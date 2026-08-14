Vừa dọn sạch 5 tấn cá chết, con sông lại liên tiếp xuất hiện cảnh tượng khiến người dân hoảng hốt

Con sông từng phải thu gom gần 5 tấn cá chết

Con sông Houjin ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục ghi nhận cá chết chỉ vài tuần sau một đợt cá chết quy mô lớn khiến lực lượng chức năng phải thu gom khoảng 5 tấn xác cá.

Theo United Daily News, sáng 12/8, nhiều xác cá được phát hiện nổi trên mặt nước và nằm rải rác ở khu vực ven sông thuộc quận Nam Tử. Mùi khó chịu xuất hiện quanh khu vực khiến những người sống gần đó bất an, bởi cảnh tượng tương tự mới xảy ra chưa đầy một tháng trước.

Ông Chen Jiancheng, trưởng khu Guochang, cho biết tình trạng cá chết tại đây đã xảy ra nhiều lần. Người dân vì thế đặt câu hỏi liệu ngoài yếu tố tự nhiên còn có nguyên nhân nào khác ảnh hưởng đến chất lượng nước hay không. Tuy nhiên, nghi vấn về hoạt động xả thải bất thường hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Ứng viên Hội đồng thành phố Cao Hùng Xue Zhaoji cũng đến hiện trường. Ông cho rằng tình trạng cá chết tái diễn cho thấy cần có hệ thống theo dõi liên tục các chỉ số như nhiệt độ nước, oxy hòa tan, độ pH và độ đục để cơ quan chức năng có thể phát hiện bất thường sớm hơn.

Đợt cá chết trước đó bắt đầu gây chú ý từ giữa tháng 7. TVBS ghi nhận cá chết xuất hiện trên diện rộng tại sông Houjin và kênh thoát nước Youchang, nhiều khu vực bốc mùi khó chịu. Tổng lượng cá chết được lực lượng chức năng thu gom sau đó lên tới khoảng 5.000 kg.

Trong quá trình điều tra, Cục Bảo vệ Môi trường Cao Hùng kiểm tra 111 cơ sở quanh khu vực và phát hiện 5 cơ sở vi phạm quy định về xả nước thải, gồm 4 cơ sở ăn uống và một cơ sở chăm sóc dài hạn. Một số nơi có thiết bị tách dầu nhưng hoạt động không hiệu quả, trong khi nơi khác không lắp thiết bị phù hợp, để nước thải chứa dầu mỡ chảy vào hệ thống thoát nước.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng tăng cường theo dõi chất lượng nước. Một thiết bị quan trắc cố định được bố trí tại kênh Youchang, cùng ba điểm giám sát di động tại cửa điều tiết Xingzhong, cầu Yiqun và cầu Dehui. Nếu lượng oxy hòa tan xuống dưới ngưỡng cảnh báo 2 mg/L, cơ quan môi trường sẽ thông báo cho ngành thủy lợi để xem xét bổ sung nước, tăng khả năng trao đổi và cải thiện oxy trong sông.

Thế nhưng chưa đầy một tháng sau, cá lại chết.

Đáng chú ý, trong đợt kiểm tra tăng cường ngày 12/8, cơ quan môi trường tiếp tục phát hiện 5 cơ sở ăn uống vi phạm, gồm quán ăn, nhà hàng lẩu, cửa hàng cơm hộp, nhà hàng bít tết và cửa hàng thịt quay. Ba cơ sở không có thiết bị tách dầu, hai cơ sở có thiết bị nhưng không vệ sinh đúng cách, để nước thải đục chứa dầu mỡ chảy vào cống. Các cơ sở này bị xử phạt từ 6.000 đến 100.000 Đài tệ và yêu cầu khắc phục. Đây là đợt phát hiện mới, khác với nhóm 5 cơ sở bị phát hiện sau vụ cá chết tháng 7.

Vì sao cá liên tiếp chết?

Đến nay, các cơ quan chức năng đưa ra nhiều yếu tố có thể cùng dẫn tới tình trạng thiếu oxy trong nước.

Cục Thủy lợi Cao Hùng cho biết đợt cá chết mới có thể liên quan tới việc cơ quan thủy lợi thực hiện thao tác hạ đập tại cửa điều tiết Xingzhong. Mực nước sông giảm nhanh, thể tích nước giảm theo, khiến môi trường và lượng oxy hòa tan thay đổi trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, Cục Bảo vệ Môi trường Cao Hùng đưa ra một hướng giải thích khác. Sau trận mưa lớn ngày 10/8, nước mưa có thể cuốn nhiều chất hữu cơ xuống sông. Thời tiết âm u, thiếu nắng kéo dài, trong khi quá trình phân hủy chất hữu cơ tiếp tục tiêu thụ oxy, làm lượng oxy hòa tan giảm và khiến cá dễ bị ảnh hưởng.

Kết quả phân tích sau đợt cá chết tháng 7 cũng không phát hiện dấu hiệu rõ ràng của một vụ ô nhiễm độc cấp tính đơn lẻ. Cơ quan chức năng cho rằng mưa lớn đưa chất hữu cơ vào nước, cộng với nhiệt độ cao làm quá trình phân hủy diễn ra nhanh và tiêu tốn nhiều oxy, là những yếu tố đáng chú ý.

Tuy nhiên, việc con sông liên tiếp xuất hiện cá chết vẫn khiến cư dân địa phương chưa hết lo ngại. Sau một đợt thu gom tới khoảng 5 tấn cá, kiểm tra hàng trăm cơ sở và lắp thêm thiết bị giám sát, cảnh tượng tương tự vẫn tái diễn chỉ vài tuần sau.

Cơ quan môi trường Cao Hùng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quan trắc chất lượng nước, kiểm tra nguồn xả thải và phối hợp với các đơn vị liên quan để ứng phó khi oxy trong sông xuống thấp.

Theo Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Cao Hùng, Cục Thủy lợi thành phố Cao Hùng, United Daily News, TVBS