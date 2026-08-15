MK Vision mang công nghệ Việt ghi dấu ấn tại giải Pickleball quốc tế

Công nghệ được kiểm chứng trong thực tiễn thi đấu

Với hơn 500 vận động viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải Pickleball quốc tế PPA Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026 mang đến môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao, nơi công tác chuyên môn, điều hành và ứng dụng công nghệ tại sân đấu đều đóng vai trò quan trọng.

Trong 4 ngày thi đấu, MK Vision đã đưa hệ thống Instant Replay System (IRS) vào vận hành với 8 camera cung cấp hình ảnh từ nhiều góc quay để hỗ trợ trọng tài và vận động viên kiểm chứng các tình huống cần xem lại. Trong quá trình vận hành, IRS ghi nhận 43 tình huống, bao gồm 18 tình huống khiếu nại từ vận động viên (Video Challenge) và 25 lần trọng tài cần xem lại để trao đổi chuyên môn (Referee Reviews).

Đáng chú ý, vận động viên đã khiếu nại thành công 11/18 tình huống, đạt tỉ lệ 61%, bao gồm 7/8 tình huống tính riêng trong ngày thi đấu quyết định.

Thời gian truy xuất tình huống cần xem lại lên hệ thống chỉ khoảng 15 giây, từ đó giúp tổ trọng tài nhanh chóng tiếp cận hình ảnh cần thiết để kiểm chứng các tình huống trong quá trình thi đấu.

Khi một pha bóng cần nhiều góc nhìn

Với pickleball, những pha bóng sát vạch ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số. Do đó, hình ảnh từ nhiều góc quay giúp trọng tài có thêm căn cứ để kiểm chứng, đồng thời mang đến cho vận động viên thêm cơ sở để tin tưởng vào quyết định cuối cùng.

Điều này được thể hiện rõ trong hiệp đấu thứ hai của trận chung kết đôi nam, khi Trương Vinh Hiển sử dụng quyền challenge trong tình thế bị dẫn điểm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo các góc máy từ hệ thống IRS, tổ trọng tài đã có cơ sở trực quan để giữ nguyên quyết định, đồng thời trao điểm cho cặp Lý Hoàng Nam/Collin Johns. Trên đà dẫn điểm, Lý Hoàng Nam/Collin Johns đã giành chiến thắng và kéo trận chung kết đôi nam vào hiệp thi đấu thứ 3 đầy kịch tính.

Phản hồi từ các vận động viên tại giải cũng cho thấy giá trị của công nghệ. Nhà vô địch nội dung đôi nam nữ Jack Wong đánh giá hệ thống đặc biệt hữu ích với những pha bóng sát vạch khi kết quả có thể khó xác định bằng quan sát bằng mắt thường. Việc có thể khiếu nại tình huống bằng hình ảnh đã giúp quá trình thi đấu được công bằng hơn.

Trong khi đó, nhà vô địch nội dung đơn nữ Andie Dikosavljevic cũng đã có những chia sẻ về việc công nghệ giúp mang lại thêm sự tin tưởng cho vận động viên khi những tình huống bóng nhạy cảm được kiểm chứng bằng công nghệ.

Từ dữ liệu trận đấu đến hồ sơ vận động viên

Giá trị của IRS không dừng lại ở một quyết định trên sân. Mỗi tình huống được ghi nhận đồng thời tạo thêm dữ liệu hình ảnh có thể phục vụ rà soát chuyên môn và đào tạo trọng tài. Điều này được chứng minh khi đã có 25 tình huống khác nhau được tổ trong tài xem lại nội bộ.

Khi dữ liệu hình ảnh được tích lũy qua nhiều trận đấu và trong thời gian dài, MK Vision có thể từng bước hệ thống hóa thông tin theo từng vận động viên, qua đó hình thành nguồn dữ liệu phục vụ theo dõi sự tiến bộ, hỗ trợ huấn luyện và phát hiện tài năng.

Đây cũng là hướng phát triển mà MK Vision theo đuổi trong hệ sinh thái sân thể thao thông minh (Smart Venue): kết nối hình ảnh với dữ liệu thi đấu/tập luyện và mở rộng giá trị sang công tác phát triển vận động viên. Một nguồn dữ liệu được tổ chức bài bản là yếu tố chủ chốt trong việc tuyển trạch tài năng trẻ, kết nối giải đấu và mở rộng cơ hội cho vận động viên Việt Nam được thi đấu tại các sân chơi quốc tế.

Hệ thống AI Camera được triển khai và vận hành tại giải PPA Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026

Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái Sports Tech "Make in Vietnam"

Từ PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 đến PPA Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026, mỗi giải đấu là một môi trường để MK Vision hoàn thiện các giải pháp công nghệ thể thao (Sports Tech) trong điều kiện thi đấu thực tế.

Là một thành viên của Tập đoàn MK (MK Group), MK Vision đang phát triển hệ sinh thái sân thể thao thông minh (Smart Venue) với Instant Replay System là tiền đề cho mục tiêu dài hạn.

Việc công nghệ IRS của MK Vision tiếp tục được ban tổ chức quốc tế tin tưởng lựa chọn cho thấy công nghệ thể thao "Make in Vietnam" đang từng bước khẳng định năng lực trên những sân đấu tiêu chuẩn quốc tế.