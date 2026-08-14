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Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

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Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình và Công an tỉnh Bắc Ninh đã liên tục phát hiện, đăng tải danh sách hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội qua hệ thống camera giám sát.

Theo thông tin được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình và Công an tỉnh Bắc Ninh công bố:

Tại Ninh Bình: Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 363 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được phát hiện qua hệ thống camera AI trong khoảng thời gian từ ngày 21/7 đến ngày 29/7/2026.

Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 11.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 12.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 13.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 14.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 15.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 16.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 17.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 18.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 19.
Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 20.

Tại Bắc Ninh:

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 865 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát trong hai đợt từ ngày 18/7 đến 24/7 và 27/7 đến 2/8/2026. Trong đó, 550 trường hợp vi phạm lỗi chạy quá tốc độ.

Xem chi tiết tại đây.

Các lỗi vi phạm phổ biến và mức xử phạt theo Nghị định 168

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm giao thông phổ biến nhất bao gồm: chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), vi phạm vạch kẻ đường, không thắt dây đai an toàn, đi không đúng phần đường quy định...

Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), mức xử phạt đối với một số lỗi vi phạm nghiêm trọng được quy định cụ thể như sau: 

Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 21.

Ảnh được tạo bởi AI.

Hướng dẫn cách tra cứu phạt nguội nhanh chóng tại nhà

Để chủ động kiểm tra xem phương tiện của mình có nằm trong danh sách vi phạm hay không, người dân có thể thực hiện theo cách sau:

Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng VNeTraffic (ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý) từ Google Play hoặc App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản Căn cước công dân gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu vi phạm", nhập biển số xe để kiểm tra kết quả hoặc phản ánh trực tiếp tới cơ quan chức năng.

(Tổng hợp)

Văn Chế

Thanh niên Việt

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