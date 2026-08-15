Từ đúng hôm nay 15/8, người dân tham gia giao thông cần chú ý mức xử phạt mới đã được áp dụng khi phạm lỗi này

Ngày 15/8/2026 là mốc Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Một trong những nội dung đáng chú ý liên quan trực tiếp tới các gia đình thường xuyên sử dụng ô tô để đưa đón con nhỏ.

Theo thông tin từ Cục CSGT được Báo Điện tử Chính phủ đăng tải, từ ngày 15/8, người điều khiển ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định sẽ bị phạt cảnh cáo. Ngoại lệ là ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Ảnh minh họa - Thư viện Pháp luật

Phạt cảnh cáo là như thế nào?

So với quy định xử phạt trước đó, đây là thay đổi người sử dụng ô tô cần đặc biệt chú ý.

Cụ thể, Nghị định 238/2026/NĐ-CP tách hai hành vi liên quan tới việc chở trẻ nhỏ trên ô tô. Với hành vi chở trẻ dưới 10 tuổi và dưới 1,35 m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, hình thức xử phạt từ ngày 15/8 là cảnh cáo bằng văn bản.

Đại diện Cục CSGT giải thích rằng cảnh cáo ở đây vẫn là một hình thức xử phạt vi phạm hành chính, không đơn thuần chỉ là lời nhắc nhở. Tuy nhiên, đối với hành vi này, người điều khiển xe không bị phạt tiền và cũng không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, một hành vi khác vẫn bị xử phạt bằng tiền. Nếu tài xế để trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, mức phạt là 800.000-1 triệu đồng. Quy định này có ngoại lệ đối với loại ô tô chỉ có một hàng ghế.

Có thể hình dung đơn giản: một trẻ 5 tuổi, cao 1,1 m ngồi ở hàng ghế sau nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp thì tài xế thuộc trường hợp bị cảnh cáo. Nhưng nếu trẻ thuộc nhóm này được bố mẹ cho ngồi cùng hàng ghế với người lái, tài xế vẫn có thể bị phạt tới 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, điều kiện về độ tuổi và chiều cao phải đồng thời được đáp ứng, tức trẻ “dưới 10 tuổi và dưới 1,35 m”. Đây cũng là điểm các gia đình nên nắm rõ khi áp dụng quy định.

"Thiết bị an toàn" không chỉ là một loại ghế trẻ em

Nhiều phụ huynh hiện vẫn quen gọi chung thiết bị an toàn trên ô tô là “ghế trẻ em”. Tuy nhiên, trên thực tế không phải gia đình nào cũng phải sử dụng cùng một loại ghế.

Đại diện Cục CSGT cho biết người dân có thể sử dụng đai an toàn dành cho trẻ em, ghế an toàn hoặc đệm nâng (booster), miễn thiết bị phù hợp với độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ và điều kiện sử dụng trên ô tô. Những thiết bị này có mục đích giữ trẻ ở vị trí an toàn, hạn chế nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.

Theo từng giai đoạn phát triển, phụ huynh có thể tham khảo các dạng phổ biến như ghế/nôi quay mặt về phía sau dành cho trẻ sơ sinh; ghế có dây đai riêng dành cho trẻ nhỏ; ghế nâng có tựa lưng dành cho trẻ lớn hơn; hoặc đệm nâng khi trẻ đã có thể sử dụng dây an toàn của xe ở vị trí phù hợp.

Điều quan trọng là không nên chỉ căn cứ vào tuổi. Trước khi mua, phụ huynh cần kiểm tra kỹ phạm vi chiều cao, cân nặng mà nhà sản xuất quy định, vị trí lắp đặt và khả năng tương thích với chiếc xe đang sử dụng.

Cục CSGT cũng cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân nhận biết và sử dụng các sản phẩm thiết bị an toàn cho trẻ em đạt chuẩn, được chứng nhận phù hợp QCVN 123:2024/BGTVT, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Gia đình có trẻ nhỏ nên kiểm tra gì ngay từ hôm nay?

Với những gia đình thường xuyên đưa đón con bằng ô tô, việc đầu tiên nên làm là xác định trẻ có thuộc nhóm dưới 10 tuổi đồng thời dưới 1,35 m hay không.

Tiếp đó, cần kiểm tra vị trí trẻ thường ngồi trên xe. Nếu ô tô có nhiều hàng ghế, trẻ thuộc nhóm trên không được ngồi cùng hàng ghế với người lái. Đây là hành vi vẫn bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng từ ngày 15/8.

Ảnh minh họa - Baby Car

Với thiết bị an toàn, thay vì mua một sản phẩm chỉ để “đối phó” quy định, phụ huynh nên lựa chọn dựa trên thể trạng của trẻ, hướng dẫn của nhà sản xuất và khả năng lắp đặt trên xe. Một chiếc đệm nâng dành cho trẻ lớn, chẳng hạn, không thể tùy tiện sử dụng thay ghế phù hợp cho trẻ sơ sinh.