyển sang chủ đề khác. Nếu nhận thấy câu nói của mình khiến người khác khó chịu, họ có thể chủ động dừng lại thay vì cố chứng minh rằng “mọi người quá nhạy cảm”.

Hài hước là một cách kết nối con người, nhưng sự hài hước có EQ luôn đi kèm với khả năng biết đâu là giới hạn. Không phải điều gì nói được cũng nên nói, và không phải người thân thiết thì có nghĩa là có thể thoải mái đem mọi điểm yếu của họ ra làm trò đùa.

Đang tức giận là lập tức nhắn tin hoặc nói ra mọi điều mình nghĩ

Khi cảm xúc đang ở mức cao, đặc biệt là tức giận, thất vọng hoặc tổn thương, nhiều người có xu hướng muốn phản ứng ngay lập tức. Họ nhắn một tin thật dài, gọi điện để tranh cãi hoặc nói ra những câu mà bình thường có thể họ sẽ không bao giờ nói.

Điều này rất dễ xảy ra vì cảm xúc mạnh thường khiến con người tập trung vào việc giải tỏa ngay lập tức thay vì cân nhắc hậu quả của hành động. Một câu nói trong lúc nóng giận có thể chỉ mất vài giây để thốt ra nhưng đôi khi phải mất rất lâu mới có thể sửa chữa được tác động mà nó gây ra.

Người có EQ tốt không phải là người không bao giờ tức giận. Họ vẫn có thể nổi nóng, thất vọng hay tổn thương như bất kỳ ai. Điểm khác biệt nằm ở khả năng tạo ra một khoảng dừng giữa cảm xúc và hành động.

Thay vì lập tức gửi tin nhắn khi đang giận, họ có thể để bản thân bình tĩnh lại rồi mới trả lời. Thay vì nói tất cả những gì đang xuất hiện trong đầu, họ cân nhắc điều gì thực sự cần được nói và cách diễn đạt nào ít gây tổn thương nhưng vẫn bảo vệ được quan điểm của mình.

Khoảng dừng ấy tưởng rất nhỏ nhưng lại thể hiện khả năng tự kiểm soát đáng kể. Bởi trong giao tiếp, trưởng thành về cảm xúc không phải là không có những suy nghĩ tiêu cực, mà là hiểu rằng không phải suy nghĩ hay cảm xúc nào cũng cần được biến thành lời nói ngay lập tức.

Ảnh minh họa: Pinterest

Điều khiến những hành động trên dễ trở thành vấn đề là chúng thường không được người trong cuộc xem là nghiêm trọng. Ngắt lời có thể được cho là nhiệt tình, trêu chọc có thể được gọi là vui vẻ, còn phản ứng ngay khi tức giận đôi khi được xem là sống thật với cảm xúc.

Tuy nhiên, cách một người đối xử với cảm xúc của người khác thường được thể hiện qua chính những khoảnh khắc nhỏ như vậy. Một người có EQ tốt không nhất thiết lúc nào cũng nói chuyện khéo léo hay xử lý mọi tình huống hoàn hảo. Họ chỉ có xu hướng nhận ra khi hành động của mình đang khiến người khác khó chịu và sẵn sàng điều chỉnh.

Vì thế, thay vì chỉ quan tâm đến việc người khác đánh giá mình thế nào, mỗi người có thể thử quan sát chính những phản ứng rất đời thường của bản thân. Mình có thường xuyên ngắt lời không? Có tiếp tục đùa dù người khác đã không còn vui? Có gửi những tin nhắn mà vài tiếng sau lại hối hận?

Khả năng tự nhìn lại những điều nhỏ bé ấy đôi khi chính là bước đầu tiên để cải thiện EQ. Bởi người trưởng thành về cảm xúc không phải người chưa từng cư xử vụng về, mà là người nhận ra sai sót, hiểu cảm xúc của người khác và biết điều chỉnh mình trước khi mọi chuyện đi quá xa.