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Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, cuộc gọi có nội dung sau

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Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, cuộc gọi có nội dung sau

Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo tình trạng các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận người dân, lấy thông tin cá nhân và thực hiện vay tiền trực tuyến.

Trong quá trình làm thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại UBND xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, bà Lâm Thị Chung (sinh năm 1978) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ phụ trách lĩnh vực tài nguyên của UBND xã, thông báo hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của gia đình bà đã hoàn tất và hướng dẫn thực hiện thêm một số thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau cuộc gọi, đối tượng kết bạn Zalo với bà Chung, yêu cầu cung cấp hình ảnh căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng và gửi một đường link để đăng nhập, thực hiện theo hướng dẫn. Chỉ ít phút sau khi thao tác, tài khoản ngân hàng của bà Chung bất ngờ nhận được 20 triệu đồng. Đối tượng lập tức gọi điện thông báo đã chuyển nhầm tiền và yêu cầu bà chuyển trả, đồng thời gửi hình ảnh tài khoản có nội dung liên quan đến cơ quan quản lý tài nguyên nhằm tạo lòng tin.

Đối tượng chặn tin nhắn và xóa tài khoản Zalo đã dùng để lừa đảo. Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, bà Chung đã chủ động liên hệ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ Công an xã Thanh Ba để xác minh. Qua kiểm tra, Công an xã xác định UBND xã không có cán bộ nào mang thông tin như đối tượng cung cấp. Đồng thời, qua xác minh cho thấy số tiền 20 triệu đồng thực chất là khoản vay trực tuyến được đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của bà Chung để thực hiện, sau đó dựng lên tình huống "chuyển nhầm tiền" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Thanh Ba đã hướng dẫn bà Chung không chuyển số tiền trên cho đối tượng, khẩn trương phối hợp với ngân hàng để kiểm tra, xử lý khoản vay phát sinh; đồng thời không tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của người lạ. Khi biết bà Chung đã trình báo cơ quan Công an, đối tượng đã chặn mọi liên lạc.

Từ vụ việc trên, Công an xã Thanh Ba khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, nhất là khi thực hiện các thủ tục hành chính, đất đai. Tuyệt đối không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập các đường link không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nhận được yêu cầu chuyển tiền, người dân cần dừng ngay giao dịch, chủ động liên hệ cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Kim Linh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
công an

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