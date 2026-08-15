Vì sao người Hàn Quốc thường dùng bát đĩa kim loại nặng như vậy?

Truyền thống sử dụng bát đĩa kim loại của người Hàn Quốc từ lâu đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực độc đáo khiến nhiều du khách quốc tế tò mò. Khác với phần lớn các quốc gia châu Á thường ưa chuộng đồ gốm sứ hoặc đồ gỗ, mâm cơm của người Hàn Quốc luôn gắn liền với những chiếc bát, đĩa và đôi đũa làm bằng kim loại nặng.

Để hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của thói quen này, chúng ta cần nhìn lại những giá trị lịch sử, điều kiện khí hậu và cả tư duy sinh hoạt của người dân xứ sở kim chi qua nhiều thế hệ.

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Trong bối cảnh lịch sử phong kiến, việc sử dụng đồ đồng thau, được gọi là yugi, chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ sức khỏe và sinh mạng của tầng lớp quý tộc. Các triều đại Triều Tiên cổ đại luôn đối mặt với những nguy cơ ám sát bằng độc dược trong cung đình. Đồ đồng thau nổi tiếng với đặc tính hóa học nhạy cảm, có khả năng đổi màu hoặc phản ứng khi tiếp xúc với các loại độc tố mạnh.

Nhờ đó, các ngự y và cung nữ có thể dễ dàng phát hiện chất độc trong thức ăn trước khi dâng lên nhà vua. Không những thế, người xưa nhanh chóng nhận ra rằng kim loại này sở hữu khả năng kháng khuẩn tự nhiên rất cao. Trong thời kỳ chưa có các thiết bị bảo quản lạnh hay tủ lạnh hiện đại, việc đựng thức ăn trong đồ đồng giúp thực phẩm lâu thiu hơn và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

Ngoài yếu tố phòng thủ và bảo quản, đặc trưng của ẩm thực truyền thống Hàn Quốc cũng đòi hỏi những dụng cụ ăn uống có khả năng chịu nhiệt độ cao. Bữa ăn của người Hàn luôn xoay quanh các món canh hầm nóng hổi, các món súp đậm đà được đun sôi sùng sục trên bếp trước khi dọn lên bàn.

Kim loại có độ dẫn nhiệt tốt giúp giữ cho thức ăn nóng lâu hơn trong suốt bữa cơm kéo dài với hàng loạt món phụ ăn kèm gọi là panchan. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi người ăn phải cẩn thận để không bị bỏng tay, đó là lý do tại sao những chiếc bát đĩa kim loại thường có thiết kế dày dặn và có phần đế hoặc vành cách nhiệt nhất định.

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Sự bền bỉ và tính thiết thực trong đời sống sinh hoạt hằng ngày là một nguyên nhân cốt lõi khác giúp duy trì truyền thống này. Các món ăn truyền thống của Hàn Quốc thường được tẩm ướp rất kỹ với nhiều gia vị mạnh, dầu mè, các loại mắm lên men và có màu sắc đậm như ớt bột. Nếu sử dụng đồ gốm sứ kém chất lượng hoặc đồ gỗ thông thường, gia vị và màu thực phẩm rất dễ bám vào vết nứt, gây ra mùi hôi khó chịu và khó làm sạch hoàn toàn.

Ngược lại, bát đĩa kim loại, đặc biệt là thép không gỉ xuất hiện phổ biến vào giai đoạn hiện đại, lại cực kỳ bền chắc. Chúng có thể chịu được cường độ cọ rửa mạnh mẽ hằng ngày, chịu được việc tiệt trùng bằng nước sôi ở nhiệt độ cao mà không lo bị sứt mẻ hay phai màu. Độ bền của chúng lớn đến mức nhiều bộ bát đĩa yugi truyền thống có thể được truyền từ đời này sang đời khác trong các gia đình lớn như một vật gia bảo có giá trị tinh thần.

Trong giai đoạn cận đại và hiện đại, việc chuyển đổi từ đồng thau sang thép không gỉ diễn ra mạnh mẽ do yếu tố kinh tế và sự phát triển của ngành công nghiệp luyện kim. Thép không gỉ vừa giữ lại được ưu điểm bền bỉ, dễ vệ sinh của kim loại vừa có trọng lượng nhẹ hơn và giá thành dễ tiếp cận hơn với đại đa số người dân.

Ngoài ra, văn hóa giao lưu cộng đồng và thói quen sinh hoạt tập thể của người Hàn Quốc cũng góp phần củng cố sự tồn tại của vật dụng này. Người Hàn Quốc có thói quen chuẩn bị rất nhiều món ăn nhỏ bày biện cùng lúc trên bàn, đòi hỏi số lượng bát đĩa rất lớn. Việc sử dụng đồ kim loại giúp họ dễ dàng xếp chồng lên nhau gọn gàng trong chạn bếp mà không sợ bị va đập vỡ nát như đồ sành sứ mỏng manh.

Ngày nay, lựa chọn của người Hàn Quốc đa dạng hơn nhưng đồ kim loại vẫn được ưa chuộng hơn cả. Ảnh minh hoạ

Ngày nay, dù xã hội đã hiện đại hóa và người dân có vô vàn sự lựa chọn khác nhau về chất liệu đồ dùng nhà bếp, bát đĩa kim loại vẫn giữ vững vị thế độc tôn trong mâm cơm gia đình cũng như các nhà hàng truyền thống tại Hàn Quốc. Sự hiện diện của những chiếc bát nặng tay ấy không chỉ đơn thuần là một thói quen sinh hoạt tiện lợi mà còn là sự tiếp nối của một di sản văn hóa lâu đời. Qua thời gian, nó đã trở thành biểu tượng cho sự chỉn chu, tinh tế và bền bỉ trong cách người Hàn Quốc trân trọng từng bữa ăn quây quần bên gia đình.