Chủ xe đồ ăn phát hiện teo thận phải, suy thận giai đoạn 3, người vợ khóc: "Tôi bảo đừng làm nhưng anh ấy không nghe"

Trong nhịp sống đô thị gấp gáp, ông Sanping (Nhật Bản) khởi nghiệp với một xe bán cơm nắm lưu động từ năm 2024. Công việc làm ăn phát đạt đồng nghĩa với lịch trình làm việc luôn trong trạng thái quá tải. Nhìn dòng người xếp hàng đông đúc, ông Sanping luôn canh cánh nỗi lo khách hàng sẽ bỏ đi hoặc khó chịu nếu mình tạm dừng bán để đi vệ sinh.

Chính vì suy nghĩ ấy, người đàn ông quyết định chọn một phương án khắc nghiệt: Cắt giảm tối đa lượng nước nạp vào cơ thể, thậm chí nhịn uống hoàn toàn suốt 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày làm việc.

Xe cơm nắm của vợ chồng ông Sanping được rất nhiều người ủng hộ, luôn đông khách

Người vợ nhiều lần chứng kiến chồng trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, khấdt khô cổ họng đã liên tục lên tiếng ngăn cản. Bà xót xa khóc và khuyên nhủ ông nên nghỉ ngơi, tiết chế công việc, nhưng vì gánh nặng sinh kế và tính cách tận tụy quá mức, ông Sanping vẫn gạt đi, kiên quyết không nghe theo lời vợ. Đến khi nhận kết quả suy thận giai đoạn 3, ông hối hận thì đã muộn.

"Bản án" suy thận phía sau cuộc sống mưu sinh

Thận vốn được ví như một "cơ quan thầm lặng" của cơ thể bởi ở giai đoạn đầu tổn thương, chúng hầu như không phát ra bất kỳ tín hiệu đau đớn hay cảnh báo rõ ràng nào. Sau 2 năm liên tục hành hạ thận bằng cách nhịn uống nước, năm 2026, trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, ông Sanping nhận về kết quả "như sét đánh ngang tai".

Đi khám sức khỏe đinh kỳ, ông Sanping ngỡ ngàng phát hiện bị teo thận, suy thận giai đoạn 3

Các chỉ số chức năng thận vốn rất bình thường trước đó bất ngờ sụt giảm nghiêm trọng. Kết quả chẩn đoán chuyên sâu từ bác sĩ xác nhận thận phải của ông đã bị teo hoàn toàn, mất hoàn toàn chức năng hoạt động và không còn khả năng phục hồi. Ông chính thức bước vào giai đoạn suy thận giai đoạn 3.

Bác sĩ giải thích, việc nhịn uống nước liên tục 10 tiếng khiến thể tích máu giảm đáng kể, làm giảm áp lực lọc tại cầu thận. Khi thiếu nước kéo dài, các độc tố không thể đào thải sẽ cô đặc lại, gây độc trực tiếp cho tế bào ống thận, dẫn đến thiếu máu cục bộ, teo mô thận và tiến triển nhanh chóng thành suy thận.

Lúc này, giọt nước mắt hối hận và sự thức tỉnh vô thức tuôn trào trên khóe mắt ông Sanping. Lời thức tỉnh từ người vợ: "Sức khỏe của anh quan trọng hơn tiền" đã giúp ông Sanping nhìn nhận lại toàn bộ ưu tiên trong cuộc sống.

Dưới sự theo dõi sát sao của y bác sĩ, ông bắt đầu thay đổi triệt để lối sống, áp dụng nguyên tắc chia nhỏ bữa ăn và bắt buộc bản thân phải uống đủ trên 2 lít nước mỗi ngày để bảo vệ phần chức năng còn lại, ngăn biến chứng suy thận diễn tiến xấu hơn.

Nhìn lại biến cố của chính mình, ông Sanping đã quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội như một lời cảnh báo cay đắng gửi đến tất cả mọi người về thói quen tàn phá thận. Nhất là các tài xế, nhân viên phục vụ, lễ tân... hay bất cứ ai có đặc thù công việc phải cố gắng hạn chế thời gian uống nước và đi vệ sinh. "Đừng đổi sức khỏe lấy tiền, vì có tiền cũng không mua lại được sức khỏe", ông nói.

Ông Saping khuyên mọi người nên quan tâm hơn tới sức khỏe, đừng đánh đổi giống như mình

10 dấu hiệu cảnh báo sớm tổn thương ở thận, suy thận

Theo Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hồng Kông (Trung Quốc), thận đảm nhận các vai trò sống còn như bài tiết chất thải chuyển hóa, điều hòa nước, chất điện giải, huyết áp và hỗ trợ tạo máu. Khi chức năng thận bị suy giảm kéo dài, chất độc tích tụ sẽ dẫn đến suy thận mãn tính. Ở giai đoạn muộn, bệnh nhân suy thận bắt buộc phải phụ thuộc vào lọc máu (rửa thận) hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Do bệnh tiến triển rất âm thầm, việc chủ động nhận diện các thay đổi bất thường của cơ thể là vô cùng quan trọng. Bạn cần đặc biệt lưu ý 10 tín hiệu cảnh báo suy thận sớm dưới đây:

- Nước tiểu có máu hoặc màu trà: Dấu hiệu vi mạch máu trong thận bị tổn thương, cảnh báo nguy cơ suy thận.

- Nước tiểu xuất hiện bọt lâu tan: Cảnh báo tình trạng đạm niệu do bộ lọc suy yếu, dấu hiệu điển hình của suy thận.

- Nước tiểu đục bất thường: Tín hiệu báo động nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu kéo dài dễ dẫn đến suy thận.

Cần hết sức chú ý đến sự thay đổi màu sắc, tính chất cảu nước tiểu (Ảnh minh họa)

- Đau rát và đi tiểu thường xuyên: Cảm giác buốt giắt, khó chịu lặp đi lặp lại mỗi khi tiểu tiện.

- Khó tiểu hoặc tiểu không hết bãi: Cảm giác bàng quang vẫn còn tồn đọng nước tiểu dù vừa mới đi xong.

- Xuất hiện cặn nhỏ li ti như cát: Các tinh thể khoáng chất bị lắng đọng và xả ra theo đường tiểu.

- Tần suất tiểu tiện thay đổi đột ngột: Số lần đi tiểu tăng mạnh (nhất là tiểu đêm) hoặc lượng nước tiểu sụt giảm do suy thận.

- Đau nhức vùng lưng dưới và mạn sườn: Những cơn đau âm ỉ hoặc nhói lệch về một bên hông lưng.

- Sưng phù mắt cá chân hoặc mí mắt: Tình trạng tích nước do người bệnh suy thận mất khả năng đào thải chất lỏng.

- Tăng huyết áp bất thường: Áp lực máu lên thành mạch tăng cao do suy thận làm mất cân bằng điều hòa huyết áp.

Đặc biệt, nhóm người có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận hoặc gia đình có tiền sử bệnh thận cần cực kỳ thận trọng, thực hiện kiểm tra định kỳ để chủ động phòng tránh nguy cơ suy thận diễn tiến nguy hiểm như trường hợp của chủ xe đồ ăn nói trên.

Nguồn và ảnh: Stheadline, China News